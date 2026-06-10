Il casting per la panchina dell’Empoli continua ad arricchirsi di nomi. In una fase in cui la società sta lavorando su più fronti e valuta diversi profili per raccogliere l’eredità di Fabio Caserta, nelle ultime ore sarebbe emerso anche quello di Gabriele Cioffi. Il tecnico fiorentino rappresenta un profilo conosciuto e stimato nell’ambiente empolese e, per la verità, non è la prima volta che il suo nome viene accostato ai colori azzurri. Già in passato, infatti, Cioffi era stato indicato tra i possibili candidati per la panchina dell’Empoli, senza che però si arrivasse ad un vero e proprio incontro tra le parti. Classe 1975, Cioffi è fermo dal 2024, anno in cui si è conclusa la sua seconda esperienza sulla panchina dell’Udinese. Nel suo percorso da allenatore figurano anche le esperienze con il Verona e, soprattutto, quella che gli ha permesso di mettersi maggiormente in evidenza proprio a Udine, mostrando idee moderne e una precisa identità tattica.

Ed è forse proprio l’aspetto tattico uno degli elementi che rendono interessante il suo profilo. A differenza di altri nomi che nelle ultime settimane sono stati indicati in prima fila, come Pietro De Giorgio e Marco Turati (che sono i nomi in prima fila), Cioffi ha infatti una naturale predisposizione per i sistemi con la difesa a tre. Un’impostazione che richiamerebbe quanto visto ad Empoli nella stagione appena conclusa, disputata prevalentemente con quel tipo di assetto da tutti e tre gli allenatori che si sono succeduti in panchina, fatta eccezione per una parentesi a quattro proposta da Caserta. Nel frattempo, e lo diciamo con una punta di dispiacere visto il forte legame costruito negli anni con l’ambiente azzurro, sembra invece perdere quota la candidatura di Antonio Buscè. Nulla può essere considerato definitivo in questa fase, ma la sensazione è che il tecnico di Gragnano sia oggi meno vicino rispetto a qualche settimana fa. Per quanto riguarda Cioffi, siamo ancora nel campo delle valutazioni e delle riflessioni. Il suo nome è presente sul tavolo della dirigenza e viene attentamente vagliato, anche se al momento non sembra rappresentare il piano A dell’Empoli. Resta però un profilo da attenzionare con attenzione, perché il casting per la panchina azzurra è tutt’altro che concluso.