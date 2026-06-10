Alessio Dionisi non è più un tesserato dell’Empoli Football Club. L’allenatore amiatino, esonerato a nove giornate dalla conclusione del campionato appena terminato, ha infatti risolto consensualmente il proprio contratto con il club azzurro, interrompendo così un rapporto che, sulla carta, sarebbe dovuto durare fino al giugno del 2027.

Dionisi era tornato ad Empoli nel corso della passata stagione, subentrando a Guido Pagliuca dopo la settima giornata di campionato. Una scelta che la società aveva effettuato nel tentativo di dare una svolta ad una stagione che già nelle sue prime settimane stava prendendo una direzione diversa rispetto alle aspettative e agli obiettivi iniziali. Come raccontato già nelle scorse ore, il futuro professionale del tecnico non sarà però lontano dal calcio. Dionisi è infatti destinato a proseguire la propria carriera in Inghilterra, dove dovrebbe a breve formalizzare il proprio accordo con il Watford, club militante nella Championship, la Serie B inglese. Una destinazione che porta con sé anche una curiosa connessione italiana. Il Watford, infatti, è di proprietà della famiglia Pozzo, la stessa che controlla anche l’Udinese.

Dal punto di vista dell’Empoli, la risoluzione del contratto rappresenta un aspetto economicamente rilevante. Con l’uscita di scena di Dionisi, infatti, il club va a liberarsi di uno degli stipendi che avrebbe dovuto continuare a sostenere fino al giugno del 2027. Ricordiamo che resta invece ancora sotto contratto Guido Pagliuca, anch’egli legato all’Empoli fino alla stessa scadenza. Quello di Dionisi è un addio che passa quasi in punta di piedi, senza particolari clamori. Del resto il suo ritorno in azzurro era arrivato in una situazione già complessa e la sua seconda esperienza empolese non è mai riuscita a raggiungere i livelli di quella che, nel 2021, aveva riportato l’Empoli in Serie A.

Va detto che un momento nel quale sembrava davvero che la squadra avesse trovato la strada giusta c’è stato. L’Empoli, sotto la guida di Dionisi, aveva dato l’impressione di aver imboccato una traiettoria importante, con il punto più alto probabilmente raggiunto nella vittoria di Cesena. Un successo che aveva alimentato convinzioni e aspettative, facendo pensare che la corsa verso i playoff potesse diventare un obiettivo concreto e alla portata. Da lì in avanti, però, qualcosa si è progressivamente inceppato. I risultati hanno iniziato a peggiorare, la squadra ha perso certezze e la situazione si è fatta sempre più complicata fino ad arrivare alla sconfitta di Catanzaro, che ha portato la società alla decisione di cambiare nuovamente guida tecnica affidando la panchina a Fabio Caserta. Si chiude quindi qui, e probabilmente in maniera definitiva, il rapporto tra Alessio Dionisi e l’Empoli. Da questo momento Dionisi non è più un tesserato dell’Empoli Football Club e la sua strada professionale proseguirà lontano da Monteboro, con una nuova esperienza all’estero pronta ad aprirsi davanti a lui.