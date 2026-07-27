Il Südtirol, stando ad alcune indiscrezioni di mercato emerse nel corso dell’ultimo fine settimana, starebbe valutando un giocatore di proprietà dell’Empoli in vista della sessione estiva. Nello specifico si tratta di Marco Curto, difensore arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dal Como. Come sempre ci piace distinguere le varie fasi di una trattativa, anche per inquadrare correttamente la situazione. In questo momento siamo infatti nel campo delle voci, dei rumors e delle richieste di informazioni, ma non risultano ancora contatti concreti tra le due società. Secondo quanto riferito da alcuni colleghi altoatesini che seguono da vicino il Südtirol, Curto sarebbe uno dei profili particolarmente graditi al nuovo tecnico biancorosso, Davide Possanzini.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, e questo vale per tutti i componenti dell’attuale rosa, in casa Empoli non esistono giocatori considerati incedibili. È evidente, però, che qualsiasi eventuale operazione dovrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte, qualora si arrivasse realmente ad aprire una trattativa. È altrettanto vero che il capitolo cessioni, in questo momento, appare probabilmente più semplice rispetto a quello degli acquisti. Allo stesso tempo, però, va evidenziato come il reparto difensivo dell’Empoli sia numericamente piuttosto corto, soprattutto per quanto riguarda gli elementi di esperienza. Per questo motivo appare difficile immaginare, ad oggi, una eventuale cessione di Curto, anche perché non sembrano esserci all’orizzonte innesti vicini a rinforzare il reparto arretrato, pur essendoci alcuni profili che piacciono alla dirigenza azzurra, come abbiamo raccontato anche nel nostro riepilogo di mercato pubblicato ieri.

Vedremo se i prossimi giorni porteranno sviluppi concreti oppure se tutto resterà confinato nell’ambito delle semplici indiscrezioni. Per il momento registriamo la notizia e inseriamo anche il nome di Marco Curto tra quei giocatori dell’Empoli che iniziano ad attirare l’interesse di altri club e che, almeno sulla carta, possono essere inseriti nella lista delle possibili uscite. Lo scorso anno per Curto 15 presenze con la maglia azzurra.