Il Südtirol, stando ad alcune indiscrezioni di mercato emerse nel corso dell’ultimo fine settimana, starebbe valutando un giocatore di proprietà dell’Empoli in vista della sessione estiva. Nello specifico si tratta di Marco Curto, difensore arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dal Como. Come sempre ci piace distinguere le varie fasi di una trattativa, anche per inquadrare correttamente la situazione. In questo momento siamo infatti nel campo delle voci, dei rumors e delle richieste di informazioni, ma non risultano ancora contatti concreti tra le due società. Secondo quanto riferito da alcuni colleghi altoatesini che seguono da vicino il Südtirol, Curto sarebbe uno dei profili particolarmente graditi al nuovo tecnico biancorosso, Davide Possanzini.
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, e questo vale per tutti i componenti dell’attuale rosa, in casa Empoli non esistono giocatori considerati incedibili. È evidente, però, che qualsiasi eventuale operazione dovrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte, qualora si arrivasse realmente ad aprire una trattativa. È altrettanto vero che il capitolo cessioni, in questo momento, appare probabilmente più semplice rispetto a quello degli acquisti. Allo stesso tempo, però, va evidenziato come il reparto difensivo dell’Empoli sia numericamente piuttosto corto, soprattutto per quanto riguarda gli elementi di esperienza. Per questo motivo appare difficile immaginare, ad oggi, una eventuale cessione di Curto, anche perché non sembrano esserci all’orizzonte innesti vicini a rinforzare il reparto arretrato, pur essendoci alcuni profili che piacciono alla dirigenza azzurra, come abbiamo raccontato anche nel nostro riepilogo di mercato pubblicato ieri.
Vedremo se i prossimi giorni porteranno sviluppi concreti oppure se tutto resterà confinato nell’ambito delle semplici indiscrezioni. Per il momento registriamo la notizia e inseriamo anche il nome di Marco Curto tra quei giocatori dell’Empoli che iniziano ad attirare l’interesse di altri club e che, almeno sulla carta, possono essere inseriti nella lista delle possibili uscite. Lo scorso anno per Curto 15 presenze con la maglia azzurra.
In arrivo i commenti dei detrattori tra 3 2 1 …
Dopo le esternazioni del suo procuratore per l’insoddisfazione di giocare poco mi sembra nel tardo autunno, ci si poteva aspettare una cessione a gennaio, ed inceve rimase.
Mi sembrerebbe strano che partisse proprio in questa sessione di mercato quando sembra che sia lui il titolare, a differenza dell’anno scorso.
Ma come sempre tutto dipende dalle offerte che arriveranno.
Sinceramente se Curto andasse via mi dispiacerebbe e non poco. Credo che sia un ragazzo che ha una forte voglia di giocare e di far bene. Potrebbe crescere molto ed essere determinante per il gioco di Pagliuca. Mi ricorda un Tonelli all’inizio, quando non ne azzeccava una, ma poi sbocciò e diventò essenziale.
ma veramente sei suo Zio???
Se si parte dall’assunto che non esistono giocatori incedibili mi chiedo a cosa serva allenare dei giocatori che andranno via, Curto Guarino Popov Shpendi Elia Yepes ecc ecc. Una cosa è qualche cessione acquisto ma qui si sta formando una squadra che a fine mercato non ci sarà più.
solo da noi non esistono giocatori non cedibili. assurdo. dovremmo invece fondare la squadra su molti punti fermi. se i giocatori non si sentono parte del progetto e sono sempre pronti a cambiare squadra non possono essere tranquilli e dare tutto. Abbiamo già incassato diversi soldi della cessione dei giovani e di Ignacchiti, più abbiamo incassato altri soldi da vecchie cessioni tipo Anjorin. 10 milioni… diciamo che siamo sicuri di vendere Sphendi a 4/5 milioni….quindi ORA BASTA!!! pensiamo a infondere un po’ di ottimismo e a costruire una squadra competitiva con acquisti mirati e di categoria, da unire ad un gruppo di giovani promettenti. Blindiamo Curto, yepes, Elia, Guarino e Popov e ripartiamo da loro. possibile che solo questa proprietà non pensi ad altro che ad incassare. ma dove sono finiti i soci di New York? sono veramente inkazzato per questo atteggiamento vergognoso.
Concordo
Il problema non è quanti giocatori abbiamo già venduto. Bisognerebbe capire quanti giocatori dobbiamo ancora vendere, o meglio ancora, quanti milioni devono entrare in cassa all’Empoli per poi poter poi completare la squadra.
Ma questo sicuramente non lo sapremo mai, per questo dobbiamo prepararci a veder partire 3-4 giocatori, oppure, nella migliore delle ipotesi, a vederne partire 1 o 2 se saranno pagati bene…
numericamente in difesa siamo contati , tosto, Guarino e Curto ,se uno di questi sfortunatamente si infortuna sono guai io prima rimpolperei la difesa<con almeno 2 innesti poi potrei pensare a vedere un difensore ma ora mi parrebbe un azzardo
serve gente motivata, dipende solo dalla volontà del giocatore
Giocatori che sono stati bistrattati tutto l anno e ora diventano incedibili ma per piacere
Ragazzi… ma tutto questo puzzo per Curto? Si deve tenere perchè è un bravo ragazzo ? perchè da quello che dimostra non è da categoria. Spero proprio che se rimane sia per fare la panchina… meglio di lui qualsiasi della primavera…
….. non è tanto per il giocatore che nell’arco di 12 mesi è diventato da buon acquisto, a brocco …. ma per il fatto che si sente solo notizie di vendite (per carità a Empoli nessuno è incedibile) e nessun idea d’acquisto…. ora Pagliuca non mi piace, ma così non viene nemmeno in grado di provare a fare qualcosa…. ora allena una squadra che tra un mese sarà totalmente diversa, con poco tempo per amalgamare….
Il Presidente ha detto che la squadra si farà a fine agosto. Non resta che aspettare, come spesso accade!!! Forza Empoli sempre!!!💙
non so a voi ma a me mancano tanto i tempi del con poco si fa tAnto….. c era un clima di ottimismo e un progetto ..ora regna la tristezza e il.pessimismo generale…
mi mancano i tempi in cui venivo da Firenze a vedere in notturna la presentazione della squadra in piazza Dei leoni! ma come e’ possibile che la società si sia ridotta così??
Non voglio essere un disco rotto, ma ovviamente voci di sole vendite destabilizzano l’ambiente( uno zoccolo duro invendibile in una squadra normale dovrebbe pur esserci), ma ad Empoli ormai è così e se non vi va bene troverete guarnigioni di corifei a consigliarvi di tifare x Siena , Grosseto Viareggio ,Arezzo Pisa ( ah no queste sue ormai ci han raggiunto e quasi superato). Detto questo non piango se se ne va, visto che mi ero abituato , male, in questi anni, ovvero a difensori come Rugani, Maietta in grado di stoppare e calciare un pallone…Ma dato che non c’è limite al peggio , comincio ad aver paura che un eventuale sostituto possa anche essere più scarso..
Sue=due
Vendere Curto e provare ad acquistare Bellich (Juve Stabia) …..
visto che è una vecchia conoscenza di Pagliuca .
……..rammarichiamoci se venderanno Curto allora.
prima bidone inguardabile , adesso da non vendere………
la squadra la faranno dal 25 agosto a fine mercato…….come sempre.
niente di nuovo da qualche anno ormai