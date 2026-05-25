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Che stagione assolutamente inutile. Certo avrebbero potuto mettere anche la festa per la promozione dell’Arezzo……
Il gol più bello è sicuramente quello di Popov contro il Padova alla prima giornata!
Io voto per quello di Saporiti a Avellino.
15 gol Shpendi
5 Popov
4 Nasti
3 Ceesay
3 Lovato
3 Guarino
3 Saporiti
3 Pellegri
2 Elia
2 Fila
1 Magnino
1 Yepes
Uno mi sembra anche Ilie.