Grazie alle immagini del canale “Empoli Football Channel”, rivediamo tutti i gol a segno dall’Empoli nella stagione 2025/26.

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Redazione PianetaEmpoli

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5 Commenti

  1. Che stagione assolutamente inutile. Certo avrebbero potuto mettere anche la festa per la promozione dell’Arezzo……

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