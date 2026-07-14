Dopo il primo allenamento stagionale, andato in scena ieri nel tardo pomeriggio sul campo di Petroio, va delineandosi quello che sarà il programma settimanale del gruppo in questo ritiro in vista del campionato di Serie B 2026-2027. Al momento, e sicuramente per tutta questa settimana, la squadra continuerà a lavorare sul campo di Petroio. Vi daremo conto dell’eventuale passaggio al sussidiario del Castellani. Come scritto ieri, quella di Petroio è stata una sorta di prima volta, perché l’Empoli aveva sempre svolto il primo allenamento stagionale in uno dei due campi del Castellani.

Tornando al programma, oggi è prevista una doppia seduta, così come accadrà anche nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato. Domani, mercoledì 15 luglio, la squadra si allenerà invece soltanto al mattino. Lo stesso accadrà domenica, con il pomeriggio lasciato libero ai giocatori, che dovranno poi rientrare a Monteboro per il consueto pernottamento. La prossima settimana non dovrebbe cambiare il canovaccio, con il ritiro che inizierà ad essere scandito anche dalle prime amichevoli precampionato. La prima è in programma martedì 21 luglio, sempre a Petroio, contro il Castelfiorentino. Sabato 25 luglio, invece, gli azzurri affronteranno l’Entella, ancora sul terreno di Petroio.

Come raccontato nel primo report stagionale, sia Salvatore Elia che Duccio Degli Innocenti hanno lavorato a parte. I due calciatori sono reduci da interventi chirurgici effettuati per risolvere alcuni problemi fisici e crediamo che, almeno nelle prime due settimane di ritiro, non saranno ancora aggregati al gruppo, al di là di quelle che potranno essere eventuali evoluzioni di mercato. Ad oggi, infatti, entrambi vengono considerati a tutti gli effetti parte della rosa, soprattutto Elia, sul quale continuano a circolare alcune voci. Nessun problema, invece, per Shpendi che, come abbiamo raccontato ieri, ha semplicemente terminato la seduta con qualche minuto di anticipo, senza prendere parte alla partitella finale. Gli allenamenti, anche in questo caso salvo eventuali variazioni che vi comunicheremo tempestivamente, sono tutti a porte aperte. Tra l’altro il campo sportivo di Petroio mette a disposizione una tribuna che consente ai tifosi di seguire le sedute con maggiore comodità e con un’ottima visuale sul terreno di gioco.