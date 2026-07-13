Alla presenza del presidente Fabrizio Corsi, sono stati presentati oggi il nuovo direttore sportivo Fabio Artico e il nuovo allenatore della prima squadra Guido Pagliuca. Ad entrambi apponiamo la parola “nuovo”, pur trattandosi di due vecchie conoscenze. Artico, ovviamente, non in veste di ex direttore sportivo, ma di ex calciatore. Guido Pagliuca, invece, è già stato l’allenatore dell’Empoli nella passata stagione, seppur soltanto per le prime sette giornate. Nel corso della lunga conferenza stampa sono stati affrontati numerosi temi, ai quali i tre protagonisti hanno provato a rispondere, toccando anche il discorso legato alla possibile cessione delle quote societarie, senza però aggiungere nulla rispetto a quanto già emerso nelle scorse settimane. L’umiltà e il basso profilo sono stati gli elementi che hanno contraddistinto questa conferenza, quella di un Empoli che ha voglia di ripartire e di fare bene, ma con la piena consapevolezza che gli obiettivi, rispetto alla passata stagione, sono cambiati. Come confermato anche dal presidente Corsi, se lo scorso anno si poteva pensare ai playoff, questa volta la bussola è puntata unicamente verso il mantenimento della categoria. Fabio Artico ha fatto capire che sarà un mercato difficile, nel quale servirà pazienza. Prima sarà necessario vendere, poi si proverà a inserire i tasselli giusti da mettere a disposizione dell’allenatore. Guido Pagliuca, dal canto suo, non ha risparmiato parole di ringraziamento per questa seconda opportunità, senza nascondere quelli che possono essere stati alcuni errori commessi nella passata stagione, ma mostrando una grande voglia di ripartire. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi.