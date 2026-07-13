Alla presenza del presidente Fabrizio Corsi, sono stati presentati oggi il nuovo direttore sportivo Fabio Artico e il nuovo allenatore della prima squadra Guido Pagliuca. Ad entrambi apponiamo la parola “nuovo”, pur trattandosi di due vecchie conoscenze. Artico, ovviamente, non in veste di ex direttore sportivo, ma di ex calciatore. Guido Pagliuca, invece, è già stato l’allenatore dell’Empoli nella passata stagione, seppur soltanto per le prime sette giornate. Nel corso della lunga conferenza stampa sono stati affrontati numerosi temi, ai quali i tre protagonisti hanno provato a rispondere, toccando anche il discorso legato alla possibile cessione delle quote societarie, senza però aggiungere nulla rispetto a quanto già emerso nelle scorse settimane. L’umiltà e il basso profilo sono stati gli elementi che hanno contraddistinto questa conferenza, quella di un Empoli che ha voglia di ripartire e di fare bene, ma con la piena consapevolezza che gli obiettivi, rispetto alla passata stagione, sono cambiati. Come confermato anche dal presidente Corsi, se lo scorso anno si poteva pensare ai playoff, questa volta la bussola è puntata unicamente verso il mantenimento della categoria. Fabio Artico ha fatto capire che sarà un mercato difficile, nel quale servirà pazienza. Prima sarà necessario vendere, poi si proverà a inserire i tasselli giusti da mettere a disposizione dell’allenatore. Guido Pagliuca, dal canto suo, non ha risparmiato parole di ringraziamento per questa seconda opportunità, senza nascondere quelli che possono essere stati alcuni errori commessi nella passata stagione, ma mostrando una grande voglia di ripartire. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi.
due gatti in tangenziale
Ma l’autista del tir non ha parlato?
Ha parlato, ha parlato…
Azzo ride il pres?
Giuste tutte le domande .
Ogni anno vero che abbiamo vissuto di plusvalenze ma un minimo si spendeva .
Da 3-4 anni che si spende il minimo sindacale e nonostante le tante plusvalenze siamo sempre in debito perché?
Poi mi aspetto anche un ridinsionamento da parte dei vertici societari .
Meno soldi ai procuratori e più competenza al Ds e a corsi stesso che di calcio ne capisce abbastanza e sa benissimo quando un giocatore può diventare importante.
lui è molto competente rispetto al resto …Deve riprendere fiducia e in mano solo lui la situazione magari dietro la sicurezza del fondo americano.
senza fondo americano si fa una brutta fine .
speriamo di concludere la trattativa prima che termini il mercato
mi sembra un presidente tra lo sfuduciato e il stanco anche a me la risposta a biuzzi non e piaciuta.
fate fate l abbonamento a bisogno di voi
Invece Riccardo 61 ha bisogno di ripassare un po’ di grammatica italiana!
o falla finita Riccardo 61 e levati dai c….da questo blog
come mai redazione manca una parte di 3 4 dove parla della formazione under 18?
Mi sembra che da questa conferenza siano emersi dei concetti molto chiari…molto più chiari che in altre situazioni…
1) sicuramente le nostre “punte di diamante” Shpendi, Guarino e Elia saranno sicuramente vendute…forse anche Popov…perché altrimenti non sarà possibile prendere nessuno…
2) ci sarà un massiccio ritorno a valorizzare i nostri giovani…anche i 2009…
3) il nostro obiettivo massimo è il mantenimento della categoria e proprio per questo anche gli acquisti saranno propedeutici a questo: gli ultimissimi giorni di mercato e a “saldo”…
4) una nota positiva potrebbe essere…come ha eccennato il presidente…che il fondo americano entri prima della fine del calcio mercato e che ciò ci possa permettere di fare un mercato più “sostanzioso” altrimenti la nostra realtà sarà di tornare a fare l’Empoli…senza voli pindarici…ma con la consapevolezza delle enormi difficoltà a cui andremo incontro…
Detto questo io resto comunque fiducioso e solo per la cronaca io l’abbonamento l’ho già fatto…💙
Tutto giusto, aggiungo che:
– il pre si dente non era e non è tuttora convinto del richiamo del mister; lo ha fatto solo per motivi finanziari (come è stato chiaro a tutti), per non lasciare la squadra senza allenatore, ma lui se ne è quasi “lavato le mani”;
– il mister, è il solito mister: confusionario, sempre con i soliti discorsi da libro Cuore, senza dare la pur minima impressione di aver personalità e capacità per gestire una squadra e uno spogliatoio.
Spero anch’io che la questione società si risolva prima possibile; ma nel momento in cui ciò avvenisse, probabilmente cambierebbe tutto sia nei vertici societari che nella guida tecnica della squadra: siamo in una specie di limbo e fra tre mesi questi nomi non ci saranno più, a meno che questa storia non arrivi in porto, e allora dovremo accontentarci di quello che passa il convento !
L’abbonamento l’ho fatto anch’io, a prescindere. Quest’anno molti dubbi, ombre, problemi sulla costruzione e la consistenza della squadra futura, ma l’abbonamento si fa per amore della maglia. Le critiche, se necessarie, verranno dopo.
👍
giusto…
Alla fine quello che ha fatto meno figura è stato il beatoamato, è stato abbastanza evasivo sulla risposta alla richiamata del Cecinese…della serie: “stavamo scegliendo l’allenatore, il DS mi ha proposto di riprenderlo ed io mi sono fatto convincere facilmente”…scarica la responsabilità sul DS e non ne ha speso una parola per dire che fosse bravo.
Quasi quasi ha fatto più mea culpa il Cecinese di quanto mi aspettassi. Certo che se il proprietario del Cesena lo avallava avrebbe detto che il Cesena era la sua nuova occasione e desiderava rifarsi, altro che Empoli…
Artico ha fatto una buona impressione.
Comunque quando parla di sentirsi tutto il peso della situazione e le difficoltà indirettamente non mette in buona luce la figlia, che dovrebbe sentirselo molto il peso (essendo amministratore delegato, e qui mi scappa una risata quando lo scrivo).
se con Fulignati, Sphendi, Elia , Guarino e Popov ci siamo salvati all’ ultimo secondo dell’ ultima giornata… senza di loro, senza soldi da investire, con un Presidente stanco e demotivato in stile Sgarbi misto ad un pessimismo leopardiano, come e’ possibile poterci salvare e guardare al futuro con un minimo di ottimismo?? solo il fondo americano potrebbe fare il miracolo
Pagliuca lo trovo leggermente migliorato a livello di dialettica, e ha pure dismesso il look da benzinaio, almeno per l’occasione. Durante lo stop forzato a quanto pare ha avuto modo di rivedere anche qualche dettaglio… Io non lo vedo affatto bene questo ritorno, però chissà, il desiderio di riscatto potrebbe fare la differenza.
Mastro anche l’anno scorso alla presentazione era pettinato, vestito decorosamente e con barba rasata. Oggi barbetta di una settimana. Confermo che aveva la parlata più fluida.
ma uno che facesse mai questa domanda:
caro pres, ma tutti i soldi dove sono andati a finire ? dove ?
questa è una domanda che andrebbe fatta da tanto tempo
perché l’under 18 non c’è
Ma quello nel mezzo come mai continua a indicare date quando poi nei fatti non ne rispetta mezza da anni?
Perchè è il presidente, e può fare come gli pare.
E’ questo il concetto che a te manca.
Andre risponde a delle domande, e ha specificato che è una sensazione. Non è un timbro postale. Se nin dicono niente non va bene, se dicono qualcosa nemmeno. Io credo che la cosa principale è che le trattative ci sono e sono a buon punto, poi ormai questo mercato si fa così. Da gennaio vedremo quanto valgono gli americani in fatto di quattrini.
È lui che da date a caso.
Disse inizio giugno, poi metà giugno, poi fine luglio, ora fine agosto.
C’è la fate ad essere un po’ obbiettivi?
Sulle varie date dello stadio poi ha raggiunto il massimo della cialtronaggine.
Quello in mezzo ha un nome e un cognome e trattasi del presidente della tua squadra (forse! Io dubito fortemente).
Quello in mezzo ti ha dato 30 date certe non dare a caso, 15 campionati di serie A, 15 campionati di serie B di cui 3 vinti e non menziono le giovanili sennò ti asfalto.
Parli di date a caso? … ripeto, lui ti ha dato 30 date certe segnatele.
Già dimenticavo e senza programmazione.
Via per stasera mi sembra abbastanza vai a nanna.
Ma cosa vuoi asfaltare.
Stai tranquillo che non ci ha affatto rimesso.
La sua bravura è sempre stata quella di circondarsi di persone competenti sia familiari sia gente di calcio.
Negli ultimi anni venute meno queste figure sono emersi i suoi limiti.
Non è la cima che volete fare credere.
4 direttori sportivi e 4 allenatori cambiati in 2 anni.
Ogni tanto bisognerebbe raccontare la verità.
David Biuzzi almeno ha fatto una domanda più “ficcante” sulla tempistica societaria.
Da tifoso incallito
e dall’alto dei mie 67 anni
devo dire che mi hanno fatto veramente pena
( a parte il ds che mi sembrava conte ai tempi di salvini che gli chiedeva cosa doveva fare e dire)
vi era un entusiasmo da corteo funebre,
il presidente rifendosi al mister ha detto che se non era x il ds non lo avrebbe mai ripreso,
evidentemente è alla canna del gas ( io che lo ho sempre difeso)
sono amareggiato x vederlo in queste condizioni.
essendo io un micro imprenditore in parte lo posso capire,
se la azienda che si gestisce non è più in grado di galleggiare e ci si deve frugare
nei soldi personali accantonati nei momenti buoni ( i guadagni)
è meglio fare festa,
nel raduno dei 50 anni le sue parole dette a quattrocchi ( non a me ) ma chi di dovere
furono:
ho entra un socio ho dichiaro fallimento.
Nella vita vi è un alfa e un omega
e vale x tutti.
Amici mie del forum
Come disse la Marchesa camminando sugli specchi :mamma mia come me la Vedo Brutta
Addirittura fallimento dopo le tante cessioni, paracadute e diritti TV pure fallimento mi sembra tutto esagerato !!!
Il problema di fondo del dare le date e non rispettarle è il non voler essere mai chiari sulle loro intenzioni, programmi, possibilità senza essere evasivi.
In conferenza ha detto: è inutile parlarne…riferito ad argomenti più specifici della contrattazione con questo fondo. Ma in realtà sarebbe molto utile sapere, altro che inutile.
…ma ovviamente se non parla di argomenti concreti non ci potrà mai essere un giornalista che gli fa presente che aveva detto una cosa e poi ne ha fatta un’altra, cosi non deve rendere conto con i giornalisti locali che naturalmente un pò sembrano “soffrire” la sua personalità.
apprezzabile il fatto che stavolta sia venuto Lui in conferenza stampa, spero che non abbia momenti di rilassamento come ha detto all’inizio, l’ impressione che ho avuto è che con Stefanelli l’ allenatore sarebbe stato quello del Potenza,in conferenza ha detto che ci ha parlato artico da solo 2 volte e poi hanno deciso che fosse il male minore.giovani,giovani,mercato in uscita poi in entrata,il fondo profondo più profondo di me spera che concluda prima della fine del mercato.anche l’ anno scorso Pagliuca aveva parlato di divertimento,che i giocatori si dovevano divertire,la realtà era l’ opposto,anche quest’ anno i giocatori arriveranno strada facendo.unica differenza con lo scorso anno sembra essere la mancanza di aspettative,che non è poco.va bene puntare sui giovani,sono perplesso che Pagliuca sia la persona giusta.se son rose fioriranno, tanto i più attenti se ne accorgeranno già agli allenamenti se qualcosa è cambiato.
D’accordo con “i Magico” (più sopra)
Aggiungo che:
– il pre si dente non era e non è tuttora convinto del richiamo del mister; lo ha fatto solo per motivi finanziari (come è stato chiaro a tutti), per non lasciare la squadra senza allenatore, ma lui se ne è quasi “lavato le mani”;
– il mister, è il solito mister: confusionario, sempre con i soliti discorsi da libro Cuore, senza dare la pur minima impressione di aver personalità e capacità per gestire una squadra e uno spogliatoio.
In più il vate ha tirato la frecciatina a pagliuca facendogli pesare la scarsa considerazione di campaniello a vantaggio di Popov.
Non lo ha nominato ma il riferimento a campaniello era chiaro.
Se queste sono le premesse..
Ho visto conferenze peggiori, Artico mi piace più di Stefanelli secondo me fanno bene a volare bassi dopo lo scorso anno.
Manca una domanda sullo stadio?
un brodino caldo di questi tempi….mamma mia!