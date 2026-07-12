Prenderà il via domani la nuova stagione dell’Empoli Football Club, con gli azzurri che si raduneranno al mattino al Monteboro Training Center e nel pomeriggio, alle 18.00, svolgeranno il primo allenamento al Centro Sportivo di Petroio.

Questi i calciatori a disposizione di mister Guido Pagliuca:

PORTIERI: Brancolini, Filippis, Perisan, Seghetti.

DIFENSORI: Babalola, Bembnista, Curto, Egan, Guarino, Indragoli, Olivieri, Pasalic, Rugani, Tosto.

CENTROCAMPISTI: Asmussen, Belardinelli, Biondini, Ceesay, Degli Innocenti, Elia, Fabri, Magnino, Saporiti, Yepes.

ATTACCANTI: Bianchi, Busiello, Campaniello, Monaco, Orlandi, Popov (si unirà al gruppo il 16 luglio), Shpendi, Sodero.

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Stefano Scarpetti

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