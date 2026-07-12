Prenderà il via domani la nuova stagione dell’Empoli Football Club, con gli azzurri che si raduneranno al mattino al Monteboro Training Center e nel pomeriggio, alle 18.00, svolgeranno il primo allenamento al Centro Sportivo di Petroio.
Questi i calciatori a disposizione di mister Guido Pagliuca:
PORTIERI: Brancolini, Filippis, Perisan, Seghetti.
DIFENSORI: Babalola, Bembnista, Curto, Egan, Guarino, Indragoli, Olivieri, Pasalic, Rugani, Tosto.
CENTROCAMPISTI: Asmussen, Belardinelli, Biondini, Ceesay, Degli Innocenti, Elia, Fabri, Magnino, Saporiti, Yepes.
ATTACCANTI: Bianchi, Busiello, Campaniello, Monaco, Orlandi, Popov (si unirà al gruppo il 16 luglio), Shpendi, Sodero.
Da rifondare completamente
il mucchio selvaggio
non ci siamo per niente!