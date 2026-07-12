È iniziato ormai ufficialmente da dodici giorni il calciomercato. Siamo ovviamente nella fase embrionale, anche perché davanti c’è ancora tantissimo tempo, visto che il gong finale scatterà alle ore 20 del 1° settembre. Il mercato, però, ha già iniziato a scaldare i motori e ha visto le prime movimentazioni, sia a livello generale, per quanto riguarda tutte le squadre, sia in casa Empoli. Va detto che, fino a questo momento, le operazioni ufficiali, quindi quelle già depositate in Lega e accompagnate dal comunicato di almeno uno dei due club coinvolti, riguardano esclusivamente ragazzi del settore giovanile. Abbiamo infatti registrato le cessioni di Perillo e Olivieri, due protagonisti della formazione che poche settimane fa ha conquistato il titolo nazionale Under 17, entrambi passati all’Atalanta. A loro si aggiunge Zanaga, reduce dall’ultima stagione con la Primavera, trasferitosi al Milan e destinato alla seconda squadra rossonera. Ci sono poi tre operazioni che non sono ancora state ufficializzate ma che, di fatto, attendono soltanto l’ultimo passaggio per essere definite. Due sono in uscita, mentre una rappresenta finalmente il primo innesto per la prima squadra azzurra.

A salutare con certezza saranno il centrocampista Lorenzo Ignacchiti, destinato al Mantova, e l’attaccante Ismael Konaté, rientrato dal prestito al Lecco e ormai prossimo al trasferimento alla Juventus, che lo inserirà nella propria seconda squadra. Due operazioni che, salvo sorprese, dovrebbero concretizzarsi a titolo definitivo. Parlavamo anche di un ingresso perché, pure in questo caso, manca soltanto l’ultimo dettaglio prima dell’ufficialità. Ad Empoli arriverà infatti l’attaccante Luigi Caccavo. Il classe 2004, reduce dagli undici gol realizzati con il Lumezzane in Serie C, è stato acquistato dal Bologna all’inizio del mercato. I rossoblù, però, hanno deciso di farlo crescere in Serie B e lo gireranno in prestito secco all’Empoli, che ha superato al fotofinish la concorrenza della Juve Stabia. Entriamo adesso nel campo delle informazioni, verificate ma ancora da considerare rumors, visto che non si tratta di situazioni vicine all’ufficialità.

Per quanto riguarda le uscite, il nome principale resta quello di Stiven Shpendi. L’attaccante albanese, autore di una stagione eccellente, è seguito da diversi club. Il Padova aveva addirittura trovato un’intesa con l’Empoli, ma poi qualcosa non è andato a buon fine con il giocatore e l’operazione è saltata. Resta vivo l’interesse del Palermo, che potrebbe presto formulare un’offerta, mentre anche dalla Serie A sono arrivati apprezzamenti, con il Frosinone che ha già chiesto informazioni. C’è poi Salvatore Elia, altro protagonista positivo della scorsa stagione in cui in pochi ci hanno fatto stropicciare gli occhi. Su di lui si registra l’interesse di alcune società di Serie B, tra cui Palermo e Benevento, ma attenzione anche al Lecce in Serie A, che starebbe valutando il profilo. Va inoltre ricordato che Elia percepisce uno degli stipendi più alti della rosa. Poi c’è Gabriele Guarino, anche se negli ultimi giorni le indiscrezioni si sono un po’ raffreddate. Il Bologna lo segue da tempo, ma anche Cagliari e Torino hanno manifestato interesse. La sensazione è che, insieme a Shpendi, possa essere uno dei sacrifici di questa estate. Attenzione anche alla situazione di Popov. In questo caso l’Empoli non sembra avere particolare fretta di cederlo, soprattutto dopo il ritorno di Guido Pagliuca in panchina. L’Atalanta continua a seguirlo con attenzione, ma ci sono anche altri club interessati, italiani ed esteri, come confermato anche dal suo procuratore. Salvo offerte davvero irrinunciabili, Popov potrebbe rappresentare una delle colonne portanti del nuovo Empoli. Un altro giocatore che potrebbe avere mercato è Lorenzo Tosto. La Salernitana lo segue con attenzione già dalla scorsa stagione e continua a monitorarne la situazione. Il Bari avrebbe messo gli occhi su Joseph Ceesay ma la situazione dei galletti è talmente complicata che la cosa dovrebbe decare.

Più complicato, invece, il discorso relativo agli innesti. Al momento, fatta eccezione per operazioni in prestito come quella di Caccavo, è difficile immaginare che l’Empoli possa affrontare trattative che prevedano un importante esborso economico. La situazione societaria è nota e soltanto l’eventuale ingresso del nuovo socio potrebbe modificare gli scenari. In caso contrario, sarà necessario prima cedere e poi valutare quanto del ricavato potrà essere reinvestito sul mercato. Detto questo, sono emersi i nomi di due calciatori dello Spezia. Uno è una vecchia conoscenza dell’ambiente azzurro, Filippo Bandinelli, mentre l’altro è Emanuele Adamo. Come scritto ieri, potrebbe inoltre tornare d’attualità anche Simone Romagnoli, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto. Sullo sfondo resta il nome di Simone Mazzocchi, anche se, allo stato attuale, appare difficile pensare a un’operazione di questo tipo, visto che richiederebbe un investimento economico importante. Nel frattempo si è invece definitivamente spenta la suggestione Gastón Brugman, con l’ex Empoli che ha firmato con il Modena. Come detto, per quanto riguarda le entrate serviranno tempo e pazienza.