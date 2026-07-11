Vi abbiamo anticipato ieri dell’interesse della Juventus verso il giovane attaccante azzurro Ismael Konate e proprio nella giornata di oggi si è trasformato in una vera e propria trattativa con la società bianconera che ha affondato il colpo trovando l’accordo con l’Empoli per l’arrivo a Torino dell’attaccante classe 2006. L’operazione si chiude sulla base di un trasferimento a titolo definitivo e il giocatore verrà aggregato alla NextGen in Serie C. Al momento non si conoscono le cifre della cessione, capiremo meglio quando arriverà l’ufficialità.
L’attaccante è atteso a Torino lunedì per le visite mediche e successivamente la firma del contratto.
Konate è reduce dal prestito negli ultimi sei mesi a Lecco in Serie C dove ha collezionato 19 presenze con quattro reti e tre assist. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in azzurro è arrivato nella stagione 2024/25 dove ha anche debuttato in Serie A.
Si cedono i giovani e si prendono romagnoli Burgman e Bandinelli mezzi finiti mamma mia che tristezza
Brugman ormai no è andato al Modena
brugman ha firmato per il modena
se lo vendono un motivo ci sarà.
ma chi lo compra allora è così stupido…??
secondo me grande errore non dargli una possibilità in serie B.
sempre forza Empoli
Purtroppo i costi di gestione delle squadre professionistiche (a un giocatore gli devono pagare oltre l’ingaggio,i contributi e le tasse sul reddito dello stesso giocatore)sono talmente alti (con rose di oltre venti giocatori piu’ allenatore e staff relativo) che molte Società’,se non si arrangiano,vendendo,non vanno avanti Da qui l’arrivo di capitali stranieri,qualche fallimento e una cronica carenza di luquidita’.E senza liquidita’ non si va avanti Nel casai dell’Empoli,Inoltre,gli incassi al botteghino sono esigui.Ci sono,meno male,gli introiti televisivi che pero’ condizionano gli orari delle partite Carlo B
100 euro?
Per me è un peccato, meritava una chance in serie B. Non avrebbe fatto peggio di Nasti, Fila e Bianchi
Anche se avesse fatto uguale a loro all Empoli sarebbe servito poco visto che erano scarsi
É un tuo giovane che ha margini di miglioramento, non è la stessa cosa
Ecco lo sapevo. finché era all’Empoli era scarso e inutile. Ora che va alla Juve di colpo è bravissimo. Siete dei fenomeni! Speriamo che in cambio la Juve ci presti Lorenzo Anghelè. Ci vorranno altri elementi per completare l’attacco, io dico Guglielmo Mignani.
Io mai detto, parla per te o altri