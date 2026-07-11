Vi abbiamo anticipato ieri dell’interesse della Juventus verso il giovane attaccante azzurro Ismael Konate e proprio nella giornata di oggi si è trasformato in una vera e propria trattativa con la società bianconera che ha affondato il colpo trovando l’accordo con l’Empoli per l’arrivo a Torino dell’attaccante classe 2006. L’operazione si chiude sulla base di un trasferimento a titolo definitivo e il giocatore verrà aggregato alla NextGen in Serie C. Al momento non si conoscono le cifre della cessione, capiremo meglio quando arriverà l’ufficialità.

L’attaccante è atteso a Torino lunedì per le visite mediche e successivamente la firma del contratto.

Konate è reduce dal prestito negli ultimi sei mesi a Lecco in Serie C dove ha collezionato 19 presenze con quattro reti e tre assist. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in azzurro è arrivato nella stagione 2024/25 dove ha anche debuttato in Serie A.