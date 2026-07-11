Ci sarebbe un nuovo nome tra quelli appuntati sul taccuino del club azzurro per il mercato in entrata di questa sessione estiva. L’Empoli guarda ancora in casa Spezia e, nello specifico, al centrocampista classe 1998 Emanuele Adamo. Parliamo di un giocatore che ha nella mezzala il suo ruolo naturale, anche se nel corso della carriera ha dimostrato di poter agire anche da centrale in un centrocampo a due o a tre. Nella passata stagione Adamo ha vestito due maglie accomunate dagli stessi colori, entrambe bianconere. Nella prima parte dell’annata ha infatti giocato con il Cesena, alternando gare da titolare ad altre da subentrato, ma risultando comunque uno degli elementi maggiormente utilizzati. A gennaio è poi passato allo Spezia, dove, salvo un paio di eccezioni, è sempre partito dal primo minuto. Con il club ligure è legato da un contratto fino al 2028. Nel complesso, sommando le esperienze di Cesena e Spezia, Adamo ha collezionato 32 presenze in Serie B, realizzando una rete, segnata con la maglia del Cesena contro il Padova. Ed è proprio con il Cesena che ha scritto la parte più importante della sua carriera, totalizzando ben 136 presenze. In precedenza aveva vestito anche le maglie di Avellino, Monterosi, Fidelis Andria e Casertana.

Dal punto di vista tecnico si tratta di un centrocampista dinamico, capace di coprire molti chilometri durante la partita e con una naturale predisposizione ad accompagnare entrambe le fasi di gioco. Non è il classico regista che detta i tempi, ma piuttosto un interprete box-to-box, generoso e votato al sacrificio. Chi lo conosce lo descrive come un giocatore che difficilmente si risparmia nell’arco dei novanta minuti. Nell’Empoli di Guido Pagliuca potrebbe rappresentare un profilo particolarmente interessante proprio per la sua duttilità. In un 3-5-2 il suo impiego più naturale sarebbe quello di mezzala, sia sul centro-destra che sul centro-sinistra, con il compito di dare ritmo, sostenere il pressing e accompagnare la manovra offensiva senza perdere equilibrio in fase difensiva. Un ruolo che sembra cucito sulle sue caratteristiche. Anche nell’eventuale 3-4-2-1, o nel sistema con uno o due trequartisti alle spalle della punta, Adamo potrebbe trovare spazio nella coppia centrale di centrocampo, accanto a un elemento maggiormente deputato all’impostazione. In quel contesto sarebbe chiamato soprattutto a garantire intensità, recupero del pallone e continuità nelle due fasi, diventando il collante tra difesa e reparto offensivo.

Per dovere di cronaca è bene precisare che, al momento, si parla soltanto di un interesse. Non risultano trattative avviate, anche se il nome piace ed è stato annotato con attenzione. Va inoltre ricordato che il mercato in entrata dell’Empoli, al netto delle operazioni in prestito, difficilmente entrerà subito nel vivo. La situazione del club è nota e, indipendentemente dagli sviluppi legati all’eventuale ingresso di un nuovo partner societario, l’indicazione resta quella di cedere prima di acquistare. Il nome di Emanuele Adamo, però, è uno di quelli che potrebbero accompagnare le cronache di questa estate azzurra.