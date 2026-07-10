Sono 250 le tessere sottoscritte nel primo giorno della campagna abbonamenti dell’Empoli per la stagione sportiva 2026-2027. Da ieri, infatti, è possibile abbonarsi per il nuovo campionato e siamo attualmente nella prima delle tre fasi previste, quella riservata ai vecchi abbonati che intendono confermare il proprio posto.

C’è ovviamente tutto il tempo per effettuare il rinnovo e quindi non era lecito attendersi una vera e propria corsa alle tessere. Detto questo, il numero di tifosi che già nella prima giornata ha deciso di rinnovare la propria fede azzurra è sicuramente significativo. La strada è ancora lunga e la campagna abbonamenti dovrà attraversare anche le altre due fasi previste: quella dedicata ai vecchi abbonati che vorranno cambiare posto e, successivamente, la vendita libera.

Non crediamo che il club si sia posto un obiettivo numerico specifico, ma l’idea potrebbe essere quella di eguagliare il dato finale della scorsa stagione chiusa con 4525 abbonati. Come di consueto vi aggiorneremo periodicamente sull’andamento della campagna abbonamenti, ringraziando il club nel fornirci i dati che ci permettono di raccontarne l’evoluzione.