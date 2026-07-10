Sono 250 le tessere sottoscritte nel primo giorno della campagna abbonamenti dell’Empoli per la stagione sportiva 2026-2027. Da ieri, infatti, è possibile abbonarsi per il nuovo campionato e siamo attualmente nella prima delle tre fasi previste, quella riservata ai vecchi abbonati che intendono confermare il proprio posto.
C’è ovviamente tutto il tempo per effettuare il rinnovo e quindi non era lecito attendersi una vera e propria corsa alle tessere. Detto questo, il numero di tifosi che già nella prima giornata ha deciso di rinnovare la propria fede azzurra è sicuramente significativo. La strada è ancora lunga e la campagna abbonamenti dovrà attraversare anche le altre due fasi previste: quella dedicata ai vecchi abbonati che vorranno cambiare posto e, successivamente, la vendita libera.
Non crediamo che il club si sia posto un obiettivo numerico specifico, ma l’idea potrebbe essere quella di eguagliare il dato finale della scorsa stagione chiusa con 4525 abbonati. Come di consueto vi aggiorneremo periodicamente sull’andamento della campagna abbonamenti, ringraziando il club nel fornirci i dati che ci permettono di raccontarne l’evoluzione.
Sarei veramente contento arrivassimo a 4526 abbonati ma credo che il numeno finale non sara’ nemmeno vicino a 4524
…. vediamo come si evolve l’estate…. presumibilmente ci sarà tempo fino a fine agosto…. non fatevi ingannare dai primi 4/5 giorni…. perché saranno i rinnovi di quelli che andrebbero al Castellani anche se non si giocasse nessuna partita…. il mio, non è un no a prescindere, ma voglio essere “convinto” con i fatti che non è un anno buttato e questo indipendentemente dagli obiettivi….
forza fate vedere che siete veri,il orsi è contento ,ha bisogno
Io rinnovo solo se va in porto la cessione societaria
O ma si piglia Vozinha in porta ? Costa poco.
Io aspetto che …. mi dica che posto lascia. E soprattutto che squadra tifa.
Non arriveremo mai ai numeri dello scorso anno purtroppo saranno molti meno… due annate da dimenticare, un distacco tra società e tifosi sempre più profondo .. speriamo in bene.
faremo 7000 abbonati!!!
Sopra le macerie, ripartire dai tifosi!
Che meraviglia ragazzi, speriamo di ripartire dai soliti 2500 abbonati, quelli che c’erano anche quando si andava al Castellani a soffrire spesso e volentieri.
I gufi col palato fine e quelli che montano solo sul carro dei vincenti restino comodamente sul divano, ci va bene così, meno siamo meglio è.
Poi magari becchiamo l’annata bona, a Ottobre arrivano gli Americani, a Giugno parte già i cantiere per lo stadio nuovo e l’anno prossimo 200 euro in più a testa per voi 🦉🦉🦉.
Forza Empoli sempre!
Noi siamo l’Empoli calcio 💙
Un altro scoppiato…ma questi gufi li vedi? Ti parlano? E se ti parlano che ti dicono, che sei un fesso?
POCHI..MA VERI E PURI. Al di la del risultato e la categoria…CI SAREMO X LA NOSTRA CITTA’
É tornato il servo col mononeurone! AHAHAHAHAH
e ho detto tutto
La benzina per andare a arezzo costa, abbonatevi ri.nco.glioniti
una domanda off topics….. oggi riguardavo le varie annate in serie A dell Empoli. come mai nel 2006/2007 , quella terminata con la qualificazione UEFA per intenderci, facemmo una media di poco piu di 5000 spettatori, con la maratona praticamente sempre mezza vuota!!!!
vado a memoria. Mi sembra di ricordare che quelll anno ci furono degli aumenti, non roba grossa ma 40 50 euro si. E ovviamente appena aumenti un pochino i prezzi i doppi squadristi si ritirano subito nei loro appartamenti.
Sassaroli fai festa da retta!
Io rinnovo l’abbonamento.
Ma credo ci attesteremo come numeri sui 3500/4000.
Le cose potrebbero cambiare se la società verrà ceduta entro fine agosto e faremo sul campo un inizio campionato sorprendente.
Forse in questo caso qualcuno si potrebbe aggiungere.