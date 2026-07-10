Ci sono notizie che, se confermate, sarebbero destinate a far rumore. Questa è sicuramente una di quelle. Dalla Liguria, infatti, iniziano ad arrivare indiscrezioni che parlano di un possibile ritorno di Filippo Bandinelli all’Empoli. Al momento siamo nel campo dei rumors, ma le voci raccolte da alcuni colleghi che seguono molto da vicino le vicende dello Spezia raccontano di uno scenario che fino a qualche settimana fa sarebbe sembrato difficilmente immaginabile. L’ex capitano azzurro potrebbe infatti lasciare il club ligure, retrocesso in Serie C al termine della passata stagione, e tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe proprio quella di un ritorno in azzurro, tre anni dopo il suo addio.

Bandinelli non ha certamente bisogno di presentazioni per il pubblico empolese. Arrivato nel 2019, è stato uno dei protagonisti di un ciclo importante, diventando nel tempo una delle colonne portanti della squadra e indossando anche la fascia di capitano. Con la maglia dell’Empoli ha collezionato 126 presenze ufficiali, impreziosite da 5 gol e 11 assist, ma soprattutto ha saputo conquistarsi la stima dei tifosi grazie a un attaccamento ai colori mai nascosto. Proprio per questo, la sua cessione allo Spezia, avvenuta nel luglio del 2023, fu una delle operazioni che fecero maggiormente discutere l’ambiente. In tanti avrebbero voluto vedere Bandinelli proseguire la propria avventura in azzurro e il suo saluto lasciò inevitabilmente un pizzico di amarezza in una piazza che aveva imparato ad apprezzarne non solo le qualità tecniche, ma anche quelle umane. Dal punto di vista tattico, il suo sarebbe un profilo che potrebbe sposarsi perfettamente con le idee di Guido Pagliuca. Bandinelli è un centrocampista completo, capace di abbinare corsa, intensità e qualità tecnica. È uno di quei giocatori che sa interpretare entrambe le fasi di gioco, garantendo equilibrio ma anche inserimenti senza palla e presenza negli ultimi trenta metri. Nel 3-5-2 potrebbe agire da mezzala, ruolo che conosce perfettamente, mentre in un eventuale 3-4-2-1 avrebbe tutte le caratteristiche per ricoprire una posizione più avanzata, alle spalle della punta, grazie alla sua capacità di legare il gioco e di accompagnare l’azione offensiva.

A questo si aggiunge un aspetto non secondario: Bandinelli conosce perfettamente l’ambiente Empoli, le sue dinamiche e quello che significa indossare quella maglia. Un fattore che, in una stagione importante come quella che attende gli azzurri, potrebbe rappresentare un valore aggiunto anche all’interno dello spogliatoio. Per adesso, è giusto ribadirlo, siamo nel campo delle indiscrezioni e non risultano sviluppi tali da poter parlare di una trattativa definita. Le voci, però, iniziano a rincorrersi e meritano attenzione. Se quello che oggi cataloghiamo come un rumor dovesse davvero trasformarsi in qualcosa di concreto, quello di Filippo Bandinelli sarebbe un ritorno tanto clamoroso quanto, ne siamo convinti, estremamente gradito da gran parte della piazza empolese.