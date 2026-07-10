Ci sono notizie che, se confermate, sarebbero destinate a far rumore. Questa è sicuramente una di quelle. Dalla Liguria, infatti, iniziano ad arrivare indiscrezioni che parlano di un possibile ritorno di Filippo Bandinelli all’Empoli. Al momento siamo nel campo dei rumors, ma le voci raccolte da alcuni colleghi che seguono molto da vicino le vicende dello Spezia raccontano di uno scenario che fino a qualche settimana fa sarebbe sembrato difficilmente immaginabile. L’ex capitano azzurro potrebbe infatti lasciare il club ligure, retrocesso in Serie C al termine della passata stagione, e tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe proprio quella di un ritorno in azzurro, tre anni dopo il suo addio.
Bandinelli non ha certamente bisogno di presentazioni per il pubblico empolese. Arrivato nel 2019, è stato uno dei protagonisti di un ciclo importante, diventando nel tempo una delle colonne portanti della squadra e indossando anche la fascia di capitano. Con la maglia dell’Empoli ha collezionato 126 presenze ufficiali, impreziosite da 5 gol e 11 assist, ma soprattutto ha saputo conquistarsi la stima dei tifosi grazie a un attaccamento ai colori mai nascosto. Proprio per questo, la sua cessione allo Spezia, avvenuta nel luglio del 2023, fu una delle operazioni che fecero maggiormente discutere l’ambiente. In tanti avrebbero voluto vedere Bandinelli proseguire la propria avventura in azzurro e il suo saluto lasciò inevitabilmente un pizzico di amarezza in una piazza che aveva imparato ad apprezzarne non solo le qualità tecniche, ma anche quelle umane. Dal punto di vista tattico, il suo sarebbe un profilo che potrebbe sposarsi perfettamente con le idee di Guido Pagliuca. Bandinelli è un centrocampista completo, capace di abbinare corsa, intensità e qualità tecnica. È uno di quei giocatori che sa interpretare entrambe le fasi di gioco, garantendo equilibrio ma anche inserimenti senza palla e presenza negli ultimi trenta metri. Nel 3-5-2 potrebbe agire da mezzala, ruolo che conosce perfettamente, mentre in un eventuale 3-4-2-1 avrebbe tutte le caratteristiche per ricoprire una posizione più avanzata, alle spalle della punta, grazie alla sua capacità di legare il gioco e di accompagnare l’azione offensiva.
A questo si aggiunge un aspetto non secondario: Bandinelli conosce perfettamente l’ambiente Empoli, le sue dinamiche e quello che significa indossare quella maglia. Un fattore che, in una stagione importante come quella che attende gli azzurri, potrebbe rappresentare un valore aggiunto anche all’interno dello spogliatoio. Per adesso, è giusto ribadirlo, siamo nel campo delle indiscrezioni e non risultano sviluppi tali da poter parlare di una trattativa definita. Le voci, però, iniziano a rincorrersi e meritano attenzione. Se quello che oggi cataloghiamo come un rumor dovesse davvero trasformarsi in qualcosa di concreto, quello di Filippo Bandinelli sarebbe un ritorno tanto clamoroso quanto, ne siamo convinti, estremamente gradito da gran parte della piazza empolese.
Bene, si comincerebbe a vedere in po’ di luce.
Forza Azzurri sempre.
vieni vieni, serve ritrovare l’empolesità
Bello Pippoooooo, questi sono i giocatori da prendere
Assolutamente benvenuto!
questo si che lo riprenderei ..
prende un cartellino giallo dopo 4 minuti dal fischio di inzio , ma almeno ci mette il cuore
bah se ritorna sono contento.. mica perché è tornato lui. ma perché è torna anche la B-O-N.A.Z.Z.A della su moglie 🙂
bravo
Lei tanta roba 🤤
Assolutamente d’accordo con il suo ritorno!!!! Mi sembra una buona mossa… lui e Brugman e a centrocampo siamo apposto.
Glie’ sempre rotto
pippo pippo mio…
ma se non è mai stato bono!!!! ma io mi domando come guarda le partite la gente???
ma ragazzi, essere contenti di Bandinelli è come leccare la m…a e credere che sia cioccolato!!
che ci vuoi fare. godono con poco
per la b fa comodo, pippo ha giocato anche in serie a pure segnando, non va dimenticato. E soprattutto conosce l’ambiente, l’anno scorso il capitano l’ha fatto lovato perché a parte ebuehi era tutta gente appena arrivata o da poco qui. E’ importante questa operazione, come recita la campagna abbonamenti riguardo le radici
Per la serie a no, ma per la b è oro colato.Volevi Brugman a 33 anni che dovrebbe andare al MOdena incensato come fosse Iniesta, considerato che se era tanto bono non restava anni in b…Per cui ci sta Bandinelli che almeno a senso di appartenenza non è di meno a nessuno.
per la B e’ un ottimo elemento
Si è fratturato la tibia l’anno scorso saltando praticamente tutto il girone d’andata. Alla fine ha totalizzato 16 presenze culminate con la retrocessione diretta in serie c. Inoltre guadagna 1, 2 milioni lordi l’anno. Potrebbe fare la mezzala sinistra in un 3-5-2, ma è sempre stato un calciatore di gamba, più che di interdizione. La vera domanda è: ma chi imposta? Dell’Innocenti? Yepes?
Si ma la notizia non è che è stato già preso.
Lui e Brugman (anche se non sono cosi fiducioso per entrambi) sarebbero due ottimi innesti di esperienza, anche se fragili fisicamente, questo bisogna dirlo.
Andò via credo per dissapori nati con Caputo per una questione di premi salvezza, immagino che si aspettava un atteggiamento diverso dall’Empoli.
Meglio che nulla diceva i mi nonno.
se serve per dare sostanza e panca lunga alla rosa che ben venga Lui , ed anche Romagnoli eventualmente ma non ci puoi basare la squadra , tra infortuni , espulsioni ha 20 partite non di piu’ a stagione .
comunque meglio di YEPES e GHION …lo sara’ sempre
contro di noi fece un partitone
Vero che serve gente coi pedi dignitosi sennò col gioco di Pagliuca nn vedremo che pallonate dritte per dritte…
Tecnicamente:
col livello del calcio di serie B, questo ragazzo se sta bene sposta gli equilibri. Dipenderà dal fisico.
Umanamente:
Strabenvenuto. Uno che non leva mai la gamba, che sta bene nel nostro contesto.
Magari fosse vero…
Spostare gli equilibri è un’altra cosa…
Pippo Banda uno di noi!!
Meglio la su moglie
Ottimo direi
a me piaceva anche lovato dietro
No minestre riscaldate grazie!
L’Empoli sbaglia a prendere gocare a fine carriera retrocessi entrambi .
Sono contrario sia a brugman che bandinelli punterei su giovani di prospettiva da poter valorizzare e rivendere .
L’Empoli che se ne fa dei vari bandinelli , Yepes ,brugman non li vuole nessuno solo noi..Il Ds deve essere bravo a prendere giocatori da valorizzare e rivendere.
No alle minestre riscaldate
Antonio non puoi nemmeno pensare di fare una squadra di soli giovani che poi ti si strugge in mano. Bella difficoltà dell ultima stagione nel finale l Esperienza di Fulignati e Lovato ti è servita e parecchio. Anche Fulignati era una minestra riscaldata eppure.
Meglio bandinelli e brugman di ignacchiti e degli innocenti.
Tu reputi degl’innocenti scarso non sono d’accordo completamente anzi e’ molto meglio dei due possibili acquisti.
Secondo me puntare sù bandinelli e’ un grosso errore .
Allo Spezia lo danno per fatto con un contributo sull’ ingaggio
su questo non c’è dubbio
intendo sul fatto che Bandinelli e brugman siano migliori
Bandinelli va benissimo.
Rimangono dubbi sulla parte fisica, mi sembra che negli ultimi anni sia stato molto sfortunato.
Naturalmente la squadra non deve essere basata su di lui, ma è il prototipo di cc che ci serve, legna e inserimenti con qualche gol da lontano. Fiato per 90 minuti
Con Pippo lo sai quanti gol fanno le punte….
Certo noi tifosi siamo proprio “buffi”…un giocatore non viene giudicato per le sue capacità attuali ma per l’attaccamento alla maglia…forse tanti non comprendono che Bandinelli non deve andare a dirigere i cori dei tifosi in maratona ma in campo e vista la sua età, il grosso infortunio avuto lo scorso anno e il fatto che le “minestre riscaldate” spesso non “sfamano” io personalmente lo lascerei dov’è e punterei più su un giocatore giovane e di prospettiva…
Hai perfettamente ragione
Ma attualmente i giovani di prospettiva li puoi prendere solo in prestito, almeno fino alla definizione con gli americani, un ci si fa nemmeno a pagargli tutto lo stipendio a Bandinelli….che volete comprare senza soldi
Guarda che in serie C ed all’estero ci sono tanti profili giovani e validi senza bisogno di spendere grosse cifre…tutto sta ad avere un DS in gamba e che abbia una ottima “rete” di osservatori…il Verona…tanto per fare un esempio…spesso prende giocatori sconosciuti a cifre irrisorie che poi rivende a “peso d’oro” però loro hanno una rete di osservatori da fare invidia…
sul viale del tramonto….
prendete anche PEPPE AURELIO dallo Spezia…e’ sposato a Empoli , ci verrebbe a piedi , come Pagliai ( di Empoli ) dall Ascoli
Eh magari Aurelio…credo abbia richieste in serie A (Sassuolo)
Io lo chiamavo 60esimo!!!. Il giocatore più sostituito nella storia dell’ Empoli . Non finiva una partita quando aveva 25 anni,pensa ora che ne ha 31. Va bè……… tanto arriverà,ne sono sicuro……..roba da spogliatoio x fare gruppo!!!!
Eh magari Aurelio…credo abbia richieste dalla serie A (Sassuolo)
Ci vuole gente che rispetta ed onora la maglia azzurra. Pippo è uno che lo ha sempre fatto, sarebbe un esempio per tutti i nuovi ed i giovani .
Speriamo di avere una maglia azzurra come quella della stagione sfortunata finita con la retrocessione a San Siro, capito presidentessa .
Tante volte innovazione è il ritorno al passato.
Fra l’altro prende un milione e due lordi l’anno di stipendio, certo che una parte lo dovrà pagare lo Spezia sennò un se ne fa nulla mi sa.
Quest’ anno ci vogliono giocatori che sanno soffrire e attaccati alla maglia.. Pippo va benissimo! Ma ci vogliono anche BELLICH – LOVATO – MOSTI e magari rilanciare Marianucci. No vagabondi e mercenari.