Dopo l’indiscrezione lanciata da PianetaEmpoli.it un paio di giorni fa, la trattativa per portare Luigi Caccavo in azzurro sembra ormai essere arrivata alle battute finali. Quella che inizialmente era una pista concreta ha infatti trovato ulteriori conferme nelle ultime ore, tanto che anche i colleghi di Sky Sport hanno rilanciato la notizia, descrivendo l’operazione come ormai in via di definizione. Da quanto raccolto, il direttore sportivo Fabio Artico sarebbe riuscito a trovare l’intesa con il Bologna per il trasferimento in prestito del classe 2004, attaccante che il club rossoblù ha acquistato soltanto pochi giorni fa dopo l’ottima stagione disputata con il Lumezzane in Serie C.

Nel nostro precedente approfondimento avevamo già raccontato le caratteristiche tecniche del giovane centravanti barese, capace nella passata stagione di mettere a segno undici reti e due assist, attirando su di sé le attenzioni di diverse società. Un attaccante moderno, strutturato fisicamente ma anche mobile, individuato dall’Empoli come un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Guido Pagliuca. Da sottolineare anche il lavoro svolto dal club azzurro, che avrebbe saputo anticipare una concorrenza tutt’altro che banale. Su Caccavo, infatti, la Juve Stabia stava spingendo con decisione, ma l’Empoli è riuscito a portarsi in vantaggio e a trovare la quadratura dell’operazione. Da dire che il giocatore (a conferma proprio del dualismo con la Juve Stabia) piaceva molto a Stefanelli che lo aveva già fatto seguire sotto traccia nei giorni successivi alla fine dello scorso campionato.

Adesso si attende soltanto l’ultimo passo, quello dell’ufficialità, che salvo sorprese dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco e l’obiettivo è quello di mettere il giocatore a disposizione di Pagliuca il prima possibile, tanto che Caccavo potrebbe aggregarsi al gruppo azzurro già dall’inizio del ritiro estivo. Un rinforzo giovane, di prospettiva, ma che arriva da una stagione importante tra i professionisti e sul quale l’Empoli sembra intenzionato a puntare con convinzione.