Niente di nuovo rispetto a quanto ormai stiamo scrivendo da giorni, anzi la data l’avevamo ipotizzata diverse settimane fa. Arriva adesso l’ufficialità da parte del club sul fatto che il ritiro, e quindi il primo allenamento, inizierà lunedi 13 Luglio. La prima seduta si terrà sul campo Sussidiario alle ore 18:00, poi immaginiamo inizieranno anche le doppie sedute.
Nel weekend antecedente al primo allenamento si sosterranno le visite mediche abituali. Il ritiro si svilupperà sui campi del Castellani e di Petroio ed avrà in Monteboro il quartier generale. Restiamo in attesa di conoscere l’elenco dei calciatori convocati per il ritiro che si metteranno agli ordini di mister Pagliuca. A breve verranno annunciate le amichevoli.
si parte ma con quali giocatori????
ce ne sono più quest’anno che l’anno scorso
La comicità è matematica! In America usano delle equazioni per far ridere, capisci? Usano dei programmi del computer, guardami! Se A più B uguale C, C meno B uguale A, questa è la comicità, capito? Sì, però tu mi dirai “lo sanno fare tutti”, eh? E qui ti sbagli di grosso, perché ci vuole la vibrazione giusta