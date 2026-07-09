Questa la breve nota apparsa adesso sul sito ufficiale del club azzurro: Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società.
Dopo settimane di indiscrezioni, rumors e ricostruzioni giornalistiche, è arrivata la prima conferma ufficiale da parte dell’Empoli Football Club. Attraverso una breve nota si racconta passaggio tutt’altro che secondario. L’accordo di esclusiva certifica infatti l’esistenza di una trattativa in fase avanzata e, almeno per il periodo stabilito tra le parti, impedisce all’Empoli di portare avanti negoziazioni analoghe con altri potenziali investitori. Restano invece ancora da chiarire tutti gli altri aspetti dell’operazione: dall’identità del fondo alle quote che potrebbero essere interessate, fino ai tempi necessari per arrivare, eventualmente, alla definizione dell’accordo.
Il fondo in questione, lo diciamo noi senza che ci sia la conferma ufficiale, è quello di New York. Ovviamente immaginiamo che i tempi non siano brevissimi e che, indicativamente, ci vorrà buona parte del mese di agosto per andare a chiudere. Salvo ovviamente situazioni che possano rimescolare ancora il tutto. Vedremo gli sviluppi pronti a raccontare ciò che emerge
eccoci
AVANTI COSì.
RAMI SECCHI VIA (auguriamocelo)
importante costruire intanto una squadra competitiva
Scadenza per garanzia 31 luglio ,
31 settembre deve esserci per forza la conclusione !
motivo mancata garanzia , non potrai usufruire dei vari bonus statali per lo Stadio … i progetti devono essere finanziati…
al 31 settembre dubito ci sia la conclusione mi sa di data di fantasia
Te lo impone la U.E.F.A…
e di legge se vuoi usufruire dei vantaggi Statali!
Settembre ha 30 giorni…
15 settembre ho sbagliato
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣enrico pensavo lo avesti capito mi riferivo al 31 sg ha capito .
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣enrico pensavo lo avesti capito mi riferivo al 31 sg ha capito …
Ho ripetuto quello di luglio scrivendo veloce …
non cambia il succo , il BeatoAmato disse che c’era in cassa per 5 campionati di serie B
…
il problema è che pure lui sa che lo Stadio centro commerciale non serve ma almeno la capienza , come Arezzo ci rientrino loro perché noi? c’è qualcosa che un torna…
adesso la parola ai GUFI.
Che ce sono anche troppi che dicono di tifare Empoli
AVANTI TUTTA GUFI
A VOI LA PAROLA
SEMPRE FORZA EMPOLI
stai calmo…rilassati…e vediamo cosa significa.
ecco il primo gufo
Caro Graziano ti stanno prendendo per il cujo..Questa esclusiva non significa niente. Non hanno alcuna intenzione di vendere.
ecco un altro gufo
Ecco la prima vedova
la mia speranza e che chi intende investire sia un fondo con le opportune garanzie e che ci si guardi a fondo prima di avviare l operazione . qua in emilia romagna ne ho viste di tutti i colori
Mi sembra un buon segnale ora pensiamo a fare una rosa competitiva per la salvezza e l anno prossimo per lottare
Per la promozione mancava questo pezzo
la firma sarà effettuata alla pasticceria oasi davanti un grumulo di persone…avanti tutta
Finalmente una bellla notizia! Devo ammettere che non ci credevo più
voliamo basso tutto è uscito dopo la campagna abbonamenti ci fanno credere qualcosa??? stiamo calmi
Incredibile come riescono a farvi credere il contrario , e già tutto deciso da tempo speriamo il danno sia il minore possibili e che assomiglia più a uno Stadio che a un centro commerciale !
prima cosa fate gli abbonamenti servono soldi grazie
Speriamo sia vero e venga ceduto tutto
Spera di no, dai retta, sennò si sparisce alla svelta!! Voi vivete in mondi paralleli davvero….
Massy non c’entra nulla con la scelta dei 5 stadi tanto so già che intervieni , il dossier e più ampio poi gli stadi di appoggio sono 2 per città se e Firenze sono Empoli , e Arezzo … però loro lo fanno da 13.000 e questo che non mi va giù!
Questo va portato all’U. E. F. A
Questa cosa non vuol dire un bel niente. Tirata fuori con tempismo per la campagna abbonamenti e per tenere a bada i tifosi beoti.
Lui non vuole vendere, abbozzera’ una (finta) trattativa e poi dirà che non c’erano le condizioni.
Ovviamente spero di sbagliarmi.
è scritto sulla roccia..!!!💪
Disilluso ti appoggio in pieno. Non c’è nessuna intenzione di vendere.
È un’occasione ghiotta per scaricare la patata a qualcuno…. altrimenti sa che potrebbe non ricapitare o capitare a prezzi inferiori…. accetta, accetta…. deve solo trovare la quadra con i figli….
ma cosa vuoi che incidano mille abbonamenti in più o in meno…
gli abbonamenti ti garantiscono un introito di circa 20 mila euro a gara. Caxxo che incassi. Ma quando scrivi rifletti un attimo che è meglio. Poi che ancora non sia una vendita tutti d accordo ma no che l hanno fatto x gli abbonamenti
Mi sembra un raggio di sole….. da qui a diventare una splendida giornata di sole, ce ne corre…. ma è un buon passo avanti…. per fare calcio ci vogliono prima di tutto risorse e ora siamo oggettivamente alla canna del gas….
Il Beatoamato disse un paio di anni fa che c’erano i soldi per 5 campionati di serie B…
e il bello che ci vogliono fottere con questo Stadio centro commerciale … Ok ma seguire Arezzo se loro ci rimettono perché noi si deve fare una cattedrale ? 13.000 si fa uguale o simile …
Ma basta prenderci per fessi i fessi sono i lecchini lecca buo !
non ci rimettono intendo
Visto che fare un campionato di serie B si va dai 10 milioni ai 20 milioni in cassa non e che ci sono ma si vuole fare credere che serva il Fondo per fare il centro commerciale?
madonna enrico ma hai altri argomenti? curati l’ossessione non esiste sono lo stadio
questo cmq non vuole dire niente se non che ci sia una trattiva, su che basi solide o meno non é dato sapere. Poi le trattative possono andare bene o saltare, non si parla di offerte ufficiali recapitate alla famiglia
calcisticamente parlando penso che la società abbia assicurato di allestire una rosa per la categoria , evitando sorprese di retrocessioni.
secondo me il vero punto di discussione, piu che il livello economico, sarà su quanti anni il pres manterrà il controllo decisionale, anche perché non penso voglia mollare subito tutto l’Empoli
Non molla un cm…
Enrico… ti ridico la mia… te insisti con la capienza… ma SE CI METTO I SOLDI… permetti che lo faccio grosso fino a quanto posso????? Rientro nei parametri legali.. lo faccio ENORME. i soldi sono i miei… poi se ci sta bene ci ci va… sennò amen. casa è che non capisci
Te lo ridico ma se ad Arezzo ci rientrino a 13.000 perché non farlo per la città …
Sono pronto a scendere in battaglia …
Fate tutto ma non fatevi diventare ridicoli come i Sassolini !
C’è li metto lo Stato e noi cittadini se no era già fatto …
proprio per quello hanno detto che sono privati ma privati non significa distruggere la città !
Mi tocca farvi aprire gli occhi. Avete letto (PE non ha scritto nulla) che la signorina R.C. è entrata nel consglio della Serie B? Ok, ora, se te sai che tra qualche mese, o settimana, rischi di andare via… ma alzi la mano e dai la disponibilità? Io non lo so come andrà questa vicenda, ma è chiaro la family non ha intenzione di togliere le tende e se per Fabrizio credo sia possa anche essere tutti contenti, purtroppo resterà dentro anche chi non ci deve restare continuando a fare errori su errori. Ma a voi (non tutti) basta una briciola buttata la come si fa con i piccioni… qualcuno qui sarà anche etichettato come gufo, ma meglio gufo che piccione ammaestrato
e fortunatamente non toglierà del tutto le tende
Disse la figliola che erano a fare la società per lo Stadio … ma la scusa che non c’è soldi per fare credere che serve la cattedrale nel deserto , fermiamoli finché siamo in tempo o ci danno garanzie che e su misura!
non siamo in presenza di un contratto di cessione ma di un’opzione dara per una eventuale vendita di parte del capitale sociale,dopo opportune verifiche Aspettiamo.Carlo B
vero, ma una Due diligence sarà stata fatta e comunque sanno cosa comprano…. non crederai che a NY scendano dall’albero? È solo una questione di prezzo e soprattutto dei dettagli….. vai a capire quali sono i più importanti…..
Al momento è l’Empoli FC ad aver effettuato una Due Diligence sul potenziale acquirente, procedura che evidentemente ha soddisfatto i criteri di solidità e liquidità. Da qui l’opzione in esclusiva che taglia al momento fuori eventuali altri soggetti interessati.
Adesso la Due Diligence la farà l’acquirente. Non sappiamo la durata dell’opzione, credo però che la controparte si prenderà tutto il tempo possibile per esaminare la situazione economica finanziaria strutturale del club, nonché prendere contatto con le istituzioni cittadine.
ipotesi.Cessione della maggioranza del capitale azionario.Il.Presidente,allenatore e Ds rimangono.Nuovo AD e. un Copresidente operativo.Carlo B
Non c’entra nulla con un Fondo che sta per fare Empoli un posto odiato !
con uno Stadio che sembrerà terrafino !
Per tutti quei doppioni che ci verranno solo se ci sarà la loro squadra !
Diamo dignità a questi colori basta si vuole essere orgogliosi e non ridicoli come i Sassolini !
per ora un comunicato stampa senza alcun significato importante e decisivo
Beh proprio privo di significati importanti non credo proprio…il comunicato attesta l’esistenza di un soggetto realmente interessato e non è poco.
Hai ragione Dippe: questo è.
Io mi fido fino ad un certo punto sulla buona riuscita dell’operazione, perchè intanto altri potenziali acquirenti si sono dissolti ufficialmente (anche se c’erano pochi dubbi al riguardo) e quindi se per qualche motivo (e non si può pensare siano dettagli da limare come si è letto su altro sito o su La Nazione) non c’è accordo la tratttiva salta e siamo punto e a capo. Anzi a pensar male può essere una trattativa più per calmare noi tifosi e soprattutto gli addetti ai lavori per farsi prendere meno per la gola nelle trattative in uscita dei vari giocatori oppure per far vedere ai potenziali giocatori contattati che l’Empoli può avere un futuro e quindi togliere l’immagine di società da evitare perchè in difficoltà.
Il fatto che la contessina sia stata eletta in quel ruolo nela Lega di B può avvalorare questa idea che abbiano in realtà poca voglia di cedere.