Questa la breve nota apparsa adesso sul sito ufficiale del club azzurro: Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società.

Dopo settimane di indiscrezioni, rumors e ricostruzioni giornalistiche, è arrivata la prima conferma ufficiale da parte dell’Empoli Football Club. Attraverso una breve nota si racconta passaggio tutt’altro che secondario. L’accordo di esclusiva certifica infatti l’esistenza di una trattativa in fase avanzata e, almeno per il periodo stabilito tra le parti, impedisce all’Empoli di portare avanti negoziazioni analoghe con altri potenziali investitori. Restano invece ancora da chiarire tutti gli altri aspetti dell’operazione: dall’identità del fondo alle quote che potrebbero essere interessate, fino ai tempi necessari per arrivare, eventualmente, alla definizione dell’accordo.

Il fondo in questione, lo diciamo noi senza che ci sia la conferma ufficiale, è quello di New York. Ovviamente immaginiamo che i tempi non siano brevissimi e che, indicativamente, ci vorrà buona parte del mese di agosto per andare a chiudere. Salvo ovviamente situazioni che possano rimescolare ancora il tutto. Vedremo gli sviluppi pronti a raccontare ciò che emerge