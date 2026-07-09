Riportiamo il comunicato dell’organizzazione della festa per i 50 anni del tifo organizzato empolese che ha reso noto l’importo destinato in beneficenza raccolto durante la due giorni di Avane dello scorso mese. Si tratta di ben 9000 Euro che saranno destinati al reparto Pediatria del San Giuseppe e in parte (se ne sta verificando la fattibilità in questi giorni) al Centro per la lotta ai tumori del seno di Empoli.

"Con la chiusura di tutte le residue pendenze da saldare possiamo comunicare ufficialmente il dato finale della festa dei 50 anni di fede Azzurra che ha portato grazie alle varie donazioni ad una somma netta di 9.000 Euro da destinare in beneficicenza. La somma complessiva sarà depositata sul c/c bancario dell unione clubs azzurri in attesa di essere devoluta con specifica iniziativa documentata. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti (tantissimi) a chi si è sbattuto da oltre 1 anno e mezzo per organizzare un evento che è stato un successo inimmaginabile e unico nella storia empolese e che rimarrà indelebile nella memoria di tutti. EMPOLI SIAMO NOI 💙"

Con l’occasione l’organizzazione ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’evento e la sua riuscita.

"Si ringraziano per la straordinaria riuscita dell'evento sopra citato: Il Comune di Empoli per il patrocinio alla manifestazione, l'Empoli FC, La Sammontana SPA, la R.F. Antincendi, l'Associazione Jump, la Pasticceria Oasi Dolce, la VAB, le Pubbliche Assistenze, Il Paninotto e RDM"

Da parte nostra rinnoviamo i complimenti all’organizzazione, e in particolare a Simone Gelli, per aver raccolto e messo a frutto le energie migliori del nostro tifo.



