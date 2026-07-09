Mentre l’attenzione dei tifosi è inevitabilmente rivolta al raduno della prima squadra, anche in casa Primavera è ormai tutto pronto per dare il via alla nuova stagione. Lunedì 13 luglio scatterà infatti il primo giorno di lavoro anche per la più importate squadra del settore giovanile che inizierà ufficialmente la preparazione in vista del campionato 2026-27. Come anticipato da PianetaEmpoli.it, sarà ancora Andrea Filippeschi a guidare gli azzurrini dopo l’ottimo percorso della passata stagione culminato con la promozione nel campionato Primavera 1. Un traguardo importante che riporta l’Empoli nell’élite del calcio giovanile italiano, dove i ragazzi azzurri saranno chiamati a confrontarsi con le migliori realtà del Paese.

L’esordio è già fissato: nel weekend del 22 agosto l’Empoli debutterà tra le mura amiche contro il Como. Una sfida che richiama inevitabilmente alla memoria la recente finale di Supercoppa Primavera 2, nella quale gli azzurri superarono con un netto 4-1 proprio i lariani, vincitori dell’altro girone, mettendo il punto esclamativo su una stagione da assoluti protagonisti. C’è naturalmente curiosità per capire quali saranno le scelte in vista del raduno. Le convocazioni permetteranno di iniziare a delineare il nuovo volto della Primavera, ma soprattutto consentiranno di capire quali ragazzi verranno aggregati alla prima squadra di Guido Pagliuca e quali, invece, saranno i punti di riferimento del gruppo affidato a Filippeschi.

Non solo. Grande interesse c’è anche attorno ai tanti protagonisti dello scudetto conquistato dall’Under 17: alcuni di loro potrebbero infatti anticipare i tempi e compiere già quest’estate il salto in Primavera, iniziando un nuovo percorso nel settore giovanile azzurro. Nel corso della prossima settimana PianetaEmpoli.it proporrà un’intervista esclusiva ad Andrea Filippeschi, per approfondire aspettative, obiettivi e programmi della nuova stagione che sta per prendere il via.