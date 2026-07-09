Ne avevamo già parlato in tempi non sospetti dell’interesse che il Palermo aveva iniziato a manifestare nei confronti di Stiven Shpendi. Adesso dal capoluogo siciliano arrivano nuove indiscrezioni che potrebbero trasformare questo interesse in una vera e propria trattativa nel corso dei prossimi giorni. Il club rosanero, infatti, è alla ricerca di un attaccante di alto livello per la Serie B da affiancare a quello che possiamo definire il centravanti più prolifico della categoria, ovvero Pohjanpalo. Proprio su indicazione di Filippo Inzaghi, stando a quanto ci viene raccontato, il Palermo starebbe studiando la strategia migliore per arrivare all’attaccante azzurro.

Al momento non si registrano ancora contatti diretti tra i due club, ma soltanto un’approfondita attività di raccolta di informazioni da parte della società siciliana. Sempre da Palermo filtra inoltre che il piano B potrebbe essere rappresentato dal gemello di Stiven, Crhistian Shpendi, attualmente di proprietà del Cesena. Come già scritto sulle nostre pagine, l’unica società ad aver presentato fin qui un’offerta concreta per Stiven Shpendi è stata il Padova, con una proposta da circa 4,5 milioni di euro, poi respinta dal giocatore. Crediamo che il Palermo possa invece rappresentare una di quelle poche destinazioni che l’attaccante albanese prenderebbe seriamente in considerazione pur restando in Serie B. È chiaro, però, che nelle speranze del giocatore possa esserci anche il salto nella massima categoria.

Difficilmente si arriverà ad una definizione nel giro di pochi giorni, ma ci aspettiamo che il Palermo possa presto muovere i primi passi ufficiali. Da quel momento capiremo se questa situazione potrà davvero evolversi oppure rimanere allo stato di semplice interesse. La sensazione, diversa dalla speranza, è che Stiven Shpendi sia uno dei giocatori destinati a lasciare Empoli nel corso di questa estate e a non far parte della rosa che Guido Pagliuca avrà a disposizione per la stagione ufficiale. Per il momento, però, l’attaccante si radunerà regolarmente con i compagni e, salvo sorprese, lunedì sarà presente al via del ritiro azzurro.