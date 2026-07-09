Ne avevamo già parlato in tempi non sospetti dell’interesse che il Palermo aveva iniziato a manifestare nei confronti di Stiven Shpendi. Adesso dal capoluogo siciliano arrivano nuove indiscrezioni che potrebbero trasformare questo interesse in una vera e propria trattativa nel corso dei prossimi giorni. Il club rosanero, infatti, è alla ricerca di un attaccante di alto livello per la Serie B da affiancare a quello che possiamo definire il centravanti più prolifico della categoria, ovvero Pohjanpalo. Proprio su indicazione di Filippo Inzaghi, stando a quanto ci viene raccontato, il Palermo starebbe studiando la strategia migliore per arrivare all’attaccante azzurro.
Al momento non si registrano ancora contatti diretti tra i due club, ma soltanto un’approfondita attività di raccolta di informazioni da parte della società siciliana. Sempre da Palermo filtra inoltre che il piano B potrebbe essere rappresentato dal gemello di Stiven, Crhistian Shpendi, attualmente di proprietà del Cesena. Come già scritto sulle nostre pagine, l’unica società ad aver presentato fin qui un’offerta concreta per Stiven Shpendi è stata il Padova, con una proposta da circa 4,5 milioni di euro, poi respinta dal giocatore. Crediamo che il Palermo possa invece rappresentare una di quelle poche destinazioni che l’attaccante albanese prenderebbe seriamente in considerazione pur restando in Serie B. È chiaro, però, che nelle speranze del giocatore possa esserci anche il salto nella massima categoria.
Difficilmente si arriverà ad una definizione nel giro di pochi giorni, ma ci aspettiamo che il Palermo possa presto muovere i primi passi ufficiali. Da quel momento capiremo se questa situazione potrà davvero evolversi oppure rimanere allo stato di semplice interesse. La sensazione, diversa dalla speranza, è che Stiven Shpendi sia uno dei giocatori destinati a lasciare Empoli nel corso di questa estate e a non far parte della rosa che Guido Pagliuca avrà a disposizione per la stagione ufficiale. Per il momento, però, l’attaccante si radunerà regolarmente con i compagni e, salvo sorprese, lunedì sarà presente al via del ritiro azzurro.
Va bene così.
Se deve essere sacrificato uno, preferisco lui a tutti i giovani della Primavera / U17.
4.5 mln, ti fai una campagna acquisti in Serie B per salvarti (basta vedere le squadre dell’anno scorso) se fai le giuste mosse di mercato (cosa non scontata visti gli ultimi anni)
sei sicuro che li mettono sul mercato poi? io per niente
ma del nuovo assetto societario, nuovi soci, non c’è niente di nuovo, tutto finito, redazione sapete niente?
MArtedì è stata fatta una call con cui si è firmato un accordo di esclusiva nella trattiva col fondo Americano di New York, sancendo di fatto l’intenzione di voler concludere l’accordo con quel soggetto.
Ovviamente non ci sono certezze, ma sicuramente se l’offerta del fondo non fosse stata completamente gradita non avrebbero certo fatto questo accordo. Evidentemente c’è la certezza che limando certe asperità si possa arrivare alla chiusura dell’accordo.
Se ciò accadrà una volta che saranno scappati tutti i buoi dalla stalla, tanto per riferirsi a questo articolo, lo vedremo nel tempo.
Ovviamente penso che le tempistiche non saranno brevi…
Però anche al Fondo che si maneggia il valore sportivo della rosa dovrebbe cominciare ad interessare a prescindere dal fatto che ,secondo Enrico, non interverranno sul mercato ma solo sullo stadio(cosa a cui non credo visto che la trattativa è unica e comprende tutto il lotto).
Se vendi dopo che hai venduto shpendi il valore sportivo inevitabilmente diminuisce essendo l’albanese un giocatore di proprietà con una quotazione non proprio irrilevante (4, 5 milioni appunto).
Ti sei risposto da solo …
l’hanno spiegato in vari articoli in testate molto importanti sai che leggo solo sullo Stadio e poco altro …
Ve lo ridico entrano ma il capitale e sulla parte commerciale addirittura neache sulla capienza … infatti c’è una clausola dove loro possono uscire quando vogliano …
credete alle favole ma e un sistema che già esiste non mi invento nulla , se poi prendono il 100% allora cambia ma non so più come dirvelo dovrei tutte le volte pubblicare ma mi sembra strano che mi informi io che alla fine non mi viene nulla !
Non sa nulla nessuno, come fai a saperlo tu.. La tua è una congettura sul tipo di accordo.. Tutti i fondi hanno quel tipo di clausola , ma non puoi sapere, a meno che tu non abbia degli accosti seri, quali siano le condizioni della trattativa. E comunque , ammesso che tu abbia ragione, la trattativa, da quel che sembra , è sul valore dell’Empoli in senso ampio , per cui rileva se prima del closing decidano di vendere giocatori perché in teoria dovrebbe variare anche il valore stesso. Quello che dicevo , a parte il mercato, che agli americani che vieni venduto Shpendi potrebbe interessare, ovviamente se non è una parternship solo per lo stadio( ma in teoria se la trattativa era a questo livello qualcosa sarebbe trapelato).
Leggi quello che ho scritto sotto…
Il sistema che hanno usato le società piccole che hanno meno appeal…
Tutte e dico tutte !
Il problema dei sacrificabili dipende molto dalle prospettive societarie, perchè se (come immagino) non ci saranno novità e si continua con la gestione attuale e quindi si tira a campare privarsi di una “certezza” come Shpendi è rischiosissimo sportivamente a meno di offertissime che ne giustifichino l’uscita e quindi meglio “sacrificare” Guarino e/o Popov con le offerte giuste.
Poi dico una cosa, ormai l’offerta eventuale del Palemo non si discosterà da quella del Padova e con 4,5 MLN siamo sicuri che li mettono per il mercato o servono per pagare i debiti?
Sì spera che i debiti li hanno pagati con i due u17 venduti prima il 30 giugno. Poi certo, durante quest’anno si accumulerà nuovo debito ma si spera di chiudere con il fondo e comunque nulla vieta di vendere anche Guarino Popov. Secondo me nessuno dei tre è irrinunciabile in questa rosa. Forse Shpendi è quello che è stato più positivo di tutti l’anno scorso, ma non lo vedo come il campione che senza di lui la squadra crolla.
Quelli che non sacrificherei mai sono i giocatori tipo Elia o Ignacchiti che comunque quanti soldi potranno mai fruttare?
Elia e Saporiti non li cederei mai
Nicola
Questi fondi investono solo se c’è il 100% di rientro minimo , hanno il capitale vanno dove c’è gli sgravi fiscali più bonus a fondo perduto , mettono 50 e 50 li riprendono se no vanno in altri paesi , poi ci sono fondi che prendono il pacchetto completo , ma se e una quota ce la divisione e una società che può fare fallire perche poi a quei punti a loro della parte sportiva non interessa!..
Anche perché c’è la scadenza al 31 luglio se non porti garanzie non avrai bonus per lo Stadio … grazie che poi puoi fino a settembre portare le varie aggiunte contratti conclusi , quella che a fatto e una garanzia che entrano!
Poi credete a babbo natale !
Nicola
Questi fondi investono solo se c’è il 100% di rientro minimo , hanno il capitale vanno dove c’è gli sgravi fiscali più bonus a fondo perduto , mettono 50 e 50 li riprendono se no vanno in altri paesi , poi ci sono fondi che prendono il pacchetto completo , ma se e una quota ce la divisione e una società che può fare fallire perche poi a quei punti a loro della parte sportiva non interessa!..
Anche perché c’è la scadenza al 31 luglio se non porti garanzie non avrai bonus per lo Stadio … garanzie che poi puoi fino a settembre portare le varie aggiunte contratti conclusi , quella che ha fatto e una garanzia che entrano! se no scordati tutti i bonus ,agevolazioni
Poi credete a babbo natale !
Il vostro problema e che guardate l’esempio del Como ….
nessuno guarda il Como Enrico. Ma sei solo te che ti svegli e sul tuo comodino hai un plastico dello stadio stile Bruno Vespa. TUTTI I FONDI arrivati in Italia comprano una quota di maggioranza che può variare ma entrato tutti x la parte sportiva. Hanno vantaggi fiscali come dici te? probabile. Entrano x pulire i soldi? boh forse. Entrano per compensare utili alti di altre aziende andando in perdita con le squadre di calcio? forse. Poi dopo 4 5 anni quando il ruzzino li ha stufati se ne vanno lasciandoti in mutande? Può succedere. Ma non c è un fondo che ha comprato solo lo stadio. Prima lo capisci e meglio è x te.
Massy a loro interessa i 3 terreni gratis , lo Stadio per i bonus sgravi fiscali , in maniera da rientrare subito del capitale investito , non mettono un euro sui giocatori , poi
guarda chi spende chi ha il 100%
Como, Fiorentina ,il resto non lo rammento …
Ma poi lo stadio non possono comprarlo.. a meno che non facciano una trattativa col Comune che è l’effettivo nudo proprietario.
No se no non possono scappare capito Nicola … dovresti vendere ma se sei messo male chi lo compra poi.
dice c’è lo in concessione ma posso uscire quando voglio?
e tutto scritto nella legge Stadi!
per favore informatevi!
la legge nuova lo spiega , i privati che entrano con i capitali fanno la società con la squadra ma sono 2 cose separate ..
ognuno rischia mel suo campo , c’è 2.000 articoli che lo spiegano …
ripeto se è il 100 % allora cambia
E allora a questo punto al Corsi non interessa concludere col fondo visto che ce la fa appena ad iscrivere la squadra al campionato,se non c’è una partecipazione di nuove forze alla parte sportiva.
A cosa gli serve avere una partecipazione allo stadio se non ce la fa più ad approntare un campionato di serie b?
Usiamo un po’ di facoltà intellettiva associativa oltre a leggere i pdf capendoci magari il giusto(come accadrebbe a tutti noi).
Disse che c’erano i soldi per fare 5 campionati di serie B…
Lo disse il Beatoamato e lui non mette un euro sullo Stadio
Evidentemente s’è sbagliato con la stima se è costretto a rinnegare se stesso vendendo gli under 17 x far cassa…Le cose cambiano a prescindere dalle dichiarazioni che vengono fatte.
Nicola Benefattori non esistano nemmeno in casa tua , guarda il Beatoamato non ha fatto mai nulla per i tifosi in 35 anni le briciole dei biglietti , e perché certe persone si sono vendite l’anima e poi vanno a fare il tifo e si inneggiano a super tifoso!
Avevo letto un articolo di una giornalista del nord non ricordo il nome , dove spiegava il magna , magna generale , la fortuna sarebbe che chi investe capisca che deve essere per il bene se no sono tutti complici ! A fare il botto sarà talmente grande che non si saprebbe neache quante generazioni ne subirà il danno , fare qualcosa che non c’entra nulla con la città non c’è cosa di più sbagliato far credere miracoli che non ci saranno mai!
Più grande sarà lo Stadio più marcio c’è dietro ! quando dicevo fermiamoli wui e peggio della mafia !
Forse i mafiosi l’avrebbero fatta meno sporca!
vediamo se riesci a fare figuretta anche qui dopo Commisso e la juve stabia
Mi domando, il mio commento è sparito, mentre la miriade di Enrico, ma maggior parte deliranti no….. perché?
Che hai ti prude anche a te ?
uscito comunicato ufficiale dell’Empoli sulla firma in esclusiva sul fondo.
Io riporto quello che leggo , e certo poi non c’è l’accordo e si rimane così …
ma non cambia che lo abbia letto !
L’ho detto c’è sempre una decisione che porta a conseguenze , se sarà diverso bene venga se poi li stadio e da 13.000 non e che voglio la ragione , avrebbero fatto solo la cosa giusta !
Quelle di Commisso e Juve Stabia …
ne sono uscite con scelte diverse bene vedremo come evolve la situazione nel futuro !
Scusate eh, mi intrometto…. qualunque fondo o chi che sia mette dei soldi… a meno che non li voglia buttare, li deve far fruttare in qualche modo, no?. Che sia facendo lo stadio da milioni di posti e rientrando dell’investimento con gli affitti commerciali… è chiaro, più grande lo faccio più fondi ci sono prima riprendo i soldi… non è difficile.
L’alternativa è fare plusvalenze sui giocatori, ma qui entra in gioco una capacità che i fondi di investimento non credo abbiano
Pinolo
Allora pensi che mettono i soldi a babbo morto come Como …
o che fanno solo quello che a loro interessa?
Come mai loro allora ne possono uscire come hanno fatto da altre parti puliti ?
e pure ci sono le contro prove a Castellammare hanno visto che non era aria e sono scappati …
Vengono a fare i danni ma cosa te ne fai di una cattedrale nel deserto a loro va comunque bene l’investimento lo ripagano tra bonus , e sgravi fiscali ..
ma te come società se fallisci ti trovi uno scheletro magna soldi per il popolo!
Io quest’anno tiferò per le nane! La fiorentina è una fede fin da piccolo, avranno una bella squadra!
È proprio così….
Al peggio, non c è mai fine!