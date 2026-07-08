Il club azzurro, attraverso il proprio portale ufficiale, ha reso noto quello che sarà lo staff tecnico che accompagnerà Guido Pagliuca in questo suo secondo mandato sulla panchina dell’Empoli. Come già era stato ventilato nei giorni scorsi, non mancano alcune novità. La più evidente riguarda il ruolo di allenatore in seconda. Ricorderete infatti che lo scorso anno, tra l’altro in panchina in due occasioni per la squalifica dello stesso Pagliuca, c’era Nazareno Tarantino, ex calciatore azzurro. In questa nuova avventura, invece, il vice allenatore sarà Bruno Loureiro Battista: portoghese, classe 1989. Resta invece nello staff il fedelissimo Stefano Bianconi, che sarà affiancato da Alessandro Cipollini nel ruolo di collaboratore tecnico. Il preparatore dei portieri sarà Leonardo Baldini. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quella che sarà la composizione dello staff tecnico di Guido Pagliuca per la stagione sportiva 2026-2027.
Allenatore: Guido Pagliuca
Allenatore in seconda: Bruno Loureiro Batista
Collaboratore tecnico: Stefano Bianconi, Alessandro Cipollini
Match analyst: Riccardo Carbone, Giampiero Pavone
Preparatore dei portieri: Leonardo Baldini
Preparatori atletici: Eduardo Pizzarelli, Dario Delli
Preparatore atletico addetto al recupero infortunati: Diego Chiesi
#REBECCAOUT
Con questo staff siamo già in serie A, s’ammazza il campionato!!!!!!!!!!!!!!
Dai andiamo a prenderci questa ultimo posto
“Non ci prendo più”
*prendono
Tarantino dopo la labbrata che prese a Bolzano il su secondo non lo fa piu!!!
Cavolo!! In tutto sono 10!! E chi li paga???
siamo fortissimi
ora mancherebbe una cosina da niente
La Squadra
come manca a tutti in b in questo momento
A breve l’elenco dei convocati….
Cerchiamo di trovargli i giocatori giusti, altrimenti risiamo alle solite come l’anno scorso, si piglia goal da tutte le parti. Se si vuole continuare con questo allenatore è una sconfitta societaria, e deve assumersi le proprie responsabilità, creare la squadra adatta alle esigenze dell’allenatore…
Al massimo può allenare in eccellenza
allora doveva tornare tra un paio di anni
Pagliuca dopo il rosario in panca..nessuna squadra si è fatta avanti..da noi era a libro paga..quindi mi dite che novità sono queste..manca la squadra..aspettate ancora a farla..
Ancora una volta le impressioni e le frasi fatte per alcuni sono superiori alla realtà dei fatti: il valore dell’attuale rosa dell’Empoli è al sesto posto in serie B, se non ci credete: https://www.transfermarkt.it/serie-b/startseite/wettbewerb/IT2
Transfermarket🤣🤣
Ti ricordo che ci siamo salvati all’ultima azione e solo perché il portiere del Monza si è tuffato su se stesso..
transfermarkt…..quello che valuta obaretin e Nasti 1 milione e mezzo ciascuno?? ma per favore
E’ il punto di riferimento internazionale per le valutazioni di mercato.. ma uno bravo come te sicuramente è più affidabile!
Stranissimo questo avvicendamento del secondo…. la coppia 1 e 2 generalmente rimane ben salda (a patto di ambizioni del secondo)….
stagione partita con l’idea del rattoppo, il che generalmente non è altro che l’anticamera di qualcosa di poco esaltante ….. non voglio inferire troppo….
Mi incuriosisce la figura dell’allenatore in seconda, da quanto ho visto (se è lui) non è portoghese ma brasiliano ed è nato nel 1983, è un coach analyst che ha lavorato nelle giovanili della Juventus. Il portoghese con lo stesso nome mi risulta un calciatore ancora in attività.
Empoli ceduto..
Quasi ufficiale.
facci sapere…
Seriamente: non siamo peggio dell’anno scorso al 10 luglio. Anzi. E chi dice il contrario mentre sapendo di mentire. Abbiamo una rosa da far sbocciare e qualcosa di importante da fare. Ci sono difficoltà. Ma tutto questo sarebbe niente di irrisolvibile se avessimo certezze societarie alle spalle.
Il vero nodo, importantissimo e delicato, è sul timoniere. Chi dirige la nave? Chi sta facendo cosa?