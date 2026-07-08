Il club azzurro, attraverso il proprio portale ufficiale, ha reso noto quello che sarà lo staff tecnico che accompagnerà Guido Pagliuca in questo suo secondo mandato sulla panchina dell’Empoli. Come già era stato ventilato nei giorni scorsi, non mancano alcune novità. La più evidente riguarda il ruolo di allenatore in seconda. Ricorderete infatti che lo scorso anno, tra l’altro in panchina in due occasioni per la squalifica dello stesso Pagliuca, c’era Nazareno Tarantino, ex calciatore azzurro. In questa nuova avventura, invece, il vice allenatore sarà Bruno Loureiro Battista: portoghese, classe 1989. Resta invece nello staff il fedelissimo Stefano Bianconi, che sarà affiancato da Alessandro Cipollini nel ruolo di collaboratore tecnico. Il preparatore dei portieri sarà Leonardo Baldini. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quella che sarà la composizione dello staff tecnico di Guido Pagliuca per la stagione sportiva 2026-2027.

Allenatore: Guido Pagliuca

Allenatore in seconda: Bruno Loureiro Batista

Collaboratore tecnico: Stefano Bianconi, Alessandro Cipollini

Match analyst: Riccardo Carbone, Giampiero Pavone

Preparatore dei portieri: Leonardo Baldini

Preparatori atletici: Eduardo Pizzarelli, Dario Delli

Preparatore atletico addetto al recupero infortunati: Diego Chiesi