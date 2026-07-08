La Primavera azzurra, che il prossimo anno tornerà a disputare il massimo campionato di categoria, ovvero la Primavera 1, ripartirà da Andrea Filippeschi. Una scelta che sulla carta poteva sembrare scontata, ma che nell’ambito del settore giovanile lo è meno di quanto si possa pensare. Una decisione che definiamo comunque giusta e logica, nel segno della continuità con il lavoro sviluppato dal tecnico, due volte vicecampione d’Italia, nel corso dell’ultima stagione.

Filippeschi ha infatti portato l’Empoli a dominare il proprio girone di Primavera 2, conquistando poi anche la Supercoppa di categoria, superando il Como, vincitore dell’altro raggruppamento. Ricordiamo che il tecnico di Pontedera era subentrato nel finale della stagione 2024-2025 all’esonerato Birindelli, senza però riuscire a evitare la retrocessione, maturata nello sfortunatissimo play-out del “Dall’Ara” contro il Bologna. Lo scorso anno, però, Filippeschi e i suoi ragazzi si sono ripresi tutto con gli interessi, riportando immediatamente la Primavera azzurra nella massima categoria.

Sarà quindi ancora lui a guidare l’Empoli nel prossimo campionato Primavera 1, con il primo obiettivo di mantenere la categoria, ma con la consapevolezza, senza voler mettere alcuna pressione, di poter anche togliersi qualche soddisfazione e rappresentare una mina vagante nel torneo. Come sempre vi terremo aggiornati su tutta l’attività della Primavera, riportando anche la voce del mister quando riprenderà il lavoro sul campo.