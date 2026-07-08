Anche il Benevento sembrerebbe essersi inserito nella corsa a Salvatore Elia. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, il club sannita, fresco di ritorno in Serie B, starebbe monitorando con attenzione l’esterno finito ormai da tempo sul taccuino di diverse società. Del resto il Benevento non nasconde le proprie ambizioni. La società giallorossa, forte di una proprietà solida e con importanti disponibilità economiche, vuole costruire una rosa in grado di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato cadetto. A dirigere le operazioni di mercato c’è inoltre un volto ben noto dalle parti di Empoli, quel Marcello Carli che in azzurro ha lasciato un ricordo indelebile e al quale l’ambiente empolese è rimasto particolarmente legato.

Come già raccontato nei giorni scorsi, Elia piace anche a Palermo, Frosinone e Lecce. Al momento siamo ancora nel campo delle semplici ipotesi e non risultano trattative concrete già avviate, ma è evidente come l’interesse attorno al classe 1999 stia crescendo. Un elemento che potrebbe inevitabilmente contribuire ad alimentare una vera e propria asta nelle prossime settimane, qualora Monteboro decidesse di aprire alla sua cessione.