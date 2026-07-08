Da giovedì 9 luglio prende il via la campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione 2026/27.
La campagna si articolerà in tre fasi di vendita, a partire dalla prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione fino alla vendita libera. Sono previste tariffe dedicate per Donne, Under 14, Under 18, Under 25, Over 65, persone con disabilità con invalidità pari o superiore al 75% e una speciale formula Famiglia.
Sarà possibile acquistare l’abbonamento all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena oppure all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php. Chi lo desidera potrà inoltre rateizzare il pagamento in comode rate. Per ulteriori informazioni sarà attivo il servizio WhatsApp al numero 379 1260302.
FASE 1 – PRELAZIONE RISERVATA AGLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2025/26
Dalle ore 16.00 di giovedì 9 luglio alle ore 13.00 di sabato 25 luglio, gli abbonati alla stagione 2025/26 potranno esercitare il diritto di prelazione confermando il proprio posto. Per sottoscrivere il nuovo abbonamento sarà necessario presentarsi ai punti vendita autorizzati con la Fidelity Card Empoli Member e il tagliando segnaposto della scorsa stagione. Sarà possibile effettuare il rinnovo anche online, utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente il tagliando promemoria. In questa fase sarà possibile confermare esclusivamente il posto occupato nella stagione precedente.
FASE 2 – POSSIBILITÀ CAMBIO POSTO RISERVATA AGLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2025/26
Dalle ore 16.00 di lunedì 27 luglio e per tutta la giornata di martedì 28 luglio, gli abbonati che non avranno confermato il proprio posto potranno scegliere un nuovo settore o un nuovo posto, compatibilmente con le disponibilità. Ricordiamo che in questa fase non viene garantita la prelazione sul posto della stagione precedente. L’operazione potrà essere effettuata online (modalità consigliata) utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure presso i punti vendita autorizzati. I vecchi abbonati che sceglieranno la formula Famiglia potranno inoltre inserire eventuali nuovi abbonati già in questa fase.
FASE 3 – VENDITA LIBERA
Dalle ore 10.00 di mercoledì 29 luglio prenderà il via la vendita libera. Tutti i tifosi azzurri potranno scegliere il posto desiderato e sottoscrivere l’abbonamento online utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure presso i punti vendita autorizzati. Si ricorda che la Fidelity Card Empoli Member è l’unico supporto che abilita l’accesso al Carlo Castellani Computer Gross Arena ed è pertanto indispensabile per la sottoscrizione dell’abbonamento.
Con la sottoscrizione dell’abbonamento alla stagione calcistica 2026/27, il titolare dichiara di aver preso visione e di accettare tutti i punti delle condizioni generali di vendita ed utilizzo del singolo abbonamento. Inoltre comporta la presa visione ed accettazione delle disposizioni del Regolamento d’uso dell’impianto Carlo Castellani Computer Gross Arena e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (“Codice di Regolamentazione”), consultabile sul sito web ufficiale www.empolifc.com, sezione biglietteria. Si ricorda che sarà possibile sottoscrivere fino ad un massimo di 4 abbonamenti, sia sul web che nei punti vendita (in questi ultimi casi è necessario presentare copia di un documento di identità di ciascuna persona per cui si vuole rinnovare o sottoscrivere). I documenti ufficiali sopra indicati sono visibili anche inquadrando il QR Code riportato nella ricevuta del titolo smaterializzato
PUNTI VENDITA, DOVE ACQUISTARE L’ABBONAMENTO
Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2026/27 presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria, l’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena, l’Unione Clubs Azzurri oppure online attraverso la piattaforma https://empolifc.vivaticket.it/index.php.
EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)
Giovedì 9 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.30
Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Giovedì (per il solo mese di luglio) dalle ore 9.30 alle ore 13.00, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e dalle 21.00 alle 23.30
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00
EMPOLI POINT (Carlo Castellani Computer Gross Arena, Empoli)
Giovedì 9 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.30
Venerdì 10 luglio dalle ore 11.00 alle ore 14.30 e dalle ore 17.00 alle 20.00
Da martedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.30 e dalle ore 17.00 alle 20.00
Sabato 11/18/25 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Lunedì 13/20 luglio dalle ore 17.00 alle 20.00
UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)
Dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 23.00
PREZZI
Per ogni settore sarà previsto un prezzo dedicato agli abbonati della stagione precedente e ai nuovi sottoscrittori.
La tariffa RIDOTTO sarà valida per Donne (attiva in tutti i settori ad esclusione della Maratona Inferiore), Over 65 (nati prima del 1° gennaio 1962, attiva in tutti i settori ad esclusione della Maratona Inferiore), Under 25 (nati dal 1° gennaio 2001, attiva esclusivamente per il settore di Maratona Inferiore), Under 18 (nati dopo il 1° gennaio 2008) e persone con disabilità con invalidità maggiore o uguale al 75%.
Per sottoscrivere l’abbonamento Under 14 (riservato a ragazzi e ragazze nati dopo il 1° gennaio 2012) è necessario che un parente maggiorenne entro il terzo grado sottoscriva contestualmente l’abbonamento nel posto adiacente a quello dell’Under 14. Anche in questo caso, un genitore o chi esercita la potestà genitoriale dovrà sottoscrivere un apposito modulo nel quale dichiara il proprio consenso alla sottoscrizione dell’abbonamento e se ne assume la responsabilità. Si ricorda inoltre che, per gli Under 14, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 41/07, Art. 11 ter, saranno garantiti biglietti gratuiti per un numero di manifestazioni non inferiore al 50% di quelle organizzate nell’anno.
POLTRONISSIMA
|TIPOLOGIA
|PREZZO
|RATEO GARA
|INTERO VECCHIO ABBONATO
|850 €
|44,73 €
|INTERO NUOVO ABBONATO
|900 €
|47,37 €
|RIDOTTO VECCHIO ABBONATO
|640 €
|33,68 €
|RIDOTTO NUOVO ABBONATO
|685 €
|36,05 €
|UNDER 18
|230 €
|12,10 €
|UNDER 14
|170 €
|8,94 €
POLTRONA
|TIPOLOGIA
|PREZZO
|RATEO GARA
|INTERO VECCHIO ABBONATO
|600 €
|31,58 €
|INTERO NUOVO ABBONATO
|645 €
|33,95 €
|RIDOTTO VECCHIO ABBONATO
|450 €
|23,68 €
|RIDOTTO NUOVO ABBONATO
|485 €
|25,53 €
|UNDER 18
|160 €
|8,42 €
|UNDER 14
|120 €
|6,32 €
TRIBUNA INFERIORE
|TIPOLOGIA
|PREZZO
|RATEO GARA
|INTERO VECCHIO ABBONATO
|260 €
|13,68 €
|INTERO NUOVO ABBONATO
|350 €
|18,42 €
|RIDOTTO VECCHIO ABBONATO
|250 €
|13,15 €
|RIDOTTO NUOVO ABBONATO
|265 €
|13,95 €
|UNDER 18
|135 €
|7,11 €
|UNDER 14
|80 €
|4,21 €
MARATONA SUPERIORE
|TIPOLOGIA
|PREZZO
|RATEO GARA
|INTERO VECCHIO ABBONATO
|240 €
|12,63 €
|INTERO NUOVO ABBONATO
|255 €
|13,42 €
|RIDOTTO VECCHIO ABBONATO
|180 €
|9,47 €
|RIDOTTO NUOVO ABBONATO
|190 €
|10,00 €
|UNDER 18
|110 €
|5,79 €
|UNDER 14
|45 €
|2,37 €
MARATONA SUPERIORE – PROMO FAMIGLIA
Solo per il settore Maratona Superiore è disponibile il Pacchetto Famiglia, con tariffe agevolate. L’offerta è valida per almeno 2 persone e richiede la presenza di almeno un adulto e un minore di 18 anni, legati da un vincolo di parentela entro il 3° grado. È possibile aggiungere altri abbonamenti alla tariffa Famiglia fino a un massimo di 6 persone complessive (compreso un eventuale ospite), purché tutti i componenti siano parenti entro il 3° grado. In alternativa, è possibile inserire un “ospite”, al quale sarà applicata la tariffa Famiglia intera o ridotta, in base alla tipologia di abbonamento. Gli abbonamenti del Pacchetto Famiglia sono personali e non cedibili e possono essere acquistati esclusivamente presso l’Empoli Store, l’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena e l’Unione Clubs Azzurri.
|TIPOLOGIA
|PREZZO
|RATEO GARA
|INTERO
|170 €
|8,95 €
|RIDOTTO
|130 €
|6,84 €
|UNDER 18
|80 €
|4,21 €
|UNDER 14
|45 €
|2,37 €
MARATONA INFERIORE
|TIPOLOGIA
|PREZZO
|RATEO GARA
|INTERO VECCHIO ABBONATO
|140 €
|7,37 €
|INTERO NUOVO ABBONATO
|150 €
|7,89 €
|RIDOTTO (UNDER 25)
|100 €
|5,26 €
|UNDER 14
|40 €
|2,11 €
La tariffa ridotto, unicamente per il settore di Maratona Inferiore, sarà attiva solo ed esclusivamente per gli Under 25 (nati dal 1 gennaio 2000).
PERSONE CON DISABILITÀ
Empoli Football Club garantisce ai Titolari della Lg.104/92 con grado di invalidità dal 75% al 100% sia deambulanti che non deambulanti, con il rispettivo accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne), l’ingresso gratuito allo stadio fino ad esaurimento dei posti. Dalle ore 9.00 di giovedì 9 luglio, fino a martedì 28 luglio, gli abbonati alla stagione calcistica 2025/26 potranno esercitare il diritto di prelazione inviando una mail a info@empolifc.com Dalle ore 9.00 di mercoledì 29 luglio, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti dedicati, sarà possibile richiedere un nuovo abbonamento inviando una mail a info@empolifc.com. Nella mail si invita ad inserire un recapito e un certificato di invalidità civile (rilasciato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, INPS, in base alle sue procedure al momento in vigore o da altro ente e dall’INPS successivamente riconosciuto). Si invita inoltre ad inviare i dati (carta d’identità) dell’accompagnatore.
RATEIZZAZIONE DELL’ABBONAMENTO
Per la stagione 2026/27 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento scegliendo anche la formula di pagamento rateale.
Grazie all’accordo tra Empoli Football Club e Cofidis Possibilità, società specializzata nel credito al consumo e nella dilazione dei pagamenti, si potrà rateizzare il costo dell’abbonamento fino a un massimo di sei rate mensili, con prima rata dopo 60 giorni. La soluzione proposta non prevede alcun finanziamento, è completamente digitale, non comporta costi né interessi e garantisce un esito immediato della richiesta. Sarà possibile attivare la rateizzazione, muniti di un documento di identità in corso di validità, presso uno dei punti vendita ufficiali dell’Empoli Football Club: l’Empoli Store di Piazza della Vittoria oppure l’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena.
Sarà inoltre possibile acquistare l’abbonamento online scegliendo il pagamento in tre rate a tasso zero direttamente sul portale Vivaticket all’indirizzo https://empolifc.vivaticket.it/index.php.
RIVENDITA DELL’ABBONAMENTO
Attraverso la piattaforma gestita da Vivaticket, ticketing provider ufficiale dell’Empoli Football Club, gli abbonati potranno mettere in vendita il proprio posto per una singola gara entro le venticinque ore precedenti allo svolgimento dell’evento. La rivendita dell’abbonamento è subordinata al rispetto dei requisiti richiesti per l’emissione del titolo e potrà essere soggetta alle limitazioni stabilite dalle autorità competenti per singole gare. Al titolare dell’abbonamento verrà riconosciuto un credito pari al 40% del prezzo di rivendita, utilizzabile per l’acquisto di prodotti di biglietteria dell’Empoli Football Club entro dodici mesi dall’accredito. Qualora il proprio posto non sia stato venduto e acquistato entro i termini e con le modalità predette il Titolare dell’abbonamento conserverà comunque il diritto di accedere all’Evento personalmente. Sempre tramite la piattaforma Vivaticket, con il proprio profilo personale sarà possibile verificare ogni volta l’avvenuta vendita ed il credito aggiornato. Per la stagione 2026/27, la possibilità di rimettere in vendita il proprio posto sarà consentita per un massimo di 10 gare nell’intera stagione sportiva. È fatto divieto utilizzare l’abbonamento per finalità commerciali o speculative, attraverso piattaforme non autorizzate dall’Empoli Football Club ed anche nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti complementari. In caso di utilizzo illecito, la Società si riserva di adottare i provvedimenti previsti, compreso il ritiro e il blocco dell’abbonamento ed avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non consentire l’accesso al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Empoli Football Club avrà il diritto di trattenere a titolo di penale l’intero corrispettivo relativo all’abbonamento per le partite non ancora usufruite, fatto salvo il maggior danno, comporterà l’immediato ritiro e blocco dell’abbonamento.
CESSIONE DELL’ABBONAMENTO
Il cambio di utilizzatore dell’abbonamento potrà essere effettuato secondo modalità e tempistiche indicate dall’Empoli Football Club. Il cambio nominativo, quando consentito (la facoltà di cessione del titolo di accesso è comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole gare, dalle autorità competenti), potrà avvenire esclusivamente tra possessori della Fidelity Card Empoli Football Club e non sarà possibile effettuare il trasferimento tra possessori di Fidelity Card di altre società calcistiche. Gli abbonamenti a tariffa ridotta (Under 25, Under 18, Under 14, Donne e Over 65) potranno essere ceduti esclusivamente a persone appartenenti alla medesima categoria di riduzione. Gli abbonamenti a tariffa Intero potranno essere ceduti a chiunque. Gli abbonamenti con formula speciale Famiglia sono personali e incedibili. Non sono ammesse deroghe di nessuna natura né successive integrazioni di prezzo anche parziali. L’accesso alle funzionalità di cambio nominativo può avvenire direttamente attraverso il portale del fornitore del servizio ticketing (https://empolifc.vivaticket.it/index.php). Per i cambi di titolarità relativi a utilizzatori minorenni sarà necessario effettuare la procedura all’Empoli Store o all’Empoli Point del Castellani Computer Gross Arena, alla presenza di un genitore del nuovo utilizzatore. La cessione non autorizzata del titolo di accesso e l’uso indebito del sistema di cambio nominativo costituiscono un uso illecito dell’abbonamento. L’inibizione al cambio di nominativo per motivi di ordine pubblico o per motivi tecnici esclude il diritto a qualsiasi richiesta di rimborso e/o risarcimento del danno. Le specifiche categorie di soggetti, i criteri di riduzione dei prezzi e le modalità di applicazione sono consultabili sulla sezione biglietteria del sito web ufficiale https://www.empolifc.it/biglietteria. Qualora, al fine di ottenere un trattamento agevolato per l’accesso alle manifestazioni calcistiche, l’interessato abbia a fornire propri dati particolari come lo stato di salute, lo stesso, con la sottoscrizione dell’abbonamento e l’accettazione delle presenti condizioni, manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano. Infine, si invita l’utente di controllare sempre il comunicato gara per le modalità specifiche di vendita di ogni singola gara.
FIDELITY CARD EMPOLI MEMBER
Per i titolari di abbonamento, la Fidelity Card Empoli Member è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso al Carlo Castellani Computer Gross Arena ed è indispensabile per sottoscrivere l’abbonamento. La Fidelity Card Empoli Member è quindi indispensabile per sottoscrivere l’abbonamento. Il rilascio della nuova Fidelity Card Empoli Member è effettuato in tempo reale e può essere utilizzata immediatamente per la sottoscrizione dell’abbonamento. Per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, la Fidelity Card Empoli Member sarà gratuita e consegnata al momento della sottoscrizione (modalità instant issuance). È possibile richiedere la Fidelity Card anche online attraverso la piattaforma https://empolifc.vivaticket.it/index.php. In questo caso il costo è di 5 euro, comprese le commissioni di servizio, sia per chi sottoscriverà l’abbonamento che per chi non lo sottoscriverà. Verrà emesso dalla procedura, tramite mail di conferma, un codice identificativo, in formato PDF, che consentirà di acquistare immediatamente un abbonamento. La Fidelity potrà essere ritirata in tempi e modi che saranno successivamente comunicati. Al momento del ritiro della Fidelity sarà necessario presentare un documento di identità per verificarne la corrispondenza con i dati inseriti in fase di sottoscrizione.
La Fidelity Card Empoli Member, oltre a garantire facilitazioni per l’acquisto dei titoli di accesso e per eventuali campagne promozionali, sarà l’unica abilitata per l’acquisto dei titoli di accesso relativi alle gare soggette a particolari restrizioni e per eventuali limitazioni stabilite dagli organi competenti. Ricordiamo che sono temporaneamente esclusi dal rilascio della Fidelity Card e dalla possibilità di sottoscrivere abbonamenti o acquistare biglietti (art.9.c.1-2 D.L. n°8 del 2007 verifica dei motivi ostativi per l’emissione di qualsiasi titolo di accesso) coloro i quali sono sottoposti a misura di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) e coloro che abbiano avuto condanne anche in primo grado per «reati da stadio» o che siano destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 da legge 13 dicembre 1989, n.401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423.
ci si può lamentare di società, squadra, allenatore… non certo dei prezzi degli abbonamenti
Però sei molto italiano, perdonami! Te lo posso dire? Sei molto italiano
O vai con i ridotti a 40 euro ci si paga l’investimento dello Stadio nuovo da 20.000
travestito da 17.800 …
Tranquilli ci pensa Biancoazzurro a triplicare i numeri lui ci riesce di sicuro !
Ma ancora non hai capito che lo stadio non lo fanno più?
Se li sono dimezzati i loro tre mega stipendi ?Hanno acquistato due giocatori di categoria con i soldi risparmiati? NO!! Anzi stanno vendendo tutto e di più mentre ci prendono per il cujo con la storiella degli “americani”.
Tutto ciò per 35 anni di radici in cui non hanno tirato fuori un centesimo, anzi hanno fatto un impero. Ora mi sono veramente rotto i gabbasisi e non ne posso più.
Per me quest’anno faccio passo e chiudo.
Mi puoi dire il posto che liberi? Chiedo per un amico che vuole fare l’abbonamento.
Vi comprano davvero con tre spiccioli…la dignità questa sconosciuta.
Non importa che ti ceda il posto io basta che ti presenti te ne danno anche due o tre, stai tranquillo.
Vai a tifare le nane vai, che l’anno scorso ne è valsa il costo dell’ abbonamento!
La servitù scende in campo! Ma che sei uno di quelli che va a ingozzarsi sotto la tribuna invece di guardare la partita?
Bigliettaio, la tua squadra quanto lo fa l’abbonamento? Lo sai?
O sei di quelli che tifano la sua squadra per corrispondenza e per trovare lo stadio mettono il navigatore?
Povero citrullino ma te la danno la mancetta da monteboro almeno o passi da bischero a gratis?
Te Biglettaio immagino che tu sia quello furbo della tua cucciolata.
Te le nane tu l’hai nel cervello. Ma un tu verrai mica dal principato?
Per Stefano77b
non è un sondaggio per chi fa l abbonamento o non lo fa….chi lo fa lo fa e chi non lo fa non lo fa e delke mitivazioni non ce ne frega un c…..
Tre punti, me lo dici il posto. Grazie. Se è vicino al mio ci faccio venire questo mio amico.
Che senso ha 10 euro di differenza in maratona inferiore tra vecchi e nuovi abbonati?
Poveraccia la contessina.
Questa non può gestire nemmeno un garage, altro che marketing.
Sono d’accordo
10 euro di differenza sono ridicole
Quoto. Differenze di prezzo senza senso.
Radici profonde…aretine 🤡🤡
Deep Arezzo
A parte il “claim” da licenziamento in tronco, ma non vi siete stancati di farvi prendere per il kulo dalla famiglia adams?
no
Una domanda ..
Sono variati, ed in che misura, i prezzi rispetto all’anno scorso ?..
Grazie per l’attenzione e buona giornata, possibilmente fresca.
almeno in maratona sono i soliti di anno scorso.
Forse abbassata tribuna superiore
Grazie mille.
Apparte il malcontento generato da una situazione sicuramente triste e piena d’incertezze io senza l’Empoli non ci so stare quindi l’abbonamento non è in discussione.
Forza Empoli sempre!
Bravo Enloco,, te si che sei un tifoso vero !!!
Ci si vede al Castellani.
Forza Azzurri sempre
“RADICI PROFONDE”… come quelle che ha barbicato la nostra Lady sulla sua poltrona a Monteboro.
News sull’offerta ed eventuale ingresso in società del fondo di NY quando arriveranno ???
Secondo voi saranno più quelli regalati o quelli fatti veramente ? regalati sono anche i 40 euro under 14 …
Lo dico prima che arrivi Biancazzurro a dire che con i tempi di oggi 4.000 e un grande traguardo !
ma anche fossero i soliti di anno…
Enrico però sei sempre a dire le stesse cose. 40 euro x gli under 14 non è un abbonamento regalato. Gli abbonamenti son questi. Quanti sono x gli sponsor? Non lo sappiamo ma ce l hanno nel conteggio anche Cesena e Catanzaro che ne hanno 9 mila. Quindi è inutile tutti gli anni che metti la storia dei falsi. Ce li hanno tutti. Eravamo 7 mila in A? bene conta 7 mila. in b 4 mila. Bene conta 4 mila. Alcuni stanno a casa perché son anche nane o gobbi? Amen.
Massy io metto a confronto un futuro Stadio da 20.000 travestito
65 milioni come li paghi con i 40 euro degli Under ?….
C’è un cristiano ,democratico , PDidiota che vuole pensare a togliere quella ferraglia?
perché la vuoi togliere? ti ripara dalla tramontana
🤣😂🤣
Più che altro a me sembra una bischerata l’aver eliminato il ridotto over 65 in maratona inferiore (non mi ricordo se l’anno scorso c’era) e una differenza di solo 15 Euro tra nuovo e vecchio abbonato in maratona superiore. 240 Euro e 255 Euro.
Non c’era neppure lo scorso anno
Io mi meraviglio che ancora continuate a perdere tempo con questo personaggio ed il suo stadio travestito da 60 milioni … esperto di ingegneria, di finanza, di economia … oltre che di calcio ovviamente
i costi sono da partite u16 provinciali , vai nel fiorentino paghi €7.00 per vedere giocare i ragazzi.
se si contesta questo , fate festa .
almeno in quelle squadre esiste una rosa di giocatori.. qui da Noi non esiste più nulla
Io Contesto questo, Fai festa
mi sembra che venga contestato tutto invece , datevi pace , tra non essere contenti ed essere sempre contro a tutto c’e’ differenza .
No si contesta che sono 35 anni che ci prendono per il cujo. E mi sembra che anche te ci metti il becco a favore. Mah….
In serie A spendono 250/270 euro (tipo Parma) e qui c’è qualcuno che ha il coraggio di dire che si spende poco in queste condizioni??
Io ribadisco che PER PROTESTA, contro situazione societaria mancanza di stadio e curve e tutto, dopo decenni di stadio anche di SERIE C, NON MI ABBONO manco morto !!!
Ce ne faremo una ragione
ce ne faremo una ragione, sì
Allora prezzo buono ma non e regalato
ho guardato l’anno scorso l’unica che stava in tribuna era il Padova 150 euro ma con la copertura quindi basta leccare , basta fare i lecca, lecca !
sinceramente mi aspettavo meno, la differenza tra nuovo e vecchio in maratona è solo 10€
Hai vinto questa e bella !
Però a Carrara spendono 40 euro in più e i nuovi uno sbotto in più!
Ma fatemi il piacere in quel cesso di Maratona anti calcio!
A Monza 200 euro in curva in serie A !
ma 50 euro Under 18 …
io vorrei pagare anche di più ma in uno Stadio decente purtroppo sono abbonato a vita non ci posso fare nulla !
I prezzi non sono nemmeno esosi, e in linea con l’anno passato…. è solo che tutto dipende da quale spettacolo ti offre il convento…. un anno fa, almeno sulla carta erano prezzi appropriati con le prospettive…. oggi mi sembrano oggettivamente alti rispetto a quello che ci offre….. io valuterò solo all’ultimo, ad oggi è più no che si, tanto fioccheranno le offerte del 3×2 quando capiranno che i paganti sono in numero bassissimo!!!!
Riccardo ma te gli anni di Agletti, Gustinetti, Campilongo te li ricordi? L’hai fatto l’abbonamento? Sarà un annata in quella maniera, non c’è da aspettare per capire, lo hanno già detto.
inutile lamentarsi… devono risparmiare su tutto.. girano voci che per questo campionato, per il servizio catering, sarà affidato a una ditta cinese di prato.. solo riso alla Cantonese e involtini primavera. 🤣🤣🤣🤣
😂🤣😂
Di fantasie ne avete !
Ma che centra Monza.
Tifi Empoli, fallo e basta…
I paragoni falli fare a chi tifa altre squadre.
Sempre forza Empoli
Signori se nn vi va bene neanche vedere le partite a 7,39 andate a vedere il santamaria li i biglietti costano 6 euro! Ciaoneeeee
Dire che avete devastato i coglion. e’ dire poco. Chi vuol fare l’abbonamento questi sono i prezzi lo faccia . Chi non lo vuol fare che se ne stia a casa, chi vuole andare da altre parti ci vada e soprattutto…………. ENRICO ora sarebbe l’oa tu ti chetassi con lo stadio. Sei noioso
A te chi caxxo sei per venirmi a dire cosa devo fare o non fare … ma poi che problema hai ?
Io l’avrei fatto l’abbonamento.
Ma la presa di cu lo ‘radici profonde’ non se la dovevano permettere.
Vadano in cu lo lui lei e servitù varia
Nn capisco quale sia la presa di culo
Tutto l’anno a scrivere e sparare “bordate” con critiche da tutte le parti eppoi non fanno l’abbonamento…ma che tifosi sono?…uno può essere critico e contestare ma lo devi fare dal “di dentro”…se uno poi non fa l’abbonamento non ha “diritto” neppure di contestare…deve stare solo zitto…ma questa è la tipica tendenza tutta italiana!
Stesso discorso preferisco pagare di più e avere un minimo di goduria , lo farò sempre ma odierò tutte le persone che non hanno fatto mai nulla e si sa chi sono !