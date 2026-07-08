Da giovedì 9 luglio prende il via la campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione 2026/27.

La campagna si articolerà in tre fasi di vendita, a partire dalla prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione fino alla vendita libera. Sono previste tariffe dedicate per Donne, Under 14, Under 18, Under 25, Over 65, persone con disabilità con invalidità pari o superiore al 75% e una speciale formula Famiglia.

Sarà possibile acquistare l’abbonamento all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena oppure all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php. Chi lo desidera potrà inoltre rateizzare il pagamento in comode rate. Per ulteriori informazioni sarà attivo il servizio WhatsApp al numero 379 1260302.

FASE 1 – PRELAZIONE RISERVATA AGLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2025/26

Dalle ore 16.00 di giovedì 9 luglio alle ore 13.00 di sabato 25 luglio, gli abbonati alla stagione 2025/26 potranno esercitare il diritto di prelazione confermando il proprio posto. Per sottoscrivere il nuovo abbonamento sarà necessario presentarsi ai punti vendita autorizzati con la Fidelity Card Empoli Member e il tagliando segnaposto della scorsa stagione. Sarà possibile effettuare il rinnovo anche online, utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente il tagliando promemoria. In questa fase sarà possibile confermare esclusivamente il posto occupato nella stagione precedente.

FASE 2 – POSSIBILITÀ CAMBIO POSTO RISERVATA AGLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2025/26

Dalle ore 16.00 di lunedì 27 luglio e per tutta la giornata di martedì 28 luglio, gli abbonati che non avranno confermato il proprio posto potranno scegliere un nuovo settore o un nuovo posto, compatibilmente con le disponibilità. Ricordiamo che in questa fase non viene garantita la prelazione sul posto della stagione precedente. L’operazione potrà essere effettuata online (modalità consigliata) utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure presso i punti vendita autorizzati. I vecchi abbonati che sceglieranno la formula Famiglia potranno inoltre inserire eventuali nuovi abbonati già in questa fase.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.00 di mercoledì 29 luglio prenderà il via la vendita libera. Tutti i tifosi azzurri potranno scegliere il posto desiderato e sottoscrivere l’abbonamento online utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure presso i punti vendita autorizzati. Si ricorda che la Fidelity Card Empoli Member è l’unico supporto che abilita l’accesso al Carlo Castellani Computer Gross Arena ed è pertanto indispensabile per la sottoscrizione dell’abbonamento.

Con la sottoscrizione dell’abbonamento alla stagione calcistica 2026/27, il titolare dichiara di aver preso visione e di accettare tutti i punti delle condizioni generali di vendita ed utilizzo del singolo abbonamento. Inoltre comporta la presa visione ed accettazione delle disposizioni del Regolamento d’uso dell’impianto Carlo Castellani Computer Gross Arena e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (“Codice di Regolamentazione”), consultabile sul sito web ufficiale www.empolifc.com, sezione biglietteria. Si ricorda che sarà possibile sottoscrivere fino ad un massimo di 4 abbonamenti, sia sul web che nei punti vendita (in questi ultimi casi è necessario presentare copia di un documento di identità di ciascuna persona per cui si vuole rinnovare o sottoscrivere). I documenti ufficiali sopra indicati sono visibili anche inquadrando il QR Code riportato nella ricevuta del titolo smaterializzato

PUNTI VENDITA, DOVE ACQUISTARE L’ABBONAMENTO

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2026/27 presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria, l’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena, l’Unione Clubs Azzurri oppure online attraverso la piattaforma https://empolifc.vivaticket.it/index.php.

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Giovedì 9 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Giovedì (per il solo mese di luglio) dalle ore 9.30 alle ore 13.00, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e dalle 21.00 alle 23.30

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00

EMPOLI POINT (Carlo Castellani Computer Gross Arena, Empoli)

Giovedì 9 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Venerdì 10 luglio dalle ore 11.00 alle ore 14.30 e dalle ore 17.00 alle 20.00

Da martedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.30 e dalle ore 17.00 alle 20.00

Sabato 11/18/25 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Lunedì 13/20 luglio dalle ore 17.00 alle 20.00



UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 23.00

PREZZI

Per ogni settore sarà previsto un prezzo dedicato agli abbonati della stagione precedente e ai nuovi sottoscrittori.

La tariffa RIDOTTO sarà valida per Donne (attiva in tutti i settori ad esclusione della Maratona Inferiore), Over 65 (nati prima del 1° gennaio 1962, attiva in tutti i settori ad esclusione della Maratona Inferiore), Under 25 (nati dal 1° gennaio 2001, attiva esclusivamente per il settore di Maratona Inferiore), Under 18 (nati dopo il 1° gennaio 2008) e persone con disabilità con invalidità maggiore o uguale al 75%.

Per sottoscrivere l’abbonamento Under 14 (riservato a ragazzi e ragazze nati dopo il 1° gennaio 2012) è necessario che un parente maggiorenne entro il terzo grado sottoscriva contestualmente l’abbonamento nel posto adiacente a quello dell’Under 14. Anche in questo caso, un genitore o chi esercita la potestà genitoriale dovrà sottoscrivere un apposito modulo nel quale dichiara il proprio consenso alla sottoscrizione dell’abbonamento e se ne assume la responsabilità. Si ricorda inoltre che, per gli Under 14, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 41/07, Art. 11 ter, saranno garantiti biglietti gratuiti per un numero di manifestazioni non inferiore al 50% di quelle organizzate nell’anno.

POLTRONISSIMA

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO VECCHIO ABBONATO 850 € 44,73 € INTERO NUOVO ABBONATO 900 € 47,37 € RIDOTTO VECCHIO ABBONATO 640 € 33,68 € RIDOTTO NUOVO ABBONATO 685 € 36,05 € UNDER 18 230 € 12,10 € UNDER 14 170 € 8,94 €

﻿POLTRONA

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO VECCHIO ABBONATO 600 € 31,58 € INTERO NUOVO ABBONATO 645 € 33,95 € RIDOTTO VECCHIO ABBONATO 450 € 23,68 € RIDOTTO NUOVO ABBONATO 485 € 25,53 € UNDER 18 160 € 8,42 € UNDER 14 120 € 6,32 €

﻿TRIBUNA INFERIORE

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO VECCHIO ABBONATO 260 € 13,68 € INTERO NUOVO ABBONATO 350 € 18,42 € RIDOTTO VECCHIO ABBONATO 250 € 13,15 € RIDOTTO NUOVO ABBONATO 265 € 13,95 € UNDER 18 135 € 7,11 € UNDER 14 80 € 4,21 €

MARATONA SUPERIORE

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO VECCHIO ABBONATO 240 € 12,63 € INTERO NUOVO ABBONATO 255 € 13,42 € RIDOTTO VECCHIO ABBONATO 180 € 9,47 € RIDOTTO NUOVO ABBONATO 190 € 10,00 € UNDER 18 110 € 5,79 € UNDER 14 45 € 2,37 €

MARATONA SUPERIORE – PROMO FAMIGLIA

Solo per il settore Maratona Superiore è disponibile il Pacchetto Famiglia, con tariffe agevolate. L’offerta è valida per almeno 2 persone e richiede la presenza di almeno un adulto e un minore di 18 anni, legati da un vincolo di parentela entro il 3° grado. È possibile aggiungere altri abbonamenti alla tariffa Famiglia fino a un massimo di 6 persone complessive (compreso un eventuale ospite), purché tutti i componenti siano parenti entro il 3° grado. In alternativa, è possibile inserire un “ospite”, al quale sarà applicata la tariffa Famiglia intera o ridotta, in base alla tipologia di abbonamento. Gli abbonamenti del Pacchetto Famiglia sono personali e non cedibili e possono essere acquistati esclusivamente presso l’Empoli Store, l’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena e l’Unione Clubs Azzurri.

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO 170 € 8,95 € RIDOTTO 130 € 6,84 € UNDER 18 80 € 4,21 € UNDER 14 45 € 2,37 €

﻿MARATONA INFERIORE

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO VECCHIO ABBONATO 140 € 7,37 € INTERO NUOVO ABBONATO 150 € 7,89 € RIDOTTO (UNDER 25) 100 € 5,26 € UNDER 14 40 € 2,11 €

La tariffa ridotto, unicamente per il settore di Maratona Inferiore, sarà attiva solo ed esclusivamente per gli Under 25 (nati dal 1 gennaio 2000).

PERSONE CON DISABILITÀ

Empoli Football Club garantisce ai Titolari della Lg.104/92 con grado di invalidità dal 75% al 100% sia deambulanti che non deambulanti, con il rispettivo accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne), l’ingresso gratuito allo stadio fino ad esaurimento dei posti. Dalle ore 9.00 di giovedì 9 luglio, fino a martedì 28 luglio, gli abbonati alla stagione calcistica 2025/26 potranno esercitare il diritto di prelazione inviando una mail a info@empolifc.com Dalle ore 9.00 di mercoledì 29 luglio, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti dedicati, sarà possibile richiedere un nuovo abbonamento inviando una mail a info@empolifc.com. Nella mail si invita ad inserire un recapito e un certificato di invalidità civile (rilasciato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, INPS, in base alle sue procedure al momento in vigore o da altro ente e dall’INPS successivamente riconosciuto). Si invita inoltre ad inviare i dati (carta d’identità) dell’accompagnatore.

RATEIZZAZIONE DELL’ABBONAMENTO

Per la stagione 2026/27 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento scegliendo anche la formula di pagamento rateale.

Grazie all’accordo tra Empoli Football Club e Cofidis Possibilità, società specializzata nel credito al consumo e nella dilazione dei pagamenti, si potrà rateizzare il costo dell’abbonamento fino a un massimo di sei rate mensili, con prima rata dopo 60 giorni. La soluzione proposta non prevede alcun finanziamento, è completamente digitale, non comporta costi né interessi e garantisce un esito immediato della richiesta. Sarà possibile attivare la rateizzazione, muniti di un documento di identità in corso di validità, presso uno dei punti vendita ufficiali dell’Empoli Football Club: l’Empoli Store di Piazza della Vittoria oppure l’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena.

Sarà inoltre possibile acquistare l’abbonamento online scegliendo il pagamento in tre rate a tasso zero direttamente sul portale Vivaticket all’indirizzo https://empolifc.vivaticket.it/index.php.

RIVENDITA DELL’ABBONAMENTO

Attraverso la piattaforma gestita da Vivaticket, ticketing provider ufficiale dell’Empoli Football Club, gli abbonati potranno mettere in vendita il proprio posto per una singola gara entro le venticinque ore precedenti allo svolgimento dell’evento. La rivendita dell’abbonamento è subordinata al rispetto dei requisiti richiesti per l’emissione del titolo e potrà essere soggetta alle limitazioni stabilite dalle autorità competenti per singole gare. Al titolare dell’abbonamento verrà riconosciuto un credito pari al 40% del prezzo di rivendita, utilizzabile per l’acquisto di prodotti di biglietteria dell’Empoli Football Club entro dodici mesi dall’accredito. Qualora il proprio posto non sia stato venduto e acquistato entro i termini e con le modalità predette il Titolare dell’abbonamento conserverà comunque il diritto di accedere all’Evento personalmente. Sempre tramite la piattaforma Vivaticket, con il proprio profilo personale sarà possibile verificare ogni volta l’avvenuta vendita ed il credito aggiornato. Per la stagione 2026/27, la possibilità di rimettere in vendita il proprio posto sarà consentita per un massimo di 10 gare nell’intera stagione sportiva. È fatto divieto utilizzare l’abbonamento per finalità commerciali o speculative, attraverso piattaforme non autorizzate dall’Empoli Football Club ed anche nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti complementari. In caso di utilizzo illecito, la Società si riserva di adottare i provvedimenti previsti, compreso il ritiro e il blocco dell’abbonamento ed avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non consentire l’accesso al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Empoli Football Club avrà il diritto di trattenere a titolo di penale l’intero corrispettivo relativo all’abbonamento per le partite non ancora usufruite, fatto salvo il maggior danno, comporterà l’immediato ritiro e blocco dell’abbonamento.

CESSIONE DELL’ABBONAMENTO

Il cambio di utilizzatore dell’abbonamento potrà essere effettuato secondo modalità e tempistiche indicate dall’Empoli Football Club. Il cambio nominativo, quando consentito (la facoltà di cessione del titolo di accesso è comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole gare, dalle autorità competenti), potrà avvenire esclusivamente tra possessori della Fidelity Card Empoli Football Club e non sarà possibile effettuare il trasferimento tra possessori di Fidelity Card di altre società calcistiche. Gli abbonamenti a tariffa ridotta (Under 25, Under 18, Under 14, Donne e Over 65) potranno essere ceduti esclusivamente a persone appartenenti alla medesima categoria di riduzione. Gli abbonamenti a tariffa Intero potranno essere ceduti a chiunque. Gli abbonamenti con formula speciale Famiglia sono personali e incedibili. Non sono ammesse deroghe di nessuna natura né successive integrazioni di prezzo anche parziali. L’accesso alle funzionalità di cambio nominativo può avvenire direttamente attraverso il portale del fornitore del servizio ticketing (https://empolifc.vivaticket.it/index.php). Per i cambi di titolarità relativi a utilizzatori minorenni sarà necessario effettuare la procedura all’Empoli Store o all’Empoli Point del Castellani Computer Gross Arena, alla presenza di un genitore del nuovo utilizzatore. La cessione non autorizzata del titolo di accesso e l’uso indebito del sistema di cambio nominativo costituiscono un uso illecito dell’abbonamento. L’inibizione al cambio di nominativo per motivi di ordine pubblico o per motivi tecnici esclude il diritto a qualsiasi richiesta di rimborso e/o risarcimento del danno. Le specifiche categorie di soggetti, i criteri di riduzione dei prezzi e le modalità di applicazione sono consultabili sulla sezione biglietteria del sito web ufficiale https://www.empolifc.it/biglietteria. Qualora, al fine di ottenere un trattamento agevolato per l’accesso alle manifestazioni calcistiche, l’interessato abbia a fornire propri dati particolari come lo stato di salute, lo stesso, con la sottoscrizione dell’abbonamento e l’accettazione delle presenti condizioni, manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano. Infine, si invita l’utente di controllare sempre il comunicato gara per le modalità specifiche di vendita di ogni singola gara.

FIDELITY CARD EMPOLI MEMBER

Per i titolari di abbonamento, la Fidelity Card Empoli Member è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso al Carlo Castellani Computer Gross Arena ed è indispensabile per sottoscrivere l’abbonamento. La Fidelity Card Empoli Member è quindi indispensabile per sottoscrivere l’abbonamento. Il rilascio della nuova Fidelity Card Empoli Member è effettuato in tempo reale e può essere utilizzata immediatamente per la sottoscrizione dell’abbonamento. Per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, la Fidelity Card Empoli Member sarà gratuita e consegnata al momento della sottoscrizione (modalità instant issuance). È possibile richiedere la Fidelity Card anche online attraverso la piattaforma https://empolifc.vivaticket.it/index.php. In questo caso il costo è di 5 euro, comprese le commissioni di servizio, sia per chi sottoscriverà l’abbonamento che per chi non lo sottoscriverà. Verrà emesso dalla procedura, tramite mail di conferma, un codice identificativo, in formato PDF, che consentirà di acquistare immediatamente un abbonamento. La Fidelity potrà essere ritirata in tempi e modi che saranno successivamente comunicati. Al momento del ritiro della Fidelity sarà necessario presentare un documento di identità per verificarne la corrispondenza con i dati inseriti in fase di sottoscrizione.

La Fidelity Card Empoli Member, oltre a garantire facilitazioni per l’acquisto dei titoli di accesso e per eventuali campagne promozionali, sarà l’unica abilitata per l’acquisto dei titoli di accesso relativi alle gare soggette a particolari restrizioni e per eventuali limitazioni stabilite dagli organi competenti. Ricordiamo che sono temporaneamente esclusi dal rilascio della Fidelity Card e dalla possibilità di sottoscrivere abbonamenti o acquistare biglietti (art.9.c.1-2 D.L. n°8 del 2007 verifica dei motivi ostativi per l’emissione di qualsiasi titolo di accesso) coloro i quali sono sottoposti a misura di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) e coloro che abbiano avuto condanne anche in primo grado per «reati da stadio» o che siano destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 da legge 13 dicembre 1989, n.401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423.