Ci si avvicina alla nuova stagione sportiva di B 2026/27 e in queste settimane molte società hanno definito la questione allenatore. Rimangono ancora tre club che non hanno ufficializzato la scelta, tra cui l’Empoli che potrebbe andare all’inizio della prossima settimana per la decisione definitiva. Ecco il riepilogo di tutte le squadre con i relativi allenatori:

AREZZO – BUCCHI

ASCOLI – TOMEI

AVELLINO – NESTA

BENEVENTO – FLORO FLORES

CARRARESE – CIOFFI

CATANZARO – TURATI

CESENA – Non è ancora ufficiale ma Diamanti è vicinissimo alla firma

CREMONESE – GIAMPAOLO

EMPOLI – In lizza De Giorgio, Andreoletti, Troise

H.VERONA – BARONI

JUVE STABIA – In lizza Stellone, De Giorgio, Mignani

MANTOVA – MODESTO

MODENA – GALLOPPA

PADOVA – CALABRO

PALERMO – INZAGHI

PISA – BIANCO

SAMPDORIA – CORRADI

SUD TIROL – POSSANZINI

VICENZA – GALLO

V.ENTELLA – CHIAPPELLA