Ci si avvicina alla nuova stagione sportiva di B 2026/27 e in queste settimane molte società hanno definito la questione allenatore. Rimangono ancora tre club che non hanno ufficializzato la scelta, tra cui l’Empoli che potrebbe andare all’inizio della prossima settimana per la decisione definitiva. Ecco il riepilogo di tutte le squadre con i relativi allenatori:
AREZZO – BUCCHI
ASCOLI – TOMEI
AVELLINO – NESTA
BENEVENTO – FLORO FLORES
CARRARESE – CIOFFI
CATANZARO – TURATI
CESENA – Non è ancora ufficiale ma Diamanti è vicinissimo alla firma
CREMONESE – GIAMPAOLO
EMPOLI – In lizza De Giorgio, Andreoletti, Troise
H.VERONA – BARONI
JUVE STABIA – In lizza Stellone, De Giorgio, Mignani
MANTOVA – MODESTO
MODENA – GALLOPPA
PADOVA – CALABRO
PALERMO – INZAGHI
PISA – BIANCO
SAMPDORIA – CORRADI
SUD TIROL – POSSANZINI
VICENZA – GALLO
V.ENTELLA – CHIAPPELLA