Niente di particolarmente nuovo rispetto all’ultim’ora che abbiamo battuto ieri e con la quale abbiamo anticipato chi sarà effettivamente il nuovo direttore sportivo dell’Empoli. Possiamo dire che la situazione, in tempi anche molto rapidi, è giunta alla sua conclusione e quindi ribadiamo che Fabio Artico sarà il nuovo direttore sportivo del club azzurro. Ovviamente manca ancora il passaggio dell’ufficialità che, a differenza di quanto scritto stamani nel pezzo relativo a Pietro De Giorgio, non arriverà oggi e molto probabilmente slitterà alla prossima settimana. Non perché ci siano particolari problemi, ma semplicemente perché Artico deve prima risolvere il proprio contratto con il Cesena.
Già da un paio di giorni, ormai, Artico fa la spola con Monteboro per definire tutta la parte contrattuale e iniziare a tracciare anche le prime linee guida di quella che sarà la stagione, condividendo idee e prospettive con Fabrizio Corsi. Adesso, chiaramente, si prenderà qualche momento per chiudere il proprio passato sportivo, risolvere appunto il contratto con il club romagnolo e poi tornare in pianta stabile per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura da direttore sportivo dell’Empoli. Da quello che abbiamo capito, in questo momento si starebbe ragionando sulla base di un contratto annuale. Artico andrebbe quindi, di fatto, a rilevare il contratto di Stefanelli che si chiudeva nel 2027. Tra l’altro, anche Stefanelli aveva lavorato per il Cesena.
A questo punto, per quanto riguarda la questione direttore sportivo, che si è risolta davvero nel giro di tre giorni da quando sono emerse le prime voci importanti e clamorose che volevano Stefanelli lontano da Empoli, possiamo dire che si è arrivati a mettere un punto. Non c’è molto altro da aggiungere: Fabio Artico sarà il nuovo direttore sportivo dell’Empoli. Non resta che attendere il classico comunicato ufficiale del club, che andrà a formalizzare questo passaggio, e poi conoscere, non appena verrà organizzata la conferenza stampa di presentazione, il nuovo uomo mercato di Monteboro.
Benvenuto a lui e comunque spero che oltre al mercato faccia bene quella parte invisibile a noi di supporto all’allenatore ed alla squadra e di saper creare un gruppo di lavoro unito.
Il fatto che Stefanelli sia andato via potrebbe essere riconducibile a una mancata intesa con il nuovo socio.. o almeno spero perché non voglio continuare a farmi prendere in giro, come aveva detto Andre in un articolo il Frosinone ha già portato a termine tutto il quadro societario, e noi improvvisamente ci ritroviamo senza allenatore, squadra e dirigenza, roba da mettisi le mani ne capelli
Ci portasse Berti e l’altro gemello….
Berti va alla cremonese per 3 milioni non
penso che noi adesso si possa ambire a giocatori a questo prezzo
Berti l’ha comprato la Cremonese…siete sempre informatissimo
si commenta x passare un po il tempo
…bene abbiamo anche il ds e ora che si fa??!!
la sostanza nn cambia Ci vogliono le vendite come del resto al 90 % delle società italiane senza 💰 prima di fare il mercato bisogna vendere. in B credo ci siano solo palermo e cremonese che sono libere dai vincoli Il resto barattano un cane x 2 gatti. Quindi? niente così va il calcio italico e l Empoli nn fa eccezione.
Certo se così fosse, che in 3 giorni c’è il nuovo ds, mi fa pensare che Stefanelli non è andato via di sua iniziativa…..
Qualcuno sa se stasera la finale scudetto Under 17 Empoli vs Juve la fanno vedere da qualche parte?
NOn deve fare mercato…Mercato si fa coi soldi…Da due anni a questa parte si elemosina e basta. Basta che abbia la faccia come il …ulo per andare a chiedere prestiti…o magari le conoscenze giuste per qualche giocatore cui possa ancora far gola la fama che l’Empoli si era costruito fino a pochi anni fa…
Io chiedo al Co.cc.hi e company se hanno indicazioni di quali possano essere state “le idee e prospettive” che Artico sembra abbia condiviso col Beatoamato. Saremmo curiosi di saperle anche noi, poveri cristi…A parte quelli che sono “abbacinati” dalla fervente luce della passione e dal credo calcistico(beati loro).