Niente di particolarmente nuovo rispetto all’ultim’ora che abbiamo battuto ieri e con la quale abbiamo anticipato chi sarà effettivamente il nuovo direttore sportivo dell’Empoli. Possiamo dire che la situazione, in tempi anche molto rapidi, è giunta alla sua conclusione e quindi ribadiamo che Fabio Artico sarà il nuovo direttore sportivo del club azzurro. Ovviamente manca ancora il passaggio dell’ufficialità che, a differenza di quanto scritto stamani nel pezzo relativo a Pietro De Giorgio, non arriverà oggi e molto probabilmente slitterà alla prossima settimana. Non perché ci siano particolari problemi, ma semplicemente perché Artico deve prima risolvere il proprio contratto con il Cesena.

Già da un paio di giorni, ormai, Artico fa la spola con Monteboro per definire tutta la parte contrattuale e iniziare a tracciare anche le prime linee guida di quella che sarà la stagione, condividendo idee e prospettive con Fabrizio Corsi. Adesso, chiaramente, si prenderà qualche momento per chiudere il proprio passato sportivo, risolvere appunto il contratto con il club romagnolo e poi tornare in pianta stabile per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura da direttore sportivo dell’Empoli. Da quello che abbiamo capito, in questo momento si starebbe ragionando sulla base di un contratto annuale. Artico andrebbe quindi, di fatto, a rilevare il contratto di Stefanelli che si chiudeva nel 2027. Tra l’altro, anche Stefanelli aveva lavorato per il Cesena.

A questo punto, per quanto riguarda la questione direttore sportivo, che si è risolta davvero nel giro di tre giorni da quando sono emerse le prime voci importanti e clamorose che volevano Stefanelli lontano da Empoli, possiamo dire che si è arrivati a mettere un punto. Non c’è molto altro da aggiungere: Fabio Artico sarà il nuovo direttore sportivo dell’Empoli. Non resta che attendere il classico comunicato ufficiale del club, che andrà a formalizzare questo passaggio, e poi conoscere, non appena verrà organizzata la conferenza stampa di presentazione, il nuovo uomo mercato di Monteboro.