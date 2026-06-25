Il nome di Gabriele Guarino continua a restare tra i più caldi in casa Empoli. Sul difensore azzurro, già da tempo attenzionato da diversi club, ci sarebbe adesso anche il Verona, fresca retrocessa in Serie B e pronta a muoversi per costruire una rosa da immediato rilancio. Guarino, insieme a Shpendi, rappresenta con ogni probabilità uno dei profili più esposti sul mercato in uscita dell’Empoli: due giovani, due patrimoni tecnici, ma anche due elementi che potrebbero garantire margine in termini di eventuale cessione. Per il centrale classe 2004, come già raccontato nei giorni scorsi, non mancano peraltro nemmeno sirene dalla Serie A, a conferma di una considerazione che va ben oltre la categoria.

Secondo quanto filtra, il nuovo tecnico gialloblù, Baroni, sarebbe un estimatore del ragazzo e avrebbe inserito Guarino nella propria lista per il mercato che aprirà ufficialmente la prossima settimana. Al momento, però, si resta nel campo dell’interesse: non risultano infatti contatti diretti tra Verona ed Empoli, né passi concreti già avviati tra le parti. Resta però un nome da seguire, perché attorno a Guarino il mercato comincia a muoversi con una certa decisione.