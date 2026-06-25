Il nome di Gabriele Guarino continua a restare tra i più caldi in casa Empoli. Sul difensore azzurro, già da tempo attenzionato da diversi club, ci sarebbe adesso anche il Verona, fresca retrocessa in Serie B e pronta a muoversi per costruire una rosa da immediato rilancio. Guarino, insieme a Shpendi, rappresenta con ogni probabilità uno dei profili più esposti sul mercato in uscita dell’Empoli: due giovani, due patrimoni tecnici, ma anche due elementi che potrebbero garantire margine in termini di eventuale cessione. Per il centrale classe 2004, come già raccontato nei giorni scorsi, non mancano peraltro nemmeno sirene dalla Serie A, a conferma di una considerazione che va ben oltre la categoria.
Secondo quanto filtra, il nuovo tecnico gialloblù, Baroni, sarebbe un estimatore del ragazzo e avrebbe inserito Guarino nella propria lista per il mercato che aprirà ufficialmente la prossima settimana. Al momento, però, si resta nel campo dell’interesse: non risultano infatti contatti diretti tra Verona ed Empoli, né passi concreti già avviati tra le parti. Resta però un nome da seguire, perché attorno a Guarino il mercato comincia a muoversi con una certa decisione.
Vendere, vendere, vedere… c’è da pagare lo stipendio esoso del “Ramo secco”… che il Fondo non vuole (giustamente)
E intanto il Frosinone ha praticamente perfezionato il passaggio di società agli americani.
D’ altronde ci sono le persone serie come stirpe che sotto traccia perfeziona la cessione societaria dopo aver fatto negli anni passati lo stadio nuovo e poi c’è il cialtrone di monteboro buono a lamentarsi, a fare la vittima, piangere miseria che quando apre la bocca lo fa solo per indicare date che puntualmente disattende sia per lo stadio sia per la cessione societaria.
purtroppo mi sa che tu abbia ragione
parole sante
Ma insomma, fatemi sapere dove lo possiamo accompagnare, l’altro giorno a bologna, oggi a Verona….aspetto vostre info per accendere la macchina
é caldo, accendila gia che almeno fai partire l aria condizionata , senno gli si bagna il ciuffo e non sta piu ritto
Il tutto sta diventando una barzelletta…. lo stadio nuovo, il socio, il DS, l’allenatore…. date che puntualmente vengono disattese…. purtroppo la serietà non si compra al coppone….. un tempo c’era una società con uno stile riconosciuto e riconoscibile, ora diventati una banda di raccattati….. mah
ma la principessa non la vuole nessuno
costa troppo vero i principini quanto costano povero re come sei ridotto non vi vuole nessuno. sparisci da l Empoli calcio aseu finito manda a lavorare i tuoi galippini
Apri tutto Fabrizio, Smarmella!!
Guarino un A al Verona ahahah
molti hanno creduto nelle filastrocche farlocche del pr……ente..non verrà fatta nessuna vendita società..non ci sarà nessuna ristrutturazione del Castellani..rimane solo un campionato che verrà fatto di lacrime e sangue..prima di fare gli abbonamenti vorremmo sapere gli obbiettivi..
che gente
io non lo fo più fino a quando c’è il re e i principi . dopo 30 dico basta
io ti seguo Riccardo e 2