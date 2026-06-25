La giornata odierna potrebbe portare all’ufficialità del nuovo direttore sportivo dell’Empoli, che salvo ulteriori sorprese dovrebbe essere Fabio Artico. È chiaro che, una volta riempita questa casella rimasta improvvisamente vuota, il club dovrà andare dritto come un treno verso la scelta del nuovo allenatore. A livello di tempistiche, crediamo che il tecnico possa essere ufficializzato in una forbice che va da lunedì prossimo fino, al massimo, a mercoledì. È evidente però che, in questo momento, la situazione legata alla panchina si sia fatta un po’ più intricata rispetto a qualche giorno fa. E finché, mentre scriviamo, manca ancora l’ufficialità del nuovo direttore sportivo, diventa inevitabilmente più complesso avere dei riferimenti chiari.
C’è però un aspetto che va evidenziato in un percorso che, da qui all’investitura ufficiale, potrà ancora essere mutevole. La figura di quell’allenatore che fino all’inizio di questa settimana è stato di fatto in pole position, e per il quale c’era quasi la sensazione netta che proprio in questi giorni potesse arrivare l’investitura, ovvero Pietro De Giorgio, non è affatto tramontata. Si era infatti vociferato, e su basi solide, che l’attuale tecnico del Potenza potesse seguire Stefano Stefanelli a Castellammare di Stabia ma nelle ultime ore sembra che il club campano, a questo punto guidato dal nostro ex direttore sportivo, stia chiudendo con Stellone. Questo, di fatto, lascia De Giorgio come un uomo ancora spendibile sul mercato. Su di lui, peraltro, non sarebbero venute meno nemmeno le avance del Catania, ma, stando ad alcune fonti vicine al tecnico lucano, la pista siciliana sembrava essersi raffreddata. E De Giorgio resta comunque un allenatore che era piaciuto anche al presidente Corsi. È chiaro che adesso entreranno in ballo in maniera importante il parere e le idee del nuovo direttore sportivo, ma il nome di De Giorgio è uno di quelli che può assolutamente restare spendibile, valutabile e, attenzione, anche contrattualizzabile.
Detto questo, nel lotto di quello che ad oggi resta il nostro specifico toto allenatore, bisogna continuare a tenere dentro anche i nomi di Andreoletti e Troise. E poi, magari, chissà che non possa emergere qualcosa di nuovo, perché il direttore sportivo che da oggi, o al massimo da domani sarà in carica (Fabio Artico?), potrebbe anche avere il suo personale asso nella manica.
Ormai non gli si sta più dietro alla questione allenatore…tutti questi chiacchierati sembrano contesi tra Catania, Juve Stabia, Empoli ma a me sembrano “forzature” giornalistiche generali in mancanza di notizie certe.
A voler entrare nell’articolo è probabile che la notizia di De Giorgio alla Juve Stabia fosse legato a Stefanelli che poi non è riuscito a convincerlo ad andare li, ma ovviamente ascolta tutti perchè non è detto che il nuovo DS Artico porti altro nome di allenatore su cui ora c’è silenzio (Mignani?).
l’importante è che si cominci ad avere persone nei loro ruoli per ora siamo scoperti su tutto
l importante è giocare in 11 e finora l abbiamo sempre fatto
speriamo anche in qualche riserva, massaggiatore e va bene anche il medico della mutua di romana memoria
Certo che scrivere “diritti come un treno” parlando dell’ Empoli attuale,fa un po’ ridere……anzi fa tanto ridere!!!
Tornando a parlare di cose serie, il ritorno di fiamma su De Giorgio sarebbe di mio gradimento, va da se, che al prossimo DS piaccia.
Finisco con una riflessione……dopo due mesi siamo ancora qui a parlare di nuovi soci, ammesso e non concesso che effettivamente ci sia qualcuno veramente interessato, i problemi devono essere molti grossi e di difficile soluzione.
Mi verrebbe da pensare a debiti più ingenti di quelli che si vocifera e che qualcuno vorrebbe ripianare a costo zero……..o quasi.
se vuoi vedere come stanno effettivamente le cose basta consultare il bilancio ufficiale su registro imprese della camera di commercio
Andrea, non si sta più dietro a nulla.Altro che allenatore…Io vorrei sapere chi ci ha iscritti al campionato. Almeno uno che lavora per questa squadra è rimasto…Il pres. è demoralizzato, non si sa se vende se vuol vendere se ha venduto o se venderà, nn si sa se si prenderà dei giocatori oppure faremo giocare la primavera. Non si sa chi sceglie i potenziali papabili, se solo il “beatoamato”, se già c’è qualcuno dietro o se imperversa il caos. Io ammiro gente come Forza Azzurro che difendere anche l’indifendibile, che a questo punto è come difendere il vento…
Nicola credo che l’uomo insostituibile dentro le stanze sia il buon Stefano Calistri, che immagino sia lui a fare l’amministratore senza carica ufficiale.
Abbi pazienza Nicola,ma l’Empoli DA SEMPRE ha fatto le squadre negli ultimi di agosto,ma tutti gli anni ci sono i soliti commenti velenosi da bar,poi quest’anno c’e’ la situazione del ” cambio ” di societa ” allora si, che viene dato “sfogo” ,con commenti distorti senza una parvenza di verita’. Passare dalla critica alla diffamazione personale e’ un attimo
No Pipino non e mai esistita una vendita perché non e mai stato in vendita , l’entrata Socio Stadio non è per la parte sportiva , sono due cose separate che non ci azzeccano nulla … il famoso socio non mette mano . Dove sta il difficile da capire?
basta seguire chi è più avanti di noi …
ma cosa ci vuole a dirlo ?, forse perché il progetto farlocco e veramente una porcata per il tifoso, e c’è di mezzo la mafia=stato!
E soprattutto ammiro chi si abbona a prescindere da tutto..Che è come comprare azioni di una società i cui piani societari non hanno una minima certezza ne’ prospettiva.
L’empoli si ama, ma ricordatevi che l’amore deve essere bilaterale e qua sembra che in questi ultimi anni del tifoso ci si sia occupati poco…
Nicola, te lo rammento: siamo l’Empoli, un buco di posto che non significa niente, e non vediamo la serie C dal 1996. Non mi venire quindi a parlare di amore non ricambiato, non è una relazione sentimentale tra fidanzati. L’abbonamento si fa, anche per rispetto di quei tifosi in tutta Italia che al massimo possono aspirare a vedere partite di Eccellenza (vedi Spal e Messina in questi momento)
Ti rammento che esiste anche Sassuolo che come buco di posto è pari al nostro se non peggio. Non mi venire a dire che là dietro c’è Squinzi,che non penso comunque li rifinanzi a vita persa neanche lui, perchè sarà anche vero ma è altrettanto vero che in 30 anni si sarebbero dovute gettare le basi per un progetto duraturo anche a livello economico visto che, ti rammento, il nostro pres. non hai ricapitalizzato ma ha solo al massimo reinvestito ciò che ha percepito dai guadagni della vendita dei giocatori.
Ma quello che dicevo io è che stiamo assistendo con preoccupazione a dei segnali che fanno percepire un declino che potrà portarci alle categorie da te appena pronunciate(scarso o nullo investimento sui giocatori di proprietà, tranne quelli provenienti dal settore giovanile che però foraggeranno sempre meno la prima squadra data la tendenza a venderli prima che esordino tra i grandi-proprio quest’anno uno è stato venduto al Como ed un altro ad un’altra squadra che non ricordo,più un giocatore,mi pare Perin ma ci sta sbagli,che ci è stato soffiato,tanto per cambiare dalla Spal). Segnali preoccupanti uniti ad una parvente totale mancanza di progetti o certezze che sfianca anche le passioni più intense…
Sfiancheranno forse la tua….se ti bastano 3 stagioni sottotono pur sempre tra A e B probabilmente avresti bisogno davvero di un bagno di umiltà nei bassifondi
in questi ultimi anni abbiamo visto solo A e B, mi basta e mi avanza per fare l’abbonamento
corsi vattene ai capito
te invece vattene a squola ai capito
E incredibile che da ogni parte fanno qualcosa noi 35 anni una tettoia da pollaio … che ha nascosto lo sgretolare della maratona, perché è come la ferraglia verniciata ma sempre marcia e!
Lo sapete cosa succede per chi crede nel Socio metta i soldi per la squadra , che dopo ci rimanete male e fatto lo Stadio magari retrocedi in serie C e ti rimane sul groppone perché in 2.000 a 2 euro voglio vedere chi spende a i pensionati a prendere il caffè ma vedo che dopo che e passato a 1 ,50 euro lo prendono a casa …
che fai la Conad tanto manca un supermercato a Empoli vedrai da qualche parte si fa i botto !
ma e possibile pensi solo allo stadio e non alla situazione che siamo si rischia la cancellazione dal calcio giocato
Beh Enrico se è come dici tu le cose cambieranno presto…Vedrai che dichiarerà fallimento tra poco se nessuno lo sostiene e di conseguenza amministrazione controllata e via, ovviamente dopo aver venduto, ed intascato il vendibile…Guarda le altre squadre sia di a che di b: hanno quasi tutte proprietà più solide economicamente di noi e molte nonostante tutto non navigano nell’oro.
Lascia stare lo stadio, stiamo parlando di sostenere i costi per le stagioni sportive…Lo stadio è roba per i boccaloni che ancora ci credono…io penso alla sopravvivenza del calcio ad Empoli e secondo me l’andazzo non è confortante. Ma io non ho conoscenze altolocate come molti qua in questa chat, ne’ sono un frequentatore assiduo di pasticcerie frequentate da “gole profonde” ed avanzo quanto scritto solo sulla base delle mie personalissime supposizioni. Sto assistendo ad un andamento al ribasso in questi ultimi anni e tutto ciò non supportato da un progetto di medio e lungo termine, ma semplicemente determinato dalla necessità,che ormai si procrastina da tempo, di sopravvivere e ciò mi preoccupa più della mancanza del mister ,del ds o del fatto che Lovato andrà a giocare in Inghilterra(questo per far capire che se io fossi un giornalista sprecherei anche l’ultimo decilitro del mio inchiostro a scrivere sul per e sul per come si sia giunti a ciò, facendo le opportune ricerche ed interviste, lottando contro l’omertà e l’immobilismo del sistema e non per informare i tifosi cerca il futuro di giocatori ormai fuori dai nostri piani.).
Qui, Nicola, su queste tue ultime riflessioni, sono perfettamente d’accordo con te.
anche fosse 51% Beatoamato 49 % Socio … se ora vai sempre in perdita , dove pensano di recuperare i 60 milioni e farci un guadagno , che anche fosse e la metà ! e il Beatoamato non ci mette nulla ditemi voi?
Se poi c’è dentro Biancazzurro che triplica i numeri allora tutto ci sta !
Con i numeri falsi si va avanti poco meglio essere onesti e fare il bene per la comunità ! tanto si deve andare tutti in orizzontale …
Enrico se è così ed hai le basi di ciò che sta dicendo, chiama il Cocchi e dagli tutte le fonti.Sennò contatta il Tirreno che mi sembrano ancora più addentro alle vicende Empolesi. Noi che possiamo fare da qua…Magari esce un bel trafiletto sul Tirreno riguardo a ciò…Ripeto se son solo supposizioni valgono come tutte le nostre, più o meno strampalate che sono, ma se conosci dei fatti e ciò che vai dicendo lo dici suffragato da questi vai da un giornalista e fai la soffiata.
Se poi trovi il socio che ci mette i soldi a babbo morto , tutti contenti ,come a Como , ma purtroppo noi siamo Empoli nel mezzo tra Nane e Pisesi puzzolenti , con piu,doppioni travestiti …
….c’è talmente tanta confusione in società che, sinceramente, al resto nemmeno sto dietro.
il calcio è finito da tempo, così come è impostato con ingaggi e spese folli per procuratori farlocchi non sopravvivi o ti riempi di debiti come le “grandi” di serie A. secondo me ad Empoli c’è una specie di fuggi fuggi ed il presidente non ha nulla di certo in mano. Lo stadio è l’ultima delle sue preoccupazioni con buona pace di Enrico che si ritroverà a stare a casa per non venire nel pollaio. Se poi si fallisce si andrà tutti a s.maria a vedere le partite che almeno una tribunetta ce l’hanno
L’ho già messo ieri e solo l’inizio
per me si può tutto ma farci credere il contrario no, non ho bisogno neache di fare i conti , perché se no si apre un ristorante e un bar ogni 20 metri tanto si lavora tutti !
E questione che non puoi affrontare , a Como, Venezia , tanto meno ad Arezzo …
io non conto nulla ma addirittura per me non ci sarebbe neache da discutere ,al massimo si fa un referendum ,ma solo per certificate 98% contro un 2%
Deunasega, manco fosse Jurgen Klopp….
Voi per me esagerate con questi discorsi di fallimento ecc.
Il Beatoamato qualcosa dice e non parlo di dichiarazioni alla stampa, ma quando viene interpellato a giro per Empoli. Lui è da tempo preoccupato per il futuro anche a medio termine, perchè ovviamente parla di ridimensionamento tecnico e quindi problemi sportivi a mantenere la categoria, ma dice anche che saranno costretti a vendere di più rispetto al passato e con 3 giocatori appetibili (come Shpendi, Guarino e Popov) ad andarti male i 10 milioni li raccimola e quindi non ci possono essere problemi di fallimenti.
Il problema sussiste l’anno prossimo se non ci sarà l’esplosione di qualche ragazzotto forte ma ancora giovanissimo ed inesperto e lui lo sà.
La salvezza inizialmente lo aveva ritirato su di morale perchè sapeva che se lui voleva poteva cedere la società in due settimane, il fatto è che secondo me lui ha anche rialzato le pretese nelle varie trattative (tanto avrà pensato non ho una piazza in subbuglio stile Torino o Lazio o Bari che mi pressa per cedere) e le stesse trattative si sono arenate.
Lui deve venire alla stampa e parlare in modo franco alla gente e non andare avanti a mezze frasi che creano solo supposizioni e destabilizzano l’ambiente, anche sul discorso stadio ecc.
anche stamani l’ho visto al mercato
ha aperto un banchetto con i colori sociali e lo stemma
mi sembrava sconsolato come sempre
prima delle 13 ci sta che venda, ma mi sembra improbabile
dice che la figliola sta battendo la pista indonesiana
e’ partita col su’ ganzo per le isole Gili
spero torni GANDALF nella Chat
anche l’utente enrico e’ un pezzo che non scrive qualcosa
davvero, ci mancano i suoi commenti sagaci e sempre diversi
l’utente enrico adesso fa il prezioso
scrive solo se gli pagano i’bere
Enrico ma te sei a favore o contro lo stadio? E’ 3 anni che se ne parla ma ancora non l’ ho capito? Ma quindi il Corsi che è palesemente in difficoltà con l’ Empoli, cosa dovrebbe fare? Visto che è solo lui che ci butta i soldi.. deve ascoltare noi ? E noi cosa possiamo fare secondo te ?
se gli paghi i’bere ti risponde
No lui ha detto che non c’è li butta …
non sono favorevole alla cattedrale nel deserto da 21.000 travestito da 17.800
da 12.000 a 15 .000 me lo fo andare …
Avevo fatto un commento, andato in autorizzazione, ma ancora non autorizato.
a volte c’è la logica che ti porta da qualche parte, a volte bisogna seguire la strada della non logica…
Ora sembra che qualsiai fondo straniero sia la panacea di tutti mali,come se ci fosse un programma societario che in 3 anni ci si ritrova in Europa League. Spesso questi “fondi” societari sono bandoni,ed e’ giusto che l’attuale societa’ valuti il meglio per l’Empoli,sarebbe anche un apporto finanziario,per un progetto a lungo termine come modello dell’Atalanta,con il Corsi come responsabile sportivo e tecnico,per una continuazione dei 30 anni,che per una ciittadina come Empoli,e’ stato un miracolo sportivo.
Ci sono dei problemi per De Giorgio, sia a Empoli che a Juve Stabia, infatti De Giorgio è in possesso di un Uefa A e per la serie B serve un Uefa Pro, a meno che non ci sia una deroga e le iscrizioni finiscono a metà luglio, quindi non del tutto in tempo…. quindi a Castellammare pensano a Pagliuca, a Empoli Andreoletti e a Catania De Giorgio….
A Radio Sportiva stamattina il corrispondente da Castellammare diceva che l’allenatore sarà De Giorgio.