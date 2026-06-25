La giornata odierna potrebbe portare all’ufficialità del nuovo direttore sportivo dell’Empoli, che salvo ulteriori sorprese dovrebbe essere Fabio Artico. È chiaro che, una volta riempita questa casella rimasta improvvisamente vuota, il club dovrà andare dritto come un treno verso la scelta del nuovo allenatore. A livello di tempistiche, crediamo che il tecnico possa essere ufficializzato in una forbice che va da lunedì prossimo fino, al massimo, a mercoledì. È evidente però che, in questo momento, la situazione legata alla panchina si sia fatta un po’ più intricata rispetto a qualche giorno fa. E finché, mentre scriviamo, manca ancora l’ufficialità del nuovo direttore sportivo, diventa inevitabilmente più complesso avere dei riferimenti chiari.

C’è però un aspetto che va evidenziato in un percorso che, da qui all’investitura ufficiale, potrà ancora essere mutevole. La figura di quell’allenatore che fino all’inizio di questa settimana è stato di fatto in pole position, e per il quale c’era quasi la sensazione netta che proprio in questi giorni potesse arrivare l’investitura, ovvero Pietro De Giorgio, non è affatto tramontata. Si era infatti vociferato, e su basi solide, che l’attuale tecnico del Potenza potesse seguire Stefano Stefanelli a Castellammare di Stabia ma nelle ultime ore sembra che il club campano, a questo punto guidato dal nostro ex direttore sportivo, stia chiudendo con Stellone. Questo, di fatto, lascia De Giorgio come un uomo ancora spendibile sul mercato. Su di lui, peraltro, non sarebbero venute meno nemmeno le avance del Catania, ma, stando ad alcune fonti vicine al tecnico lucano, la pista siciliana sembrava essersi raffreddata. E De Giorgio resta comunque un allenatore che era piaciuto anche al presidente Corsi. È chiaro che adesso entreranno in ballo in maniera importante il parere e le idee del nuovo direttore sportivo, ma il nome di De Giorgio è uno di quelli che può assolutamente restare spendibile, valutabile e, attenzione, anche contrattualizzabile.

Detto questo, nel lotto di quello che ad oggi resta il nostro specifico toto allenatore, bisogna continuare a tenere dentro anche i nomi di Andreoletti e Troise. E poi, magari, chissà che non possa emergere qualcosa di nuovo, perché il direttore sportivo che da oggi, o al massimo da domani sarà in carica (Fabio Artico?), potrebbe anche avere il suo personale asso nella manica.