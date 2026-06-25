J U V E N T U S 0 E M P O L I 3

9′ Landi (E); 45′ Orlandi (E); 53′ Landi (E)

JUVENTUS : Giarretta, Rigo, Del Fabbro (46′ Carfora), Brancato, Rocchetti (46′ Demichelis), Osakue, Banchio (46′ Giambavicchio), Marchisio (46′ Aresini), Paonessa, Corigliano, Santa Maria (52′ Urbano).

A Disp: Jakab, Yeboah, Erdozain, Przytarski.

Allenatore: Claudio Grauso

EMPOLI : Vettore, Lupoli, De Vita, Olivieri, Covelli, Conflitto (59′ Poggi), Landi, Biondini, Perillo, Orlandi, Isidori (59′ Ciampelli).

A Disp: Piccini, Silvestri, Battaglini, Bruno, Murolo, Page, Pucci.

Allenatore: Lorenzo Tonelli

ARBITRO: Sig. Budriesi di Bologna. Assistenti: Reitano/Varcalli

AMMONITI: 35′ Conflitto (E); 51′ Isidori (E); 56′ Covelli (E)

LIVE MATCH

57′ – Dalla punizione per il fallo di cui sotto arriva un colpo di testa di Covelli manda la palla in angolo a favore della Juve.

56′ – Ammonito Covelli che stende Paonessa

55′ – La Juve prova a rispondere con Gianbevicchio, il suo tiro è alto.

53′ – GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL E SONO TRE !!!!! LANDI LANDI !!! Landi riceve dal tacco di Perillo, va davanti al portiere e la mette dentro!!! Il tricolore è davvero ad un passo!!!!!

51′ – Ammonito Isidori per una trattenuta.

50′ – Paonessa botta dal limite: alto.

49′ – Aresini trova un corner per i bianconeri. Palla che esce direttamente sul fondo.

48′ – Landi prova il tiro da fuori area, si distende il portiere juventino e blocca.

47′ – Landi prova a metterla dentro per Perillo ma c’è l’anticipo di un avversario.

2° Tempo

48′ – Finisce il primo tempo con gli azzurri meritatamente avanti di due. La squadra di Tonelli ha concesso davvero poco e sta giocando in maniera sublime.

46′ – Ci prova da fuori Isidori con palla che fa la barba al palo. Empoli vicino al tris.

45′ – GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL EUROGOL DI ORLANDI!!! Botta di Orlandi da fuori area e grandissimo gol. Avanti di due e si può iniziare a sognare!!!!!!!!

44′ – Contatto dubbio dentro la nostra area, per fortuna per l’arbitro non c’è niente.

42′ – Conflitto chiude su Santa Maria ed è il primo angolo per la Juve.

41′ – Palla messa dentro, ci arriva Covelli sul secondo palo che va a schiacciare di testa, il portiere blocca a terra anche con l’aiuto del palo.

40′ – Prova Biondini dal limite, deviazione di un difensore ed angolo.

35′ – Cartellino giallo per Conflitto che commette fallo su Paonessa.

33′ – Tiro incrociato di Santa Maria con la palla che esce sul secondo palo ma non di molto.

32′ – Buona palla per Orlandi al limite ma il suo tiro è fiacco e recuperato dalla difesa.

29′ – Cross di Biondini da sinistra, la palla si perde sul fondo.

26′ – Arriva il cooling break

21′ – Punizione per l’Empoli ai 30metri, calcia Perillo direttamente tra le braccia del portiere.

18′ – Cosa ci siamo divorati! Errore di un difensore bianconero, parte Orlandi che entra in area, servizio per Perillo che è meglio piazzato ma il 9 azzurro viene anticipato di un niente da Brancato.

12′ – Tiro cross di Landi da destra, blocca il portiere bianconero

9′ – GGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL LANDI! Fa tutto Landi che entra in area, finta sul difensore, tiro sul primo palo e siamo avanti in finale!!!!!

8′ – Pericolosa adesso la Juve con un colpo di testa di Paonessa che colpisce, in tutto, l’esterno della rete.

4′ – Punizione per l’Empoli ai 25metri. Calcia Conflitto, la palla arriva a Perillo che prova il tiro con deviazione in angolo.

3′ – Partono forte i nostri che guadagnano subito il primo angolo. Niente dalla bandierina.

1′ – Prova a rendersi pericoloso Orlandi ma la sua conclusione, da posizione defilata, è debole.

1° Tempo