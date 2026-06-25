|J U V E N T U S
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|E M P O L I
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9′ Landi (E); 45′ Orlandi (E); 53′ Landi (E)
JUVENTUS : Giarretta, Rigo, Del Fabbro (46′ Carfora), Brancato, Rocchetti (46′ Demichelis), Osakue, Banchio (46′ Giambavicchio), Marchisio (46′ Aresini), Paonessa, Corigliano, Santa Maria (52′ Urbano).
A Disp: Jakab, Yeboah, Erdozain, Przytarski.
Allenatore: Claudio Grauso
EMPOLI : Vettore, Lupoli, De Vita, Olivieri, Covelli, Conflitto (59′ Poggi), Landi, Biondini, Perillo, Orlandi, Isidori (59′ Ciampelli).
A Disp: Piccini, Silvestri, Battaglini, Bruno, Murolo, Page, Pucci.
Allenatore: Lorenzo Tonelli
ARBITRO: Sig. Budriesi di Bologna. Assistenti: Reitano/Varcalli
AMMONITI: 35′ Conflitto (E); 51′ Isidori (E); 56′ Covelli (E)
LIVE MATCH
57′ – Dalla punizione per il fallo di cui sotto arriva un colpo di testa di Covelli manda la palla in angolo a favore della Juve.
56′ – Ammonito Covelli che stende Paonessa
55′ – La Juve prova a rispondere con Gianbevicchio, il suo tiro è alto.
53′ – GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL E SONO TRE !!!!! LANDI LANDI !!! Landi riceve dal tacco di Perillo, va davanti al portiere e la mette dentro!!! Il tricolore è davvero ad un passo!!!!!
51′ – Ammonito Isidori per una trattenuta.
50′ – Paonessa botta dal limite: alto.
49′ – Aresini trova un corner per i bianconeri. Palla che esce direttamente sul fondo.
48′ – Landi prova il tiro da fuori area, si distende il portiere juventino e blocca.
47′ – Landi prova a metterla dentro per Perillo ma c’è l’anticipo di un avversario.
2° Tempo
48′ – Finisce il primo tempo con gli azzurri meritatamente avanti di due. La squadra di Tonelli ha concesso davvero poco e sta giocando in maniera sublime.
46′ – Ci prova da fuori Isidori con palla che fa la barba al palo. Empoli vicino al tris.
45′ – GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL EUROGOL DI ORLANDI!!! Botta di Orlandi da fuori area e grandissimo gol. Avanti di due e si può iniziare a sognare!!!!!!!!
44′ – Contatto dubbio dentro la nostra area, per fortuna per l’arbitro non c’è niente.
42′ – Conflitto chiude su Santa Maria ed è il primo angolo per la Juve.
41′ – Palla messa dentro, ci arriva Covelli sul secondo palo che va a schiacciare di testa, il portiere blocca a terra anche con l’aiuto del palo.
40′ – Prova Biondini dal limite, deviazione di un difensore ed angolo.
35′ – Cartellino giallo per Conflitto che commette fallo su Paonessa.
33′ – Tiro incrociato di Santa Maria con la palla che esce sul secondo palo ma non di molto.
32′ – Buona palla per Orlandi al limite ma il suo tiro è fiacco e recuperato dalla difesa.
29′ – Cross di Biondini da sinistra, la palla si perde sul fondo.
26′ – Arriva il cooling break
21′ – Punizione per l’Empoli ai 30metri, calcia Perillo direttamente tra le braccia del portiere.
18′ – Cosa ci siamo divorati! Errore di un difensore bianconero, parte Orlandi che entra in area, servizio per Perillo che è meglio piazzato ma il 9 azzurro viene anticipato di un niente da Brancato.
12′ – Tiro cross di Landi da destra, blocca il portiere bianconero
9′ – GGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL LANDI! Fa tutto Landi che entra in area, finta sul difensore, tiro sul primo palo e siamo avanti in finale!!!!!
8′ – Pericolosa adesso la Juve con un colpo di testa di Paonessa che colpisce, in tutto, l’esterno della rete.
4′ – Punizione per l’Empoli ai 25metri. Calcia Conflitto, la palla arriva a Perillo che prova il tiro con deviazione in angolo.
3′ – Partono forte i nostri che guadagnano subito il primo angolo. Niente dalla bandierina.
1′ – Prova a rendersi pericoloso Orlandi ma la sua conclusione, da posizione defilata, è debole.
1° Tempo
forza ragazzi
Si può vedere questa partita?
si su sky oppure credo su now tv
Bene.
Che coraggio
Per cosa?
La puoi vedere qui: https://www.vivoazzurrotv.it/videos/151119-live-finale-sgs-u-17-a-b
Forza Ragazzi
Mi chiedo tutti quelli con la doppia maglia per chi tifano?
Forza Empoli portiamo questo titolo a casa! …
Prendiamoci ciò che ci appartiene!!!! Forza Azzurri!!!!!
grandissimi avanti cosi e un nutrito di nostri tigosi in tribuna dai ragazzi avanti cosi
Primo tempo favoloso. Spero che I nostri ragazzi restino concentrati anche nel secondo. Forza ragazzi 💪💙 non mollate un centimetro!!!
Dato che cose serie in questo momento,non ne possiamo dire…….. passatemi questa battuta:
Non è che il presidente aspetta la finale dell’ under 17 x fare il prezzo??!!
Gente qui c’è ragazzi forti,ma forti forti!!!. Non ho mai visto una squadra giovanile giocare come stanno giocando gli azzurrini.
Specialmente quei 4/5 davanti,se non si sciupano, sono soldi…….ma soldi pesi!!!
Tutto fa x alzare il prezzo…….al presidente non gliela racconti!!
Cose serie a Catanzaro zitti , zitti stanno rifacendo la curva di casa …. porca miseria,solo da noi si chiacchiera da decenni ma non si muove pietra!.Allora che combina la sinistra da noi ,!
3-0 grandissimi