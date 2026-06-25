J U V E N T U S0
E M P O L I3

9′ Landi (E); 45′ Orlandi (E); 53′ Landi (E)

JUVENTUS : Giarretta, Rigo, Del Fabbro (46′ Carfora), Brancato, Rocchetti (46′ Demichelis), Osakue, Banchio (46′ Giambavicchio), Marchisio (46′ Aresini), Paonessa, Corigliano, Santa Maria (52′ Urbano).

A Disp: Jakab, Yeboah, Erdozain, Przytarski.

Allenatore: Claudio Grauso

EMPOLI : Vettore, Lupoli, De Vita, Olivieri, Covelli, Conflitto (59′ Poggi), Landi, Biondini, Perillo, Orlandi, Isidori (59′ Ciampelli).

A Disp: Piccini, Silvestri, Battaglini, Bruno, Murolo, Page, Pucci.

Allenatore: Lorenzo Tonelli

ARBITRO: Sig. Budriesi di Bologna. Assistenti: Reitano/Varcalli

AMMONITI: 35′ Conflitto (E); 51′ Isidori (E); 56′ Covelli (E)

LIVE MATCH

57′ – Dalla punizione per il fallo di cui sotto arriva un colpo di testa di Covelli manda la palla in angolo a favore della Juve.

56′ – Ammonito Covelli che stende Paonessa

55′ – La Juve prova a rispondere con Gianbevicchio, il suo tiro è alto.

53′ – GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL E SONO TRE !!!!! LANDI LANDI !!! Landi riceve dal tacco di Perillo, va davanti al portiere e la mette dentro!!! Il tricolore è davvero ad un passo!!!!!

51′ – Ammonito Isidori per una trattenuta.

50′ – Paonessa botta dal limite: alto.

49′ – Aresini trova un corner per i bianconeri. Palla che esce direttamente sul fondo.

48′ – Landi prova il tiro da fuori area, si distende il portiere juventino e blocca.

47′ – Landi prova a metterla dentro per Perillo ma c’è l’anticipo di un avversario.

2° Tempo

48′ – Finisce il primo tempo con gli azzurri meritatamente avanti di due. La squadra di Tonelli ha concesso davvero poco e sta giocando in maniera sublime.

46′ – Ci prova da fuori Isidori con palla che fa la barba al palo. Empoli vicino al tris.

45′ – GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL EUROGOL DI ORLANDI!!! Botta di Orlandi da fuori area e grandissimo gol. Avanti di due e si può iniziare a sognare!!!!!!!!

44′ – Contatto dubbio dentro la nostra area, per fortuna per l’arbitro non c’è niente.

42′ – Conflitto chiude su Santa Maria ed è il primo angolo per la Juve.

41′ – Palla messa dentro, ci arriva Covelli sul secondo palo che va a schiacciare di testa, il portiere blocca a terra anche con l’aiuto del palo.

40′ – Prova Biondini dal limite, deviazione di un difensore ed angolo.

35′ – Cartellino giallo per Conflitto che commette fallo su Paonessa.

33′ – Tiro incrociato di Santa Maria con la palla che esce sul secondo palo ma non di molto.

32′ – Buona palla per Orlandi al limite ma il suo tiro è fiacco e recuperato dalla difesa.

29′ – Cross di Biondini da sinistra, la palla si perde sul fondo.

26′ – Arriva il cooling break

21′ – Punizione per l’Empoli ai 30metri, calcia Perillo direttamente tra le braccia del portiere.

18′ – Cosa ci siamo divorati! Errore di un difensore bianconero, parte Orlandi che entra in area, servizio per Perillo che è meglio piazzato ma il 9 azzurro viene anticipato di un niente da Brancato.

12′ – Tiro cross di Landi da destra, blocca il portiere bianconero

9′ – GGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL LANDI! Fa tutto Landi che entra in area, finta sul difensore, tiro sul primo palo e siamo avanti in finale!!!!!

8′ – Pericolosa adesso la Juve con un colpo di testa di Paonessa che colpisce, in tutto, l’esterno della rete.

4′ – Punizione per l’Empoli ai 25metri. Calcia Conflitto, la palla arriva a Perillo che prova il tiro con deviazione in angolo.

3′ – Partono forte i nostri che guadagnano subito il primo angolo. Niente dalla bandierina.

1′ – Prova a rendersi pericoloso Orlandi ma la sua conclusione, da posizione defilata, è debole.

1° Tempo

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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15 Commenti

  7. Primo tempo favoloso. Spero che I nostri ragazzi restino concentrati anche nel secondo. Forza ragazzi 💪💙 non mollate un centimetro!!!

  8. Dato che cose serie in questo momento,non ne possiamo dire…….. passatemi questa battuta:
    Non è che il presidente aspetta la finale dell’ under 17 x fare il prezzo??!!
    Gente qui c’è ragazzi forti,ma forti forti!!!. Non ho mai visto una squadra giovanile giocare come stanno giocando gli azzurrini.
    Specialmente quei 4/5 davanti,se non si sciupano, sono soldi…….ma soldi pesi!!!
    Tutto fa x alzare il prezzo…….al presidente non gliela racconti!!

  9. Cose serie a Catanzaro zitti , zitti stanno rifacendo la curva di casa …. porca miseria,solo da noi si chiacchiera da decenni ma non si muove pietra!.Allora che combina la sinistra da noi ,!

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