All’inizio della prossima settimana arriverà l’ufficialità di Fabio Artico e crediamo che, a distanza di pochi giorni, possa arrivare anche quella del nuovo allenatore. Una situazione che tiene banco ormai da quasi due mesi e che, ad oggi, non ha ancora trovato una concretizzazione, con tanti nomi che si sono succeduti nel corso delle ultime settimane. In questa nuova fase di valutazione e di consultazioni, si riparte in qualche modo da capo. La direzione sportiva non è infatti più affidata a Stefano Stefanelli, che aveva di fatto iniziato questo percorso di sondaggio, ma la palla passa nelle mani di Fabio Artico che, chiaramente in collaborazione con il presidente Fabrizio Corsi, è chiamato a fare la scelta definitiva. E con questo cambio le carte, inevitabilmente, si rimescolano. Proprio in questo rimescolamento, da quanto siamo riusciti a captare, sembrerebbero essere rientrati in gioco, anche se le ipotesi non sono di facile definizione e ci teniamo a precisarlo, i nomi di due vecchie conoscenze. Il primo è quello di Fabio Caserta, l’allenatore con il quale l’Empoli ha chiuso il campionato conquistando la salvezza e il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Il secondo è quello di Guido Pagliuca, il tecnico che aveva battezzato la passata stagione, guidando tutta la preparazione estiva prima dell’esonero maturato dopo le prime sette giornate di campionato. In questo caso parliamo di un allenatore ancora sotto contratto con l’Empoli fino al giugno del 2027.

Tra l’altro Pagliuca è stato accostato a diverse panchine nel corso delle ultime settimane. Sembrava molto vicina quella del Cesena, poi, così come le altre ipotesi emerse, anche questa non si è concretizzata. I nomi di Caserta e Pagliuca sono quindi al vaglio della nuova direzione sportiva che, pur non essendo stata ancora investita ufficialmente del proprio incarico, è di fatto già operativa, come abbiamo scritto nella giornata di ieri. Avendo davanti due situazioni ben conosciute, una delle quali già contrattualizzata anche per la prossima stagione, si sta cercando di capire se possano esserci gli spunti per approfondire questi profili ed eventualmente arrivare ad una concretizzazione. Ci ripetiamo però nel dire che le valutazioni su questi due allenatori sono effettivamente in essere, ma che allo stesso tempo, dovendo attribuire una percentuale di realizzazione, riteniamo al momento piuttosto basse le possibilità che uno dei due possa realmente sedersi sulla panchina azzurra nella prossima stagione. In questo scenario, per quanto davvero tutto possa ancora succedere, continuiamo a ritenere che il nome di Pietro De Giorgio conservi ancora qualche metro di vantaggio rispetto agli altri e resti, ad oggi, quello che gode della maggiore considerazione. Andiamo quindi a registrare anche questa situazione che, oggettivamente, appare sorprendente, visto che parliamo di due allenatori per i quali ormai sembrava non potesse esserci nemmeno un remoto pensiero. Sarà il tempo a dirci se queste valutazioni porteranno a qualcosa di concreto oppure se resteranno semplicemente parte del legittimo giro di consultazioni e riflessioni che Fabio Artico sta portando avanti in queste prime giornate di lavoro.