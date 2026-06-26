All’inizio della prossima settimana arriverà l’ufficialità di Fabio Artico e crediamo che, a distanza di pochi giorni, possa arrivare anche quella del nuovo allenatore. Una situazione che tiene banco ormai da quasi due mesi e che, ad oggi, non ha ancora trovato una concretizzazione, con tanti nomi che si sono succeduti nel corso delle ultime settimane. In questa nuova fase di valutazione e di consultazioni, si riparte in qualche modo da capo. La direzione sportiva non è infatti più affidata a Stefano Stefanelli, che aveva di fatto iniziato questo percorso di sondaggio, ma la palla passa nelle mani di Fabio Artico che, chiaramente in collaborazione con il presidente Fabrizio Corsi, è chiamato a fare la scelta definitiva. E con questo cambio le carte, inevitabilmente, si rimescolano. Proprio in questo rimescolamento, da quanto siamo riusciti a captare, sembrerebbero essere rientrati in gioco, anche se le ipotesi non sono di facile definizione e ci teniamo a precisarlo, i nomi di due vecchie conoscenze. Il primo è quello di Fabio Caserta, l’allenatore con il quale l’Empoli ha chiuso il campionato conquistando la salvezza e il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Il secondo è quello di Guido Pagliuca, il tecnico che aveva battezzato la passata stagione, guidando tutta la preparazione estiva prima dell’esonero maturato dopo le prime sette giornate di campionato. In questo caso parliamo di un allenatore ancora sotto contratto con l’Empoli fino al giugno del 2027.
Tra l’altro Pagliuca è stato accostato a diverse panchine nel corso delle ultime settimane. Sembrava molto vicina quella del Cesena, poi, così come le altre ipotesi emerse, anche questa non si è concretizzata. I nomi di Caserta e Pagliuca sono quindi al vaglio della nuova direzione sportiva che, pur non essendo stata ancora investita ufficialmente del proprio incarico, è di fatto già operativa, come abbiamo scritto nella giornata di ieri. Avendo davanti due situazioni ben conosciute, una delle quali già contrattualizzata anche per la prossima stagione, si sta cercando di capire se possano esserci gli spunti per approfondire questi profili ed eventualmente arrivare ad una concretizzazione. Ci ripetiamo però nel dire che le valutazioni su questi due allenatori sono effettivamente in essere, ma che allo stesso tempo, dovendo attribuire una percentuale di realizzazione, riteniamo al momento piuttosto basse le possibilità che uno dei due possa realmente sedersi sulla panchina azzurra nella prossima stagione. In questo scenario, per quanto davvero tutto possa ancora succedere, continuiamo a ritenere che il nome di Pietro De Giorgio conservi ancora qualche metro di vantaggio rispetto agli altri e resti, ad oggi, quello che gode della maggiore considerazione. Andiamo quindi a registrare anche questa situazione che, oggettivamente, appare sorprendente, visto che parliamo di due allenatori per i quali ormai sembrava non potesse esserci nemmeno un remoto pensiero. Sarà il tempo a dirci se queste valutazioni porteranno a qualcosa di concreto oppure se resteranno semplicemente parte del legittimo giro di consultazioni e riflessioni che Fabio Artico sta portando avanti in queste prime giornate di lavoro.
Ma oggi è per caso il primo Aprile?
Meglio tonelli allora.
non ha il patentino
Neanche Spallletti aveva il patentino…..
era affiancato da un tecnico con patentino… inoltre oggi c’è molta più vigilanza su chi veramente allena la squadra, vedi la squalifica di Foti quest’anno mentre allenava la Sampdoria
Se si vuole fare la squadra con i lesso prendere De Giorgio , che avrà lo stesso problema di Pagliuca , giovani senza esperienza accostati a giovani si con un po’ di esperienza ma che vengono da una annata disastrosa , magari Pagliuca fosse venuto quest’anno la gente avrebbe meno pretese , perché chi un minimo ci capiva si vedeva già dalle amichevoli cosa si andava incontro , e stato facile per chi loda la dirigenza scaricare su Pugliuca facile , poi venuto Dionisi approvato da chi loda a quei punti la frittata era fatta !
devo dire che per una volta sono d’accordo con te
per carità no, soprattutto Pagliuca…. allora volete che non si faccia l’abbonamento?
si peggiora giorno dopo giorno SVEGLIAMOCI OPPURE SARA TROPPO TARDI
Certo, non sappiamo come le situazioni si sono svolte, ma se è vero quello che in questi mesi è stato scritto e cioè che Pagliuca più e più volte è stato accostato ad altre squadre, come mai nessuna di queste opportunità si è mai concretizzata ?
Ha uno stipendio penso di 400.000 euro in serie B e tra i più alti…
….come persona, 1000 volte meglio Pagliuca che Dionisi, come allenatore (forse) anche……il senese è in caduta libera, solo chi non sapeva dove battere il capo poteva riprenderlo.
il problema grosso di Pagliuca non e’ di natura tecnica ma comportamentale e relazionale. giuro credevo fosse lercio o ruttosport….
Lo era anche Sarri fumava in faccia alla gente , si scaccolava , puzzava pure da quello che mi e stato riferito , si guarda a questo?
Ma poi si vuole che giocano i nostri lui lo ha fatto e i risultati alla fine non erano male , Belardinelli , Ignacchiti , Shependi , Guarino che non era partito male , per me si è cambiato troppo alla svelta e mi sa che caratterialmente ne hanno subito .
io però intendevo soprattutto i litigi con lo staff e le parolacce rivolte ai giocatori
in che situazione!! che stagione che ci aspetta
Non capisco può avere fatto qualcosa di sbagliato , ma ragazzi vi rendete conto di che anno abbiamo fatto?
Io non mi affeziono agli allenatori guardo come hanno lavorato , e lavorare come ha fatto Pagliuca ad inizio non era per niente facile avrebbero toppato tutti , lui e anche fortunato e poi se un si può mandare più a quel paese un ragazzotto allora prendiamo dei Tutor …
Lo sai, perché parli bene di Pagliuca, perché non hai mai assistito ad un suo allenamento, poi so, che mentendo mi dirai il contrario. Oltretutto non mi sembra giusto, nei confronti di Pagliuca, spolverare i suoi difetti, quindi se capisci bene, altrimenti ce ne faremo una ragione….
Se siamo a risparmiare allora
400.000 euro di stipendio
più ne devi pagare un altro minimo chiunque prendi andrà sui 300.000 euro
te paghi 700.000 euro e se quello preso non va bene , minimo arrivi a 1 milione …
Se poi si sta a gonfie vele bene …
ma con quei soldi meglio prendere un giocatore !
Pagliuca non ha vinto nemmeno una partita stando in panchina, non scherziamo via su.
Ripartire con uno tra Pagliuca o Caserta (oltre che renderci ridicoli perchè li riprenderesti per risparmiare in entrambi i casi ma dopo che erano stati sfiduciati) significherebbe ripartire male anche con noi tifosi perchè il tifoso che si intende un minimo di calcio sà che i cattivi rapporti con Pagliuca con i dirigenti ed alcuni giocatori nascondevano una gestione sbagliata del gruppo (soprattutto con i più giovani) ed un modo di giocare non adatto ad Empoli. Caserta parliamoci chiaro in serie B nessuno in fondo lo vuole ed abbiamo capito che è limitato tecnicamente. Ma vi immaginate cosa avremmo detto se l’Avellino veniva con la necessità di fare almeno 1 punto o addirittura vincere e il Monza doveva vincere per forza?
Si è dimostrato umile, ma non basta. Preferisco un giovane allenatore che viene dalla C piuttosto che loro.
Poi non è che Artico arriva ora e debba decidere l’allenatore, in questi casi dev’esere scelto il primis dal beatoamato e certo non essere in cattivi rapporti o non stimato dal nuovo DS.
A me sembra che nel caso di Pagliuca è più un modo per indurlo a risolvere il contratto (con piccola buonuscita) avendo capito che rischia di rimanere un altro anno a bilancio. Su Caserta credo che sarebbe un fare un passo indietro da parte di lui che non avrà accettato in prima battuta 1 mese fa l’offerta di rinnovo ritenuta allora troppo bassa.
L’Amiatino avrà sicuramente un buon procuratore, ma è il migliore del lotto come allenatore e comunque a questo giro non si può dire che si sia comportato male con noi.
non si strappa un anno di contratto a Bari x 2 mesi a Empoli se nn c’era una promessa in caso di salvezza!!! Poerannoi
Certo e se quei giocatori sono andati via?
Cattivi rapporti con chi ?
Se era col Beatoamato allora e un’altra cosa
ma con Dionisi e tornato indietro e lo ha ripreso …
Quindi per me rimane che pensava che Dionisi ci portava ai play off tranquillamente, io lo posso dire l’ho sentito dire al bar anche io per il Beatoamato il problema maggiore aveva paura che svalutava e non creava valore coi giovani , e invece era tutto l’incontro con lui stavano facendo bene! poi o se e uscito questa voce di entrambi un l’ho fatta uscire io!
Molto probabilmente sarò uno dei pochi,ma tra questi ultimi nomi, Pagliuca lo riprenderei.
Molto probabilmente anche lui avrà capito la lezione, e l’Empoli conoscendolo meglio, saprà come prenderlo a livello caratteriale.
Tra i tre dello scorso anno, è quello che tatticamente mi piaceva di più.
Chiudo gli occhi e mi tappo gli orecchi.
Superfluo aggiungere altro
Ma perché si spara sempre i soldi a vanvera? Basta andare a vedere quanto prende Pagliuca, molto meno di 400 mila euro….
Dice tra 300.000 e i 500.000 netti !…
se lo sai dillo !
Ragazzi, dobbiamo tappaccerlo tutti il naso…Questo è l’andazzo se non cambia qsa a livello societario.
Ragazzi alla Juve Stabia hanno fatto bene anche quest’anno senza Pagliuca e con tutti i problemi societari che avevano.
A Catanzaro dopo Caserta hanno fatto meglio sfiorando la serie A ed a Bari c’è stato piattume con lui e senza di lui.
Ci sono le categorie e tipi di allenatori e per me Caserta o Pagliuca sono allenatori da piazze e squadre sanguigne di B del sud oppure di C.
Castellamare o Catanzaro o Catania non sono Empoli e poi non si può paragonare questi due con Sarri, la cui forma era molto rivedibile, ma non mi risulta si sia mai posto male con i dirigenti o con i giocatori e poi era uno con una competenza ed un’esperienza maggiore ed inespressa, era un metodico “malato di calcio”.
Se hai un diamante grezzo com’era allora Sarri accetti anche qualche sua “particolarità” ed infatti andiamo a vedere che carriera ha fatto dopo i 50/55 anni…Pagliuca ha la stessa caratura?
E allora, prova a spiegarglielo, ma tanto eccetto per lo stadio poi non……
Guarda se devo scommettere scommetto che sarà Caserta perché sono anche io d’accordo che c’era una promessa di rinnovo a salvezza acquisita !…
Poi nella vita tutto ci sta ma se interpreti le poche interviste del Beatoamato ormai si conosce un c’è trippa per gatti!
rivedere Pagliuca in panchina…..al peggio non c’e’ mai fine
e va bene anche pagliuca è quello che con poco ha fatto benino, gli hanno fatto la rosa il 15 settembre con infortunati e squalificati…
La rosa era stata fatta si in ritardo ma lui aveva compartecipato al suo allestimento ed infatti era una squadra costruita senza terzini da difesa a quattro e potendo giocare solo in un modo, poi l’atteggiamento dei difensori che salivano senza marcature preventive con buchi pazzeschi e l’aver vinto solo la partita all’esordio (volete contare la partita di Bolzano? quando anche sentendo le parole di Fulignati nel post partita di Chiavari diceva che non se la sentivano come una vera vittoria)…
Comunque come ha scritto Enrico è meno improbabile che si risentano con Caserta rispetto a Pagliuca. Con Caserta credo si siano parlati 1 mese fa, gli abbiano proposto contratto a cifre basse e prospettato di dover spendere nulla e giocare per la salvezza, ci sta che si siano detti a vicenda che si sarebbero guardati intorno e se Caserta avesse trovato una sistemazione più convincente si sarebbero salutati da buoni amici, cosa che non sta avvenendo e quindi ci sta che Caserta stesso si stia convincendo ad accettare, visto che De Giorgio ed Andreoletti non mi sembrano vicini, tutt’altro.
siamo alla revolverata (anche se di vero in questa notizia non c’è nulla)