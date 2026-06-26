Per la decima stagione consecutiva, il design del pallone della Serie BKT è firmato Kappa®, brand iconico del panorama sportivo e partner consolidato della Lega Serie B. Una collaborazione che nel corso degli anni ha saputo coniugare innovazione tecnologica, qualità dei materiali e forte identità visiva, contribuendo a valorizzare l’immagine della Serie BKT.

Il nuovo KOMBAT™ Ball Serie BKT 2026/2027, che sarà presentato ufficialmente durante i calendari del 22 luglio ad Ascoli, ma che da oggi è svelato nel suo modello ‘ufficiale’, sarà anche per questa stagione declinato in quattro versioni specifiche. Ciascuna variante mantiene le medesime caratteristiche tecniche ma presenta grafiche e colorazioni dedicate a momenti o messaggi differenti: