Per la decima stagione consecutiva, il design del pallone della Serie BKT è firmato Kappa®, brand iconico del panorama sportivo e partner consolidato della Lega Serie B. Una collaborazione che nel corso degli anni ha saputo coniugare innovazione tecnologica, qualità dei materiali e forte identità visiva, contribuendo a valorizzare l’immagine della Serie BKT.
Il nuovo KOMBAT™ Ball Serie BKT 2026/2027, che sarà presentato ufficialmente durante i calendari del 22 luglio ad Ascoli, ma che da oggi è svelato nel suo modello ‘ufficiale’, sarà anche per questa stagione declinato in quattro versioni specifiche. Ciascuna variante mantiene le medesime caratteristiche tecniche ma presenta grafiche e colorazioni dedicate a momenti o messaggi differenti:
- Versione “Ufficiale”: il modello standard a base bianca utilizzato per la maggior parte del campionato.
- Winter Edition: la versione ad alta visibilità, progettata per garantire le massime prestazioni visive nei mesi invernali o in caso di nebbia e neve.
- Pallone Rosso contro la violenza sulle donne: un’edizione speciale caratterizzata da elementi rossi e grafiche dedicate, utilizzata in occasione della giornata internazionale per il contrasto della violenza di genere.
- Edizione Speciale Playoff: la variante introdotta a fine stagione, riservata esclusivamente alle partite decisive della post-season.