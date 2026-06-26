In attesa di novità sul progetto di riqualificazione del Carlo Castellani, arriva un passaggio importante dal punto di vista amministrativo. La giunta comunale ha infatti approvato la proroga della concessione dello stadio all’Empoli FC anche per la prossima stagione di Serie B. Il club azzurro continuerà a utilizzare l’impianto alle stesse condizioni economiche dell’ultimo campionato, con un canone di poco superiore ai 23 mila euro.

La proroga viene definita un provvedimento temporaneo ed eccezionale, motivato dal fatto che è ancora in corso l’iter relativo alla proposta di project financing presentata dall’Empoli per il restyling dello stadio. Per questo motivo, avviare oggi una nuova procedura di affidamento dell’impianto sarebbe considerato prematuro e rischierebbe di interrompere il percorso amministrativo già avviato. Un atto importante anche in vista dell’iscrizione al prossimo campionato, visto che tra i requisiti richiesti c’è la disponibilità dell’impianto di gioco. Resta adesso da capire quando si tornerà a parlare del progetto di riqualificazione del Castellani, sul quale da diverso tempo è calato il silenzio.