In attesa di novità sul progetto di riqualificazione del Carlo Castellani, arriva un passaggio importante dal punto di vista amministrativo. La giunta comunale ha infatti approvato la proroga della concessione dello stadio all’Empoli FC anche per la prossima stagione di Serie B. Il club azzurro continuerà a utilizzare l’impianto alle stesse condizioni economiche dell’ultimo campionato, con un canone di poco superiore ai 23 mila euro.
La proroga viene definita un provvedimento temporaneo ed eccezionale, motivato dal fatto che è ancora in corso l’iter relativo alla proposta di project financing presentata dall’Empoli per il restyling dello stadio. Per questo motivo, avviare oggi una nuova procedura di affidamento dell’impianto sarebbe considerato prematuro e rischierebbe di interrompere il percorso amministrativo già avviato. Un atto importante anche in vista dell’iscrizione al prossimo campionato, visto che tra i requisiti richiesti c’è la disponibilità dell’impianto di gioco. Resta adesso da capire quando si tornerà a parlare del progetto di riqualificazione del Castellani, sul quale da diverso tempo è calato il silenzio.
Vai ENRICO, scatenati.
🤣😂🤣 19.000 più iva …
neache quella volevano pagare!
Le quote di affitto sono basse da qualche anno però le cose vanno spiegate per bene. L accordo fatto prevedeva un canone basso ma tutte le spese straordinarie a carico dell Empoli. Quando sono state cambiate tutte le sedute in curva sud e on maratona il comune avrebbe dovuto pagare, ma invece tutto a carico della società. La stessa copertura della maratona fu pagata dall Empoli. Nel 2021 dopo l ultimo ritorno in A fu fatto un importante restauro degli spogliatoi, idem.
L accordo è della serie ” ti do il bene quasi gratis ma non mi rompere gli zibi.dei se c è da riparare il tetto o cambiare la caldaia” paghi tutto te.
beato orsi,23.000 tutto l’ anno, gli altri pagano dai 50.000 all’ 80.000 a partita vi rendete conto
E poi c’è chi si meraviglia se non vende…Ma chi glielo fa fare…
La nuova politica è di tenere il tutto in linea di galleggiamento spendendo il meno possibile ed investemendo il meno possibile a medio lungo termine sulla rosa “senior”, dato che ,venduti i tre o 4 papabili, il resto del guadagno sarà dato dai ragazzini che verranno venduti al miglior offerente.
Ma noi continuiamo a parlare della tettoia del pollaio o del fatto che saremo i primi a fare l’abbonamento.
Bravi, complimenti a tutti. Ci meritiamo questo, se a voi va bene così..”Ei placet, ei licet”, dicevano i latini.
quella che tu chiami la nuova politica è la politica di sempre e ha fatto la fortuna dell’Empoli. Quest’anno il bilancio dell’Empoli è: prima squadra ancora fra le prime quaranta in Italia; primavera che torna trionfalmente in serie A; under 17 campione d’Italia. Io, che ho visto giocare l’Empoli con Sangiovannese e Montevarchi, mi accontento
Io farò l’abbonamento il primo giorno: al cuore non si comanda!
Si ma budella impestata c’è gente che ha pagato per 40 anni e più , l’unica cosa fatta mezza tettoia da pollaio , che e servita a nascondere lo sgretolare del cemento , giù neache quella e stata fatta per il tifoso cero prima e quindi nessuno ha il diritto di dirmi stai a casa se non ti va bene ,e no ti fo vedere io vieni a dirmelo in faccia !
Speriamo c’è lo aumenta l’abbonamento voglio pagare il doppio almeno posso bubbolare ,sconti per il cesso non ne e voglio !
dicendo così sembri quello che prendeva volentieri le corna per poter dare di pu.tt a.na alla moglie.
Il cesso ci devo per forza andare , la moglie si può mandare a ca,ca, re e molto diverso , io mi sarei rotto di stare in quel cesso ma purtroppo ci devo andare … e un diritto acquisito !
Lo sconto se lo possono mettere dove non batte la luce ! non mi faccio comprare da nessuno !