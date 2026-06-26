L’Amministratore Delegato e Vicepresidente azzurra Rebecca Corsi ha voluto celebrare lo Scudetto vinto dall’Under 17 ieri a Cesena.
“Tante volte ci siamo ritrovati ad abbracciare i nostri ragazzi, a dirgli grazie per annate straordinarie, ma anche a consolarli dopo una finale persa, con gli occhi pieni di lacrime e il cuore colmo di delusione. Ho sempre detto che, nel settore giovanile, il risultato non è mai la cosa più importante. La crescita e i valori costruiti nel tempo vengono prima di tutto. Ma ci sono momenti che restano dentro, che racchiudono anni di lavoro, sacrifici, passione e soprattutto persone. Vedere vincere lo Scudetto Under 17 è stata un’emozione difficile da descrivere. Dentro questa vittoria ci sono i sorrisi, le lacrime, la fatica di ogni allenamento, la voglia di migliorarsi e superare i propri limiti. Ci sono le famiglie, gli allenatori, lo staff e tutte le persone che lavorano ogni giorno lontano dai riflettori, con competenza, dedizione e cuore.
Questo Scudetto è un premio al talento, ma soprattutto ai valori che da sempre rappresentano il nostro Club: lavoro, appartenenza, umiltà e crescita. Valori che nel tempo sono stati costruiti e difesi dalla nostra società e dal presidente Fabrizio Corsi, che ha sempre creduto nel settore giovanile come cuore e futuro dell’Empoli. Faccio i complimenti ai responsabili del Settore Giovanile, Federico Bargagna e Matteo Silvestri, per il lavoro, la competenza e la visione con cui guidano quotidianamente un percorso che mette sempre al centro i giovani e la loro formazione. Sono orgogliosa di questo gruppo, dei ragazzi, di mister Tonelli, dello staff e delle persone che ogni giorno dedicano energie, passione e professionalità al nostro vivaio. Vederli festeggiare con la maglia dell’Empoli addosso è una gioia immensa. Il nostro compito è accompagnare i giovani, farli crescere come calciatori e come uomini, dando loro la possibilità di vivere sogni così grandi. Grazie ragazzi, grazie a voi. Questo Scudetto è vostro e di tutta la famiglia azzurra. Un pensiero finale a tutto il nostro vivaio, protagonista di un’annata straordinaria. I nostri giovani sono il patrimonio più grande, il futuro che dobbiamo coltivare, proteggere e far crescere ogni giorno“.
Empoli Fc
Rebecca vattene ad Arezzo
Belle parole e meritate per il settore giovanile e chi appunto lavora nell’ombra, il fatto che i complimenti ufficiali arrivino da lei e non dal beatoamato non sono casuali, ma è come dire: “Io ci sono e sto qui, non pensate che qualcuno mi smuova dalla poltrona”
se un c iandasse nessuno in quello stadio forse la poltrona si scassa ma tutti peoroni in fila a fare l abbuonamento ma quando troppo e troppo
meno male non ha detto maglia dell’ Arezzo…
Io farò l’abbonamento il primo giorno e, ti dirò, di stadi peggiori del nostro ne ho visti a giro.
Quali ?
Non sono io …
Si riparte con il solito coglione!
Il settore giovanile e la sua organizzazione sono il vero valore dell’Empoli Calcio e se ci sarà qualche nuovo socio credo che dia valore proprio a questo settore, non può infatti essere che l’interesse sia per le pochissime migliaia di abbonati allo stadio o alle prospettive di disputare i campionati maggiori. Sanno che tirando su bene i giovani poi puoi ricavare un bel guadagno dalla loro successiva rivendita.
…..sei una citta ormai, chetati.
Mi piacerebbe sapere se è più contenta ora o quando riceve l’accredito dello stipendio.
Belle parole e il giusto riconoscimento perché uno scudetto a Empoli è una cosa eccezionale, quasi unica…. direi che il settore giovanile ha fatto cose straordinarie e ricordo anche la finale dell’U15….
….. però non dimentichiamoci della prima squadra e soprattutto del socio… dovevamo avere risposte a metà giugno e ora siamo a fine giugno…. quando?
principessa vattene mangia pane a ufo con i mia piu
la messi in vendita gli abbonamenti . sei indecisa tanto più di 1000 non ci saranno vendete
Intanto Stefanelli ci ha fregato l’allenatore De Giorgio ,domani rescinde e firma per le Vespe…
Possibile che con tutte le cessioni fatte negli anni si sia in difficoltà economica?
Sarebbe interessante conoscere quanto è finito a bilancio l’acquisto del Centro di Monteboro, credo tanto e poi spese per i procuratori, ingaggi sontuosi di tante persone, ingaggi da anni di 3 allenatori a stagione…ecc. e poi non si sà quanto siano costate le fuoriuscite dei vari G_he_l_f_i o L_u_p_I ecc.