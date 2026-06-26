Data la certezza che sarà Fabio Artico a raccogliere l’eredità di Stefano Stefanelli nel ruolo di direttore sportivo dell’Empoli, una delle curiosità più interessanti riguarda inevitabilmente la sua capacità di individuare giocatori destinati a crescere. Perché, al netto delle promozioni conquistate e dei risultati ottenuti nelle piazze in cui ha lavorato, il dirigente piemontese si è costruito negli anni una reputazione soprattutto per il lavoro di scouting e per la valorizzazione di profili poco conosciuti. Artico non è un direttore sportivo da copertina, né uno abituato ai grandi budget. La sua carriera si è sviluppata prevalentemente tra Serie C e Serie B, contesti nei quali l’intuizione vale spesso più della disponibilità economica. Prima osservatore della Juventus, poi direttore sportivo dell’Alessandria e successivamente responsabile dell’area sportiva del Cesena, ha sempre dovuto costruire squadre più con le idee che con il portafoglio.

Probabilmente il nome che più rappresenta il suo lavoro è quello di Simone Corazza. Quando Artico lo porta all’Alessandria, l’attaccante ha già esperienza nella categoria ma è lontano dall’essere considerato uno dei bomber di riferimento della Serie C. In maglia grigia esplode definitivamente, trascinando la squadra fino alla storica promozione in Serie B del 2021 e diventando uno dei centravanti più prolifici della categoria. Un altro giocatore sul quale Artico ha puntato con convinzione è Gabriel Lunetta. Arrivato quasi in sordina, l’esterno offensivo trova ad Alessandria la stagione della definitiva consacrazione, attirando l’attenzione di diversi club di categoria superiore grazie alle prestazioni offerte nel percorso culminato con il salto in cadetteria. Tra le intuizioni riuscite va inserito anche Andrea Arrighini. L’attaccante era già conosciuto nel panorama della Serie C, ma fu proprio Artico a credere che potesse essere il riferimento offensivo ideale dell’Alessandria. La scelta si rivelò vincente: gol pesanti, leadership e un contributo decisivo nella cavalcata playoff. Discorso analogo per Matteo Pisseri. Il portiere arrivò ad Alessandria senza i riflettori puntati addosso ma diventò rapidamente uno dei migliori interpreti del ruolo nella categoria, risultando determinante nella stagione della promozione grazie anche alle sue parate nei playoff.

Forse ancora più significativo è il lavoro svolto nella costruzione dell’organico più che nella semplice scoperta di giovani sconosciuti. Artico ha spesso dimostrato di saper individuare calciatori che avevano bisogno dell’ambiente giusto per esplodere definitivamente. Una qualità che, soprattutto in piazze come Empoli, può rivelarsi persino più importante della ricerca del talento ancora grezzo. Al Cesena il suo operato è stato differente, ma altrettanto efficace. La società romagnola partiva già da una base importante, e il dirigente piemontese ha lavorato soprattutto per completare una rosa che ha poi conquistato la promozione in Serie B con largo anticipo, scegliendo profili funzionali più che nomi ad effetto. Va anche sottolineato un aspetto: non esiste un singolo “fenomeno” scoperto da Artico e poi rivenduto per decine di milioni di euro. La sua forza è stata un’altra. Costruire valore. Prendere giocatori poco considerati o reduci da stagioni anonime, inserirli nel contesto giusto e aumentarne sensibilmente il rendimento e, di conseguenza, il valore di mercato. Ed è probabilmente questo il motivo per cui l’Empoli potrebbe aver deciso di scegliere lui a capo della direzione dell’area tecnica. Adesso però toccherà a lui dimostrare il suo valore, raccogliendo eredità davvero importanti di gente che ha saputo scovare veri talenti, che gli ha fatti crescere e gli ha rivenduti a peso d’oro. Sarà il tempo che ci racconterà se in questo si potrà annoverare anche il nome di Fabio Artico ad Empoli.