È stato ufficializzato il calendario del campionato Primavera 1 2026/27, torneo nel quale torna protagonista l’Empoli dopo la brillante vittoria dello scorso campionato di Primavera 2. Gli azzurri debutteranno nel weekend del 22 agosto davanti al pubblico amico contro il Como, in una sfida che rappresenta già una sorta di rivincita tra le due formazioni promosse. I lariani, infatti, avevano conquistato l’altro girone della Primavera 2 e poche settimane fa sono stati superati proprio dall’Empoli nella finale di Supercoppa. Anche il calendario della Primavera 1, così come accade in Serie A e in Serie B, non è simmetrico: il girone di ritorno, infatti, non seguirà lo stesso ordine dell’andata. I turni infrasettimanali sono tre e sono : mercoledi 16 dicembre 2026, mercoledi 6 gennaio 2027 e mercoledi 3 marzo 2027. Le soste per la nazionale sono quelle del 26 settembre, del 3 ottobre del 14 novembre e del 27 marzo del prossimo anno. Poi il 26 dicembre ci si ferma per le fesitività natalizie. La fase finale si disputerà dal 27 maggio al 3 giugno.
Questo il cammino completo degli azzurri:
1ª giornata: Empoli-Como
2ª giornata: Inter-Empoli
3ª giornata: Empoli-Cesena
4ª giornata: Fiorentina-Empoli
5ª giornata: Empoli-Sassuolo
6ª giornata: Roma-Empoli
7ª giornata: Empoli-Atalanta
8ª giornata: Bologna-Empoli
9ª giornata: Empoli-Cagliari
10ª giornata: Juventus-Empoli
11ª giornata: Empoli-Parma
12ª giornata: Empoli-Lazio
13ª giornata: Verona-Empoli
14ª giornata: Empoli-Torino
15ª giornata: Monza-Empoli
16ª giornata: Empoli-Genoa
17ª giornata: Lecce-Empoli
18ª giornata: Empoli-Milan
19ª giornata: AlbinoLeffe-Empoli
20ª giornata: Empoli-Juventus
21ª giornata: Atalanta-Empoli
22ª giornata: Empoli-Verona
23ª giornata: Cesena-Empoli
24ª giornata: Empoli-Fiorentina
25ª giornata: Como-Empoli
26ª giornata: Genoa-Empoli
27ª giornata: Empoli-Roma
28ª giornata: Parma-Empoli
29ª giornata: Empoli-Monza
30ª giornata: Milan-Empoli
31ª giornata: Empoli-Lecce
32ª giornata: Torino-Empoli
33ª giornata: Empoli-AlbinoLeffe
34ª giornata: Lazio-Empoli
35ª giornata: Empoli-Bologna
36ª giornata: Cagliari-Empoli
37ª giornata: Empoli-Inter
38ª giornata: Sassuolo-Empoli
In bocca al lupo ragazzi , fateci sognare
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