È stato ufficializzato il calendario del campionato Primavera 1 2026/27, torneo nel quale torna protagonista l’Empoli dopo la brillante vittoria dello scorso campionato di Primavera 2. Gli azzurri debutteranno nel weekend del 22 agosto davanti al pubblico amico contro il Como, in una sfida che rappresenta già una sorta di rivincita tra le due formazioni promosse. I lariani, infatti, avevano conquistato l’altro girone della Primavera 2 e poche settimane fa sono stati superati proprio dall’Empoli nella finale di Supercoppa. Anche il calendario della Primavera 1, così come accade in Serie A e in Serie B, non è simmetrico: il girone di ritorno, infatti, non seguirà lo stesso ordine dell’andata. I turni infrasettimanali sono tre e sono : mercoledi 16 dicembre 2026, mercoledi 6 gennaio 2027 e mercoledi 3 marzo 2027. Le soste per la nazionale sono quelle del 26 settembre, del 3 ottobre del 14 novembre e del 27 marzo del prossimo anno. Poi il 26 dicembre ci si ferma per le fesitività natalizie. La fase finale si disputerà dal 27 maggio al 3 giugno.

Questo il cammino completo degli azzurri:

1ª giornata: Empoli-Como

2ª giornata: Inter-Empoli

3ª giornata: Empoli-Cesena

4ª giornata: Fiorentina-Empoli

5ª giornata: Empoli-Sassuolo

6ª giornata: Roma-Empoli

7ª giornata: Empoli-Atalanta

8ª giornata: Bologna-Empoli

9ª giornata: Empoli-Cagliari

10ª giornata: Juventus-Empoli

11ª giornata: Empoli-Parma

12ª giornata: Empoli-Lazio

13ª giornata: Verona-Empoli

14ª giornata: Empoli-Torino

15ª giornata: Monza-Empoli

16ª giornata: Empoli-Genoa

17ª giornata: Lecce-Empoli

18ª giornata: Empoli-Milan

19ª giornata: AlbinoLeffe-Empoli

20ª giornata: Empoli-Juventus

21ª giornata: Atalanta-Empoli

22ª giornata: Empoli-Verona

23ª giornata: Cesena-Empoli

24ª giornata: Empoli-Fiorentina

25ª giornata: Como-Empoli

26ª giornata: Genoa-Empoli

27ª giornata: Empoli-Roma

28ª giornata: Parma-Empoli

29ª giornata: Empoli-Monza

30ª giornata: Milan-Empoli

31ª giornata: Empoli-Lecce

32ª giornata: Torino-Empoli

33ª giornata: Empoli-AlbinoLeffe

34ª giornata: Lazio-Empoli

35ª giornata: Empoli-Bologna

36ª giornata: Cagliari-Empoli

37ª giornata: Empoli-Inter

38ª giornata: Sassuolo-Empoli