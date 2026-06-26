Alla fine Pietro De Giorgio dovrebbe andare ad allenare la Juve Stabia. Questa sorta di altalena sembra quindi essere arrivata al suo epilogo e, almeno stando alle ultime indicazioni, non dalla parte dell’Empoli. Per buona parte di questo mese di giugno abbiamo raccontato come De Giorgio fosse uno dei candidati alla prossima panchina azzurra, arrivando ad essere, in un determinato momento, forse il profilo verso il quale la società sembrava maggiormente indirizzata. Poi, all’inizio di questa settimana, contestualmente alle voci che volevano Stefano Stefanelli vicino alla Juve Stabia, sono iniziate a circolare anche quelle relative allo stesso De Giorgio.

Nelle ultime ore, però, sembrava che il club campano, con Stefanelli ormai di fatto in carica, avesse deciso di virare su Stellone. Invece, alla fine, tutto lascia pensare che sarà proprio Pietro De Giorgio ad allenare le vespe. Da quanto ci raccontano alcuni attenti colleghi di Castellammare di Stabia, sarebbe ormai tutto praticamente definito, con un contratto biennale pronto per l’ex calciatore dell’Empoli, che vestì la maglia azzurra nella stagione 2009-2010. Sarebbe inoltre pronta anche la rescissione del contratto con il Potenza. Da quello che abbiamo capito, si attende soltanto la deroga relativa al patentino, visto che al momento De Giorgio non potrebbe allenare in Serie B. Salvo ulteriori colpi di scena, che a questo punto onestamente non ci aspettiamo più, possiamo quindi considerare chiuso un capitolo che abbiamo seguito e raccontato per diverso tempo. Diventa quindi necessario riformulare quello che è il nostro specifico toto allenatore.

Il nome di Andreoletti potrebbe tornare ad essere quello maggiormente in auge, ma restano da tenere in considerazione anche Troise e, perché no, come abbiamo scritto nella giornata di ieri, pure coloro che hanno guidato l’Empoli nella passata stagione, ovvero Fabio Caserta e Guido Pagliuca. E chissà che, nelle prossime ore, con Fabio Artico ormai pienamente operativo nel ruolo di direttore sportivo, non possa aggiungersi anche qualche altro nome che, fino a questo momento, non è ancora stato menzionato.