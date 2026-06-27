Le dichiarazioni del responsabile dell’area tecnica del settore giovanile azzurro Matteo Silvestri dopo la vittoria dello Scudetto Under 17:

“Una serata che rimarrà per anni nelle menti dei ragazzi e nella storia di questo settore giovanile. Stasera è il risultato di tanti anni di lavoro che proprietà e società portano avanti con il settore giovanile, un club che crede davvero nei giovani e che investe tempo energie e risorse. Qualsiasi fosse stato l’esito della finale avremmo comunque fatto un granissimo applauso ai ragazzi. Poi, chiaro, arrivi a giocarti una finale e vuoi sempre vincere. Oltre alla soddisfazione di aver visto crescere il gruppo in maniera esponenziale in questi anni, ricordiamoci anche che la passata stagione aveva raggiunto la finale Scudetto, persa proprio con la Juventus. Abbiamo vinto con merito, è una serata da ricordare”.

“Quando iniziamo la stagione non diamo mai a mister e calciatori l’assillo del risultato in sé ma ricerchiamo sempre il gioco, la crescita, la personalità per poi arrivare al risultato. A noi piace vedere in campo squadre che hanno coraggio e che mostrano le loro qualità, oltre al risultato c’è stata una prestazione maiuscola e ne siamo felici”.

“Nel complesso è stata una stagione molto positiva per il nostro settore giovanile. Gli ultimi anni sono stati in crescendo con tantissimi ragazzi che sono arrivati alle soglie della prima squadra e tante formazioni che sono arrivate in finale Scudetto, praticamente una a stagione nelle ultime sei. I 2009 hanno vinto lo Scudetto, ed è una cosa bellissima, pochi giorni fa l’Under 15 ha perso la finale tricolore con il Milan facendo una grande stagione. Sottolineo anche il percorso dell’Under 16, uscita ai Quarti di finale ai supplementari con la Juventus, una squadra forte che poi avrebbe vinto lo Scudetto. Senza dimenticare la Primavera che ha vinto il campionato in maniera netta”.

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