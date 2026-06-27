Le dichiarazioni di mister Lorenzo Tonelli dopo la vittoria dello Scudetto Under 17:

“Provo una grande gioia e soprattutto un senso di soddisfazione che ti riempie: aver lavorato tanto con i ragazzi mi dà gratificazione e questa vittoria ricompensa di quello che abbiamo fatto. Ne sono felice. Ho mandato forte la squadra fino alla fine, sapevo che si poteva fare. Durante l’anno ci siamo allenati per mantenere questa intensità e così è stato. La crescita del gruppo? I ragazzi hanno ancora tanta tanta strada da fare però abbiamo fatto una partita praticamente perfetta, dal punto di vista tecnico, mentale e tattico hanno dimostrato una grandissima maturità. E questo è possibile grazie non solo al mio lavoro ma a quello dello staff, di tutte le persone dietro le quinte e soprattutto dei Responsabili Bargagna e Silvestri, che ringrazio per l’opportunità che mi hanno dato di allenare una squadra così forte. Più di cento gol fatti in stagione? Questo lo devo tanto al mio staff, in particolare a Ciccio Tavano, da quando è arrivato lui dal punto di vista offensivo ci ha fatto fare un salto di qualità enorme”.

“E’ il coronamento di un percorso iniziato la passata stagione dove poi li ho lasciati a metà ed ho ripreso a lavorare con loro in questa. Da due anni parlo ai ragazzi dello Scudetto ed all’inizio mi guardavano increduli poi la cosa è diventato un sogno sempre più tangibile e concreto. E questo è il risultato che siamo riusciti a raggiungere tutti insieme. Con il preparatore atletico abbiamo fatto un calcolo: dall’inizio della stagione abbiamo fatto un milione e cinquecento metri. E’ stato proprio un bel percorso. Questo Scudetto per me significa senso di appartenenza, da giocatore non ho mai vinto niente e poterlo fare da allenatore ha un valore in più in un club a cui devo tutto, che mi ha cresciuto e mi continua a crescere”.

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