Le dichiarazioni di mister Lorenzo Tonelli dopo la vittoria dello Scudetto Under 17:
“Provo una grande gioia e soprattutto un senso di soddisfazione che ti riempie: aver lavorato tanto con i ragazzi mi dà gratificazione e questa vittoria ricompensa di quello che abbiamo fatto. Ne sono felice. Ho mandato forte la squadra fino alla fine, sapevo che si poteva fare. Durante l’anno ci siamo allenati per mantenere questa intensità e così è stato. La crescita del gruppo? I ragazzi hanno ancora tanta tanta strada da fare però abbiamo fatto una partita praticamente perfetta, dal punto di vista tecnico, mentale e tattico hanno dimostrato una grandissima maturità. E questo è possibile grazie non solo al mio lavoro ma a quello dello staff, di tutte le persone dietro le quinte e soprattutto dei Responsabili Bargagna e Silvestri, che ringrazio per l’opportunità che mi hanno dato di allenare una squadra così forte. Più di cento gol fatti in stagione? Questo lo devo tanto al mio staff, in particolare a Ciccio Tavano, da quando è arrivato lui dal punto di vista offensivo ci ha fatto fare un salto di qualità enorme”.
“E’ il coronamento di un percorso iniziato la passata stagione dove poi li ho lasciati a metà ed ho ripreso a lavorare con loro in questa. Da due anni parlo ai ragazzi dello Scudetto ed all’inizio mi guardavano increduli poi la cosa è diventato un sogno sempre più tangibile e concreto. E questo è il risultato che siamo riusciti a raggiungere tutti insieme. Con il preparatore atletico abbiamo fatto un calcolo: dall’inizio della stagione abbiamo fatto un milione e cinquecento metri. E’ stato proprio un bel percorso. Questo Scudetto per me significa senso di appartenenza, da giocatore non ho mai vinto niente e poterlo fare da allenatore ha un valore in più in un club a cui devo tutto, che mi ha cresciuto e mi continua a crescere”.
Empoli Fc
Complimenti a Lorenzo, che ha saputo infondere ai ragazzi il suo carattere combattivo e anche a Francesco Tavano, che come ha specificato Tonelli, ha insegnato tanti “trucchi del mestiere” ai nostri attaccanti.
Ben fatto Tonellone…. ma ricorda, questo è solo l’inizio!!!!
Dato che dalla loro parte c’è attaccamento e competenza una volta, ripeto una volta proviamo a portare queste persone fino alla prima squadra sia per lo staff che i giocatori, naturalmente non intendo per la prossima stagione ma spero in un futuro prossimo.
Non vorrei vedere “bandiere” andarsene con la scusa che devono fare esperienza e “svendere” troppo presto questi validi giovani calciatori.
Allenatori fatti in casa addirittura in serie A ci sono per esempio l’ultimo Pisacane a Cagliari quindi da fastidio vedere andar via dalla società l nostre bandiere
Condivido anche le virgole…
i giovani calciatori e i giovani tecnici forti e preparati li andiamo a cercare altrove quando li abbiamo dentro casa .
Ritorniamo a fare l’Empoli
Grande Lollo 💙🇮🇹
Lo dico per l’ultima volta: promesso! Salviamoci anche quest’ anno che poi si ride……
se resta il tuo padrone fanno la fine di baralla
Parlare tanto per parlare non ha senzo…
Baralla, ottimo elemento niente da dire, ma dietro di lui c’era Huqi, molto più forte, infatti grande campionato e nella coppa in finale con il Como, si è vista la differenza tra i due.
Qui è stato fatto l’empoli, come con Ricci e al suo posto inserimento di Hasslani.
L’Empoli non è stato fatto inserendo Fila e non facendo giocare Popov.
E’ il mio presentimento e grande timore
o poero grullo che sei se sono arrivati questi risultati è merito del tuo padrone. tu sei un tifoso dell invidia e della malafede tipico in certe culture nostrane
Ottimo lavoro mister e anche di Ciccio, come hai spiegato. Gruppo di giocatori fantastico, non vorrei essere eccessivo, ma l’atteggiamento è da squadra europea, solito atteggiamento di mister Sarri, della serie “andiamo a comandare”.
Dispiace che di sia disperso l’attaccamento figure come Busce e come in parte Croce che collabora con Montella per la Turchia. Comunque bravi Tonelli e Tavano!
Lorenzo Tonelli uno di noi!
senso di appartenenza…una volta si diceva attaccamento alla maglia…non cambia niente…è riuscito a trasmettere ai giocatori una caratteristica che ultimamente esiste poco…alla premiazione un giocatore aveva un bandierone e l asta l aveva fatta con la bandierina del calcio d angolo…sembra una cavolata ma non è cosi…a questi gliene frega parecchio dell Empoli!!!
Grande LORENZO, rappresenti tutti noi.
Ti vorrei alla guida della prima squadra. Speriamo presto.