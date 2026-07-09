Un altro giovane di prospettiva è pronto a salutare Monteboro. Dopo le cessioni già perfezionate nelle ultime settimane, l’Empoli è infatti vicino a definire anche quella dell’attaccante Edoardo Zanaga, destinato a vestire la maglia del Milan. Il classe 2006 dovrebbe andare a rinforzare il Milan Futuro, formazione che, salvo eventuali ripescaggi, sarà impegnata nel prossimo campionato di Serie D. Un’operazione ormai ai dettagli, della quale restano ancora da definire alcuni aspetti, compreso quello economico, con la cifra del trasferimento che al momento non è ancora trapelata.

Zanaga era considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio azzurro. Lo scorso anno ha fatto parte della Primavera guidata da Andrea Filippeschi, trovando una rete nel corso della stagione, ma era già riuscito a mettersi in evidenza nell’estate precedente quando Guido Pagliuca lo aveva aggregato alla prima squadra per alcune amichevoli precampionato e per mezz’ora in Coppa Italia con il Genoa. Da dire che è stato soggetto a diversi infortuni e non gioca da dicembre. La sua cessione si inserisce però in un quadro ormai piuttosto chiaro. Dopo gli addii dello scorso anno e quelli recenti di Perillo e Olivieri, anche quella di Zanaga sembra confermare come l’Empoli stia attraversando una fase nella quale la necessità di reperire risorse economiche abbia assunto un peso importante.