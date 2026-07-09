Da ormai diverso tempo il possibile ingresso di un fondo americano (con base a New York) nella proprietà dell’Empoli tiene banco. Sappiamo che i contatti proseguono, sappiamo che la volontà della famiglia Corsi è quella di valutare l’ingresso di un partner importante e sappiamo anche che, almeno per il momento, il nome del fondo resta riservato. Tutto questo è ormai noto, con l’aggiunta di un comunicato stampa che in data odierna che ci racconta di una trattativa che adesso è esclusiva fino alla sua fumata; bianca o nera che sia. La domanda, semmai, è un’altra: perché un fondo decide di investire in una realtà come Empoli? E soprattutto, cosa potrebbe realmente cambiare per il club azzurro? La prima risposta è quasi banale: un fondo non compra una squadra di calcio per passione. Compra un’azienda. E l’Empoli, sotto questo aspetto, è probabilmente uno dei club più virtuosi del panorama italiano. Bilanci sostenibili, un settore giovanile riconosciuto in tutta Europa, una capacità quasi unica di valorizzare i calciatori e trasformarli in plusvalenze, una permanenza trentennale tra Serie A e Serie B senza mai snaturare il proprio modello. Per un investitore, tutto questo significa una parola ben precisa: affidabilità. Perché è molto più semplice far crescere una struttura già sana che provare a risanarne una in difficoltà.
Poi c’è il tema delle prospettive. Un eventuale fondo potrebbe garantire all’Empoli qualcosa che fino ad oggi è sempre mancato: una maggiore forza finanziaria per programmare. Non significa fare follie sul mercato, perché sarebbe contrario al DNA del club, ma significa poter trattenere un giocatore importante qualche mese in più, investire con maggiore decisione sui giovani, ampliare la rete di scouting internazionale, sviluppare nuove partnership commerciali e continuare a far crescere una struttura societaria che negli ultimi anni è diventata sempre più complessa. C’è anche un altro aspetto, spesso meno considerato. Oggi il calcio non si gioca soltanto sul campo. Si gioca sui dati, sulla tecnologia, sull’analisi delle performance, sul marketing, sulla comunicazione internazionale e sulla capacità di creare valore intorno al marchio. È proprio qui che molti fondi riescono a fare la differenza, mettendo a disposizione competenze e professionalità che una società di dimensioni medio-piccole difficilmente potrebbe sostenere da sola.
Naturalmente non esistono soltanto aspetti positivi. Empoli è una realtà particolare. È cresciuta seguendo un’identità precisa, quella costruita dalla famiglia Corsi in oltre trent’anni. Un’identità fatta di pazienza, programmazione e conoscenza del territorio. L’ingresso di un fondo potrebbe inevitabilmente modificare alcuni equilibri. Un investitore, per definizione, cerca un rendimento. E se da una parte questo porta organizzazione e sviluppo, dall’altra potrebbe aumentare la pressione sui risultati economici, rendendo alcune scelte meno “romantiche” e più orientate alla logica dell’investimento. La vera sfida, probabilmente, sarebbe proprio questa: trovare il punto d’incontro tra due mondi. Da una parte la cultura calcistica dell’Empoli, costruita in decenni di lavoro. Dall’altra la visione finanziaria di chi decide di investire nel calcio moderno. Se davvero le strade dovessero incrociarsi, il successo dell’operazione non dipenderà soltanto dalle quote che verranno cedute o dai milioni che entreranno nelle casse del club. Dipenderà soprattutto dalla capacità di conservare quell’identità che ha trasformato l’Empoli in un modello, aggiungendole però gli strumenti necessari per affrontare un calcio che, nel frattempo, è cambiato profondamente. Perché forse la domanda più importante non è chi entrerà nell’Empoli ma quale Empoli nascerà dopo il suo ingresso.
Non fidatevi del fondo, prima ci illuderemo con una promozione inattesa (2027/28) poi però andrà male…
Occhio poi al Rwanda che affronterà una guerra civile nel prossimo decennio.
Dobbiamo accettare il rischio, dato che non facendo niente non ci s’arriva al 2028…. il calcio è cambiato e servono soldi, tanti soldi…. anch’io sono nostalgico del calcio anni 90…. ma Dobbiamo guardare al futuro, il passato anche se glorioso è passato….
Scusa, ma il Ruwanda che c’entra? i diamanti?
non e vero nulla
Sono diversi anni che di scelte “romantiche” non si vede traccia…. è giusto che un azienda guadagni, il calcio degli anni 80/90 tutta passione, non esiste più…. ma forse un fondo con risorse finanziarie e soprattutto attento agli sprechi, sia una buona soluzione per il nostro mondo…. a patto che ci siano al comando gente che sa e conosce di calcio e non è gente improvvisata…..
Legge Stadi
vi chiedete perché non comprano lo Stadio ?
Ve lo ridico mesi fa lo scrissi i provati possono uscire quando vogliono , se c’è l’hanno di proprietà sono costretti a vendere e se sei messo male chi lo prende?
invece scappano e rimane di peso al popolo!
E successo da poco a Castellammare sono scappati e senza problemi puliti,hanno visto che non era aria e via …
e se succede che le minchiate dette di triplicare i numeri poi come sarà sono falsi ?Ma un briciolo di buon senso per la città i colori …che il cielo e la terra abbino peta di noi…non sono credente come vedete non rammento Dio!
Ma te non sai parlare d’altro ? Sei N O I O S O
Io parlo di cose serie te continua con le minchiate!
La tua alternativa quale sarebbe? tralasciando il discorso stadio che abbiamo tutti ben capito quale sia (e sinceramente mi trovi anche d’accordo). Ma, torno a dire, la tua alternativa sul discorso societario quale sarebbe. No al fondo, ok, la tua alternativa?
senza un nuovo ingresso la fine è certa. con l’ingresso del fondo a medio termine probabilmente anche. bisogna accettare il male minore
Devono dare più garanzie lo Stadio no per i doppioni , se ci rientrano ad Arezzo ci si deve rientrare anche noi con 13.000, non possono farci questo , non diventiamo ridicoli come i Sassolini per favore sarebbe la nostra morte , se poi credete ai vari triplicatori di numeri come Biancazzurro allora sarà quello che ci si merita!
Ma te non sai parlare d’altro ? Sei F A S T I D I O S O
E quello che voglio …
L’articolo parla di spese non folli sui giocatori e qui siamo d’accordo …
Ma che nessuno rammenti il danno di uno stadio da 20.000 travestito da 17.800 no e …
Facile questo meno male che ci sono io e c’è qualcuno chei vuole fare tacere , potete tutto ma distorcere le cose no …
cosa sarà fatto dipende dal bene che si vuole alla città ! le pulce arrivano Ve lo garantisco!
Enrico stai diventando pesante, te lo diciamo con affetto. Noi cerchiamo di far commentare tutti liberamente (salvo situazioni specifiche) ma stai catalizzando i commenti di questa testata in maniera che stiamo ritenendo esondante. E ci dispiace anche doverti dare questa rilevanza. Ti preghiamo di moderare la quantità e magari di essere più pertinente alle argomentazioni dell’articolo. Grazie. Non faremo altri messaggi ad hoc
1h di 👏👏👏👏👏👏👏👏
Te sei l’ultimo che puoi applaudire
su Pagliuca hai scritto 100 articoli e sparato M, erda quindi mi stai solo facendo un favore …
Vai Riccardo continua così
che mi scappa da ridere !
Enrico, stai zitto per favore…. io in confronto alla marea dei tuoi messaggi copia incolla, sono una goccia…. abbi la decenza di mutarti!!!!
grazie , dopo 1 anno abbondante ….ha fatto sparire mezzi frequentatori appassionati su PE
Che questo soggetto monopolizzi la chat sempre con gli stessi discorsi inutili è diventato davvero fastidioso
la cosa bella di questa vicenda é che Empoli ed il suo mondo hanno attratto interesse di un fondo d oltreoceano in un campionato come quello italiano in caduta libera da lustri…
poi si vedranno le modalità di questo passaggio, cerchiamo di tenere a mente che il futuro dell’EMPOLI é l’aspetto importante, per il resto é chiaro che come siamo strutturati ad oggi , non ci sono prospettive.
Però su questo sono in argomento !
molto probabilmente non volete capire però
su questo ho scritto sull’argomento e come!
diciamo che nn ti sei accorto da quanto tempo stai scrivendo di questo argomento
Se arrivasse il fondo americano sarei contento se facesse fuori qualche componente della family
zanaga al Milan. Qui si parla di amerigani, newyorkesi, fondi, radici profonde ma intanto un altro giovane talento se ne va….
lo stemma dell’empoli con quella bandiera infame e assassina dentro fa letteralmente vomitare
Lo stemma a stelle e strisce è un offesa al tifoso azzurro
La bandiera americana anche no ,per favore.
Io sarei più offeso per altro. Invece ganza come grafica
ma parla per te
https://www.youtube.com/watch?v=K84TURY-6IY&list=RDK84TURY-6IY&start_radio=1
https://youtu.be/UG9F9iiXbsE?si=P5Bvyh1D18WVjlBx
l importante e’ l Empoli calcio che continui a farci innamorare poi se sono americani m importa sega lo stadio va bene anche da 18000 siamo sempre campati anche sugli incassi portati dagli altri xchè fino ad ora cosa abbiamo fatto con gobbi nane napoli Milan ecc ecc in stadio schifoso possiamo rifarlo in uno stadio più bellino.