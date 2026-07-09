Ecco quello che è il programma delle amichevoli estive dell’Empoli, appuntamento sempre atteso per poter iniziare a conoscere il nuovo gruppo anche se all’interno del solito cantiere dettato dal mercato. Per adesso, capiremo in seguito se dovesse aggiungersi altro, le gare in programma sono quattro e seguono una logica di categoria un po’ diversa dal solito. Due di queste gare le avevamo già anticipate.

Si parte con quello che è diventato ormai l’appuntamento fisso, ovvero il match con il Castelfiorentino che gioca in “promozione”. La prima gara si giocherà sul campo di Petroio martedi 21 Luglio alle ore 18:00. Il secondo match porta subito in alto l’asticella andando a sfidare una pari categoria come l’Entella, questa gara si giocherà ancora a Petroio sabato 25 luglio alle ore 18:00. Si scende in serie C anche se l’avversaria è di tutto rispetto, ed infatti il teatro sarà quello del Carlo Castellani perchè sabato 1 Agosto alle 18:00 arriva lo Spezia. L’ultima è in trasferta e ci riporta indietro di tanti tanti anni, infatti andremo a giocare contro il Prato che è in serie D (di Saudati, Berti e Del Canto) al “Lungo Bisenzio” e lo faremo mercoledi 5 Agosto alle ore 20:30. Di seguito il riepilogo:

Empoli-Castelfiorentino United (Martedì 21 luglio, ore 18.00, Centro Sportivo Petroio)

Empoli-Virtus Entella (Sabato 25 luglio, ore 18.00, Centro Sportivo Petroio)

Empoli-Spezia (Sabato 1° agosto, ore 18.00, Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli)

Prato-Empoli (Mercoledì 5 agosto, ore 20.30, Stadio Comunale Lungobisenzio di Prato)