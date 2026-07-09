Dopo aver registrato le prime uscite in casa Empoli, relative però a ragazzi del settore giovanile, si va ad incasellare anche il primo movimento di mercato riguardante la prima squadra. E anche in questo caso si tratta di un’uscita. Parliamo di Lorenzo Ignacchiti che, come scritto proprio sulle nostre pagine qualche giorno fa, è adesso vicinissimo alla firma con il Mantova. A inizio mercato sul centrocampista classe 2004 sembrava esserci soprattutto l’Avellino, poi negli ultimi giorni il Mantova ha accelerato in maniera decisa e adesso la trattativa è arrivata ai cosiddetti dettagli.

Ignacchiti si prepara quindi a salutare la piazza azzurra, dove è cresciuto attraverso il settore giovanile prima delle esperienze in prestito al Pontedera e alla Reggiana. Nella scorsa stagione ha fatto parte della rosa che ha disputato il campionato di Serie B 2025-2026, trovando soprattutto sotto la gestione di Guido Pagliuca un discreto spazio. Minutaggio che poi, anche a causa di qualche problema fisico, si è progressivamente ridotto. In totale comunque 21 presenze con 2 assist vincenti.

La sensazione è quindi che Ignacchiti non farà parte della lista dei convocati per il ritiro azzurro, visto che già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficializzazione del trasferimento. Restiamo ovviamente sul condizionale, ma l’operazione dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo per una cifra vicina al milione e mezzo di euro, somma che andrebbe ad entrare nelle casse di Monteboro. Per i dettagli dell’accordo ci rifaremo naturalmente al comunicato ufficiale.