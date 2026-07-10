Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della forte possibilità della Cremonese di voler blindare il portiere Andrea Fulignati, di rientro dal prestito in azzurro, e poco fa la società grigiorossa ha ufficializzato il rinnovo del contratto con il portiere fino al 2028. L’Empoli saluta quindi definitivamente uno dei protagonisti di questa stagione che ritroveremo da avversario nel prossimo campionato visto che, come detto, sarà il portiere titolare agli ordini di Giampaolo. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà la scelta dell’Empoli, se affidare la porta al proprio talento Seghetti, rientrato dopo il prestito al Livorno, o se andare alla ricerca di un giocatore di esperienza.

Questo il comunicato ufficiale della Cremonese:

U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Fulignati per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028. Il portiere grigiorosso è stato tra i protagonisti della stagione 2024/25 con 10 clean sheet in 42 partite all’ombra del Torrazzo, mentre nell’annata appena conclusa è sceso in campo 38 volte in campionato con l’Empoli mantenendo la porta inviolata in 7 occasioni.