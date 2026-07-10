Su queste pagine ne avevamo già parlato diverse volte in tempi non sospetti, perché la voce era piuttosto insistente e, di fatto, non ha mai preso una direzione diversa da questa. Concluso il prestito all’Empoli e rientrato alla casa madre, la Juventus, Brando Moruzzi è sembrato fin da subito destinato a vestire la maglia dell’Avellino, che nella prossima stagione sarà guidato da Alessandro Nesta. Anche negli ultimi giorni eravamo tornati sull’argomento, raccontando dei passi avanti compiuti nella trattativa. Oggi è arrivata la definizione dell’operazione. Moruzzi passa infatti all’Avellino in prestito con diritto di riscatto a favore del club irpino e controriscatto in favore della Juventus.

L’Empoli, come noto, non aveva alcun diritto sul calciatore, arrivato la scorsa estate in prestito secco. Tuttavia, come facciamo ogni anno con tutti i giocatori che hanno vestito la maglia azzurra nella stagione precedente, abbiamo seguito anche il mercato di Moruzzi, che da oggi può considerarsi concluso. Il terzino sarà infatti uno degli avversari dell’Empoli nel prossimo campionato di Serie B. Con tutto il rispetto per Brando e augurandogli, naturalmente, le migliori fortune, eccezion fatta per le due sfide contro gli azzurri, la sua esperienza a Empoli non lascerà particolari ricordi. Una stagione con qualche sporadico momento positivo, ma anche diverse difficoltà, che alla fine lo porterà probabilmente a essere ricordato come una delle tante meteore passate dalle nostre parti.