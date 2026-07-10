La Juventus avrebbe messo gli occhi sull’attaccante dell’Empoli Ismael Konate. Il club bianconero, infatti, starebbe valutando il profilo dell’ex Primavera azzurra per rinforzare la propria formazione Under 23, impegnata nel campionato di Serie C. Konate rientra ad Empoli dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Lecco. Dopo aver vissuto la prima parte della scorsa stagione nella rosa azzurra, prima con Guido Pagliuca e poi con Alessio Dionisi, nel mercato di gennaio era infatti passato alla formazione lombarda, dove ha praticamente sempre giocato da titolare fino all’ultima gara dei playoff. Per lui il bilancio parla di quattro reti e tre assist. Al di là dei numeri, anche confrontandoci con alcuni colleghi che seguono da vicino il Lecco, il giudizio sulla sua esperienza è decisamente positivo. Konate ha saputo ritagliarsi uno spazio importante e mettersi in evidenza, attirando così le attenzioni della Juventus, intenzionata a rafforzare la propria seconda squadra.
Al momento siamo ancora nel campo delle informazioni, per quanto confermate, e non di una vera e propria trattativa. L’eventuale affondo da parte del club bianconero potrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche se crediamo che difficilmente ci saranno sviluppi prima dell’inizio del ritiro. Questo dovrebbe quindi vedere Konate regolarmente aggregato al primo gruppo azzurro. Qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua, la società potrebbe valutarla con attenzione. C’è però anche un altro aspetto da considerare. Per quanto ci risulta, raccogliendo alcune impressioni maturate lontano dai riflettori, Guido Pagliuca ha sempre espresso apprezzamento per le qualità di Konate. Per questo non è da escludere che il tecnico possa volerlo osservare da vicino durante il ritiro, valutando la possibilità di trattenerlo in vista della prossima stagione.
Ma siamo sicurissimi che per la serie B sia proprio scarso?
Per me no, in rosa ci può stare e ha margini di miglioramento.
NO dico…sarà tanto peggio di Mazzocchi??
si
E’ di proprietà e quindi possono fare una seppur piccola plusvalenza.
La Juve non potendo arrivare a Kolo Muani vira su Konate 😀
E son messi male di nulla a Torino .
penso che la lega pro gli stia larga …..
A me è rimasto antipatico l’anno della retrocessione: arrogante e spocchioso verso alcuni tifosi.
E neanche fosse Ronaldo… rapporto qualità prezzo, da cedere immediatamente.
questo in 5 anni ha fatto 3 gol
Ma se non ha mai giocato…
questo è forte da buttare dentro in B
io lo terrei grande fisico x me ci può starebbe
Pessimi ricordi …
Io ho sempre ricordi di tutte le partite andate male o maluccio in quel girone di ritorno con D’Aversa e lui che viene sempre sotto la maratona.
Tecnicamente è scarso, ma ha forza fisica ed nella C attuale è importante
Fisico atletico, alto, veloce e possente, ma il calcio un tempo era un’altra cosa: decenni fa, prima che tutti questi improvvisati incompetenti si convincessero che per giocare a questo sport bastasse essere alti, grossi e veloci in un settore in decadenza inarrestabile e corrotto, negli anni’90 raggiunti i 14 anni senza riuscire a tirare un rigore o fare uno stop lo avrebbero indirizzato a buttarsi sull’atletica.
Aria aria, non i giocatori che ci servono.
Le sue occasioni le ha avute, e ha sempre dato l’idea di essere uno come altri 100.
Se ce lo pagano , da spedire subito. Il massimo che può fare è la lega Pro e forse neanche da titolare
Che occasioni avrebbe avuto? Ha giocato solo spezzoni da pochi minuti.
E non ha inciso per nulla. In lego pro l’anno scorso. Seduto in panca.
Continuamo con l’idea che tutti i giovani passati ad Empoli siano forti?
L’anno scorso non insegna nulla?
Io parlavo di quanto ha giocato nell’Empoli. A Lecco non ha fatto sfracelli ma neanche male al primo vero campionato, per me ci si può lavorare.
Un aiutino dallo staff della Juve !