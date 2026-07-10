La Juventus avrebbe messo gli occhi sull’attaccante dell’Empoli Ismael Konate. Il club bianconero, infatti, starebbe valutando il profilo dell’ex Primavera azzurra per rinforzare la propria formazione Under 23, impegnata nel campionato di Serie C. Konate rientra ad Empoli dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Lecco. Dopo aver vissuto la prima parte della scorsa stagione nella rosa azzurra, prima con Guido Pagliuca e poi con Alessio Dionisi, nel mercato di gennaio era infatti passato alla formazione lombarda, dove ha praticamente sempre giocato da titolare fino all’ultima gara dei playoff. Per lui il bilancio parla di quattro reti e tre assist. Al di là dei numeri, anche confrontandoci con alcuni colleghi che seguono da vicino il Lecco, il giudizio sulla sua esperienza è decisamente positivo. Konate ha saputo ritagliarsi uno spazio importante e mettersi in evidenza, attirando così le attenzioni della Juventus, intenzionata a rafforzare la propria seconda squadra.

Al momento siamo ancora nel campo delle informazioni, per quanto confermate, e non di una vera e propria trattativa. L’eventuale affondo da parte del club bianconero potrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche se crediamo che difficilmente ci saranno sviluppi prima dell’inizio del ritiro. Questo dovrebbe quindi vedere Konate regolarmente aggregato al primo gruppo azzurro. Qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua, la società potrebbe valutarla con attenzione. C’è però anche un altro aspetto da considerare. Per quanto ci risulta, raccogliendo alcune impressioni maturate lontano dai riflettori, Guido Pagliuca ha sempre espresso apprezzamento per le qualità di Konate. Per questo non è da escludere che il tecnico possa volerlo osservare da vicino durante il ritiro, valutando la possibilità di trattenerlo in vista della prossima stagione.