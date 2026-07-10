Stando all’immagine creata dal club per la campagna abbonamenti 26/27, si evince come tutti gli sponsor istituzionali siano stati confermati. Si parte con lo sponsor tecnico che ovviamente è ancora KAPPA, per andare poi a quelli che sono i vari sponsor di maglia. Presenti COMPUTER GROSS e KUHNER che lo scorso anno si sono alternate come “main sponsor” e crediamo possa essere cosi anche nella stagione a venire.
C’è poi PEDIATRICA che è stata lo sponsor sul retro maglia sotto al numero e, anche in questo caso, crediamo non ci siano variazioni con poi AQ ITALY che lo scorso anno è stata presente sul pantaloncino e dovrebbe essere cosi anche quest’anno. All’appello non manca SAMMONTANA che invece sulla maglia si presentava come “co-sponsor” in alto a sinistra. Anche l’azienda leader del gelato era in alternanza e qui arriva l’unica mancanza perchè infatti ELITE TOP FIGHT al momento non sembra figurare tra gli sponsor. Capiremo quindi più avanti se possono rientrare in gioco o meno, o se arriverà qualcun altro a prendere il loro posto.
Sammontana avrebbe potuto dare molto di più, mi sembra che con il passare del tempo l’azienda abbia perso quell’appartenebza che i vecchi Bagnoli avevano avuto per tanti decenni… peccato davvero.
Metticeli te. Ah no?! Ma poi che c’è l’obbligo di investire nel bancomat della family per fare contento te che sbavi dietro a loro? Ringrazia che le aziende locali mantengono una presenza che fuori da empoli l’ultimo main sponsor i tuoi geni del marketing l’hanno trovato 10 anni fa. Beota.
Contabile fa caldo fuori stai all’ombra che è meglio
la sammonta
ha ceduto il 51 di quote……
Onestamente penso che si sia fatto anche poco , lato Empoli, per rinsaldare quell’appartenenza.Il capostipite d’altronde era un gran tifoso della Fiorentina.
Tutte le grosse aziende di Empoli possono dare una grossa mano per mantenere l’Empoli ed Empoli nel Calcio che conta
La fiducia va guadagnata, non è solo un rapporto univoco, parlo di cose che so…
Si ma quello che ha scritto Biancazzurro non è una critica cosi da avere risposta cosi rude, credo che sia opinione di tanti un auspicio (poi sono libere di fare le scelte che vogliono) ad partecipare di più alla squadra della città.
Nel caso di Sammontana e delle altre non c’è quella passione che c’era nei genitori in passato.
Poi dal lato Empoli dovrebbe esserci maggior voglia di condividere qualcosa.
> SAMMONTANA non e’ piu’ da tempo a gestione famigliare Empolese ma e’ parte di una Holding , percio’ non ha piu’ quel senso di territorialita’ che apparteneva alla famiglia fino a 5 anni fa’.
non investiranno mai nel calcio > STOP
> VAR GROUP e’ gia’ tanto seda’ una mano sul territorio , finche sara’ dei soci Empolesi ed avra’ le aziende qui lo fara’
> BANCA CAMBIANO , teoricamente banca del territorio….se non azzeravano la dirigenza e vendevano il 20% quest anno faceva la fine dell MPS…….clientelismo e politica locale
> BITOSSI non interessa il calcio
ma chi volete che investa di aziende Empolesi con capitali ingenti……..nessuna
tranquilli ora arrivano gli yankee ci pensano loro a rinsaldare i rapporti con le aziende locali e coi tifosi, sanno tutto di Empoli e degli empolesi conoscono la storia e hanno casa qui, li puoi trovare tutti i giorni in giro per la città e parlarci serenamente.
Quelli che te chiami Yankees gli sponsor non li raccattano in loco, ma sicuramente sanno come trovarli e forse anche sconosciuti.
Sammontana ha fatto tanto negli anni 80 e 90 per l’Empoli.