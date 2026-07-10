Stando all’immagine creata dal club per la campagna abbonamenti 26/27, si evince come tutti gli sponsor istituzionali siano stati confermati. Si parte con lo sponsor tecnico che ovviamente è ancora KAPPA, per andare poi a quelli che sono i vari sponsor di maglia. Presenti COMPUTER GROSS e KUHNER che lo scorso anno si sono alternate come “main sponsor” e crediamo possa essere cosi anche nella stagione a venire.

C’è poi PEDIATRICA che è stata lo sponsor sul retro maglia sotto al numero e, anche in questo caso, crediamo non ci siano variazioni con poi AQ ITALY che lo scorso anno è stata presente sul pantaloncino e dovrebbe essere cosi anche quest’anno. All’appello non manca SAMMONTANA che invece sulla maglia si presentava come “co-sponsor” in alto a sinistra. Anche l’azienda leader del gelato era in alternanza e qui arriva l’unica mancanza perchè infatti ELITE TOP FIGHT al momento non sembra figurare tra gli sponsor. Capiremo quindi più avanti se possono rientrare in gioco o meno, o se arriverà qualcun altro a prendere il loro posto.