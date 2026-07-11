Se ne era già parlato qualche tempo fa e, anche oggi, rimaniamo fondamentalmente nel campo delle possibilità. È un’idea che continua ad aleggiare negli uffici di Monteboro: quella di valutare una prosecuzione del rapporto con Simone Romagnoli. Come sappiamo, il difensore, tornato ad Empoli lo scorso gennaio dopo la parentesi non particolarmente felice alla Sampdoria, aveva un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Di fatto, quindi, al momento non è più un calciatore dell’Empoli e rientra nel gruppo degli svincolati.

Abbiamo già raccontato come il Carpi stia provando a coltivare un’operazione nostalgia, riportando in biancorosso uno dei protagonisti della storica cavalcata culminata con la promozione in Serie A nel 2015. Allo stesso tempo, però, anche l’Empoli starebbe riflettendo sulla possibilità di trattenere Romagnoli. L’idea nasce dalla convinzione che il centrale possa rappresentare un elemento di esperienza e di qualità. Smaltito il lungo infortunio, nelle poche apparizioni della scorsa stagione – pur condite da qualche errore, che per onestà di cronaca va ricordato – Romagnoli ha comunque mostrato una buona condizione atletica, confermando di poter dare fisicità e solidità al reparto arretrato. C’è poi un altro aspetto che il club starebbe valutando con attenzione: quello della leadership. L’Empoli si appresta infatti ad affrontare una stagione con una rosa inevitabilmente molto giovane e perderà con certezza due figure importanti sotto questo profilo, come Andrea Fulignati e Matteo Lovato. Avere nello spogliatoio un giocatore esperto come Romagnoli potrebbe quindi rappresentare un valore aggiunto, non soltanto dal punto di vista tecnico.

Come detto, al momento si tratta di un’idea che continua a circolare e che torna d’attualità mentre il mercato entra gradualmente nel vivo. Le società di Serie B hanno già iniziato a muoversi con decisione, mentre l’Empoli, al netto delle operazioni riguardanti il settore giovanile, non ha ancora ufficializzato movimenti per la prima squadra. Siamo però vicini alle prime operazioni, una in uscita e una in entrata, ed è naturale che in questi giorni si stiano facendo tutte le valutazioni del caso. Capiremo quindi se con Simone Romagnoli potrà riaprirsi un dialogo oppure se l’ex capitano della promozione del 2021 sceglierà di proseguire la propria carriera altrove.