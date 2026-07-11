Come pubblicato sui canali social ufficiali del club di Monteboro, ieri è iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2026-2027 dell’Empoli. Il via è stato dato, come ormai da tradizione, dalle visite mediche, svolte presso la struttura Ecomedica di Empoli. I calciatori si sono alternati per sottoporsi ai consueti test fisici e sanitari di inizio stagione. Presenti sia gli elementi della prima squadra ancora sotto contratto per il prossimo campionato, sia alcuni ragazzi provenienti dal settore giovanile che prenderanno parte alla prima fase del ritiro. I controlli proseguiranno anche nel corso del fine settimana, in attesa del momento che tutta la piazza aspetta con particolare curiosità: il primo allenamento sul campo. Un appuntamento che, come ogni anno, rappresenta il vero inizio della nuova stagione.
Lo ricordiamo ancora una volta: la prima seduta è in programma lunedì 13 luglio alle ore 18 sul campo sussidiario del “Carlo Castellani”. Sarà l’occasione per il primo saluto ai calciatori e soprattutto a Guido Pagliuca che, dopo diversi mesi e in maniera per certi versi sorprendente, torna a guidare la squadra azzurra. Tra la giornata di domani e quella di lunedì dovrebbe arrivare anche il comunicato ufficiale con l’elenco dei convocati per il ritiro. Si tratterà naturalmente di una lista destinata a cambiare nel corso dell’estate, visto che il mercato porterà inevitabilmente qualche partenza e qualche nuovo arrivo.
Contestualmente conosceremo anche nel dettaglio il programma delle sedute di allenamento, con l’indicazione delle eventuali doppie sedute e di tutte le attività che accompagneranno il lavoro sul campo. Definito anche il calendario delle amichevoli estive, già riportato sulle nostre pagine, anche se non è escluso che possa aggiungersi un quinto test. Adesso non resta che attendere ancora un paio di giorni per riabbracciare il calcio giocato e rivedere il pallone tornare a rotolare sul prato di Monteboro.
Imboccallupo per la nuova stagione
di questi 4 moschettieri chi resta? o chi vorreste che restasse ?
astenersi chi vorrebbe Simeone Mpabbe Xavi Albiol (in uscita da Pisa Nord)
Ceesay per fare le rabone 🤣
appunto ci riha già quel sorriso a presa di c….
c’è da sgobbare non da ridere….tanto vu venite pagati lo stesso e bene sul pezzo fin da subito
Rideresti anche te, tu venissi pagato come loro.
Ok, ma la conferenza stampa?…
Quando la fanno?…
Ci sono diverse questioni in sospeso ed i tifosi hanno diritto di conoscere la verità.
Ahahaha e secondo te te le dicono in conferenza stampa? Su, siamo seri. Tifare Empoli è fare l’abbonamento ormai è un atto di fede, non si deve chiedere niente in cambio. Anzi più ti trattano male e meno ti spiegano più li devi amare senza chiedere niente e più velocemente devi correre a fare l’abbonamento, altrimenti cominceranno a segnarti nelle liste di proscrizione come “cattivo tifoso/disagiato sociale”.
comunque conferenza lunedì mattina, ds, benzinaio e presidente
sono contento e onestamente non vedevo l ora saro strano io ma venire a vedere l empoli e un vizio che mi ha attaccato il mio papa, che tifa da lassu, ed una malattia che non passa forza empoli