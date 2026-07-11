Come pubblicato sui canali social ufficiali del club di Monteboro, ieri è iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2026-2027 dell’Empoli. Il via è stato dato, come ormai da tradizione, dalle visite mediche, svolte presso la struttura Ecomedica di Empoli. I calciatori si sono alternati per sottoporsi ai consueti test fisici e sanitari di inizio stagione. Presenti sia gli elementi della prima squadra ancora sotto contratto per il prossimo campionato, sia alcuni ragazzi provenienti dal settore giovanile che prenderanno parte alla prima fase del ritiro. I controlli proseguiranno anche nel corso del fine settimana, in attesa del momento che tutta la piazza aspetta con particolare curiosità: il primo allenamento sul campo. Un appuntamento che, come ogni anno, rappresenta il vero inizio della nuova stagione.

Lo ricordiamo ancora una volta: la prima seduta è in programma lunedì 13 luglio alle ore 18 sul campo sussidiario del “Carlo Castellani”. Sarà l’occasione per il primo saluto ai calciatori e soprattutto a Guido Pagliuca che, dopo diversi mesi e in maniera per certi versi sorprendente, torna a guidare la squadra azzurra. Tra la giornata di domani e quella di lunedì dovrebbe arrivare anche il comunicato ufficiale con l’elenco dei convocati per il ritiro. Si tratterà naturalmente di una lista destinata a cambiare nel corso dell’estate, visto che il mercato porterà inevitabilmente qualche partenza e qualche nuovo arrivo.

Contestualmente conosceremo anche nel dettaglio il programma delle sedute di allenamento, con l’indicazione delle eventuali doppie sedute e di tutte le attività che accompagneranno il lavoro sul campo. Definito anche il calendario delle amichevoli estive, già riportato sulle nostre pagine, anche se non è escluso che possa aggiungersi un quinto test. Adesso non resta che attendere ancora un paio di giorni per riabbracciare il calcio giocato e rivedere il pallone tornare a rotolare sul prato di Monteboro.