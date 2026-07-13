A margine della conferenza stampa di presentazione del Ds e dell’allenatore, abbiamo intervistato il tecnico Guido Pagliuca al suo secondo mandato in azzurro. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Massimiliano Ciabattini.
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Il carattere a uno di 50 anni non si cambia, potrà anche aver capito …. ma quello che ha portato alla prima rottura prima o poi tornerà fuori…. per ottobre sicuramente dovremo trovare un nuovo Mister…. era la scelta più economica ora, sperando che almeno alteticamente prepari bene la squadra….
Tutto giusto. Povero Empoli come ti hanno ridotto…
ovvia avanti con l entusiasmo…una volta si può sbagliare la seconda sarebbe un fallimento personale del mister…
Errare umano perseverare diabolico
un c’è sordi un imprenditore come il nostro pres. gli manca I soldi NON CI CREDOOOOOO speriamo un cambio veloce di panchina
” in quella parentesi hai dato un idea di calcio ben precisa”
Posso capire cocchi evitare di fare polemiche e mettere a suo agio l intervistato ma arrivare a mistificare la realtà mi sembra un po’ eccessivo.