A margine della conferenza stampa che ha presentato Ds ed Allenatore, abbiamo intervistato il nuovo Direttore Sportivo Fabio Artico. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Massimiliano Ciabattini. A breve pubblicheremo anche la conferenza stampa.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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13 Commenti

  1. Non so come sarà, ma a livello di immagine e linguaggio, 10 spanne sopra i 2 precedenti direttori. Forse una scelta giusta del pres dopo anni

    • Onda buona, energia positiva. È una cosa stupenda. Deve essere appena arrivato un bonifico bancario sul mio conto.

  6. OHHH, finalmente qualcuno con i piedi per terra. Non ha promesso la luna, non si è vantato di nulla, non ha screditato nessuno, ottima impressione sotto ogni punto di vista. Promette bene e merita la fiducia. Speriamo che questo sia il primo tassello per il futuro. Buon lavoro Fabio e bentornato.

  7. io l’avevo detto!ottima prima impressione!..chiedo scusa io per come dice Empoli con la E larga….ma per per noi piemontesi è difficile correggere!!!

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