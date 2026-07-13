A margine della conferenza stampa che ha presentato Ds ed Allenatore, abbiamo intervistato il nuovo Direttore Sportivo Fabio Artico. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Massimiliano Ciabattini. A breve pubblicheremo anche la conferenza stampa.
Non so come sarà, ma a livello di immagine e linguaggio, 10 spanne sopra i 2 precedenti direttori. Forse una scelta giusta del pres dopo anni
A me garba…dimorto anche…
Gli altri due sono 2 montati…lui alla mano…
Forza DS!
ottima impressione
Onda buona, energia positiva. È una cosa stupenda. Deve essere appena arrivato un bonifico bancario sul mio conto.
“Acquisterò calciatori adatti al gioco dell’allenatore”
Tanto mi basta.
Poi vanno a vedere quanto hanno in tasca e finisce l’amore.
Quale gioco?
Cosa doveva dire?
Ovvia, pare il primo acquisto si sia azzeccato. Gli auguro buon lavoro.
OHHH, finalmente qualcuno con i piedi per terra. Non ha promesso la luna, non si è vantato di nulla, non ha screditato nessuno, ottima impressione sotto ogni punto di vista. Promette bene e merita la fiducia. Speriamo che questo sia il primo tassello per il futuro. Buon lavoro Fabio e bentornato.
io l’avevo detto!ottima prima impressione!..chiedo scusa io per come dice Empoli con la E larga….ma per per noi piemontesi è difficile correggere!!!
Dice abbiamo soffiato lykogiannis alla Samp!
Dove lo hai letto ?