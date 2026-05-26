Filippo Lapo Vertua, protagonista di un ottimo campionato di Serie D con la maglia dell’Ostiamare, rimarrà molto probabilmente nella squadra che quest’anno l’ha valorizzato. Il portiere classe 2006 ha giocato praticamente sempre titolare e anche le sue prestazioni sono state decisive per il raggiungimento della promozione. Bissare l’esperienza a Ostia rappresenta un ulteriore passaggio, stavolta nel calcio professionistico, propedeutico per la crescita del giovane estremo difensore.

Non ci sono ancora i crismi dell’ufficialità ma le due società sembrano aver trovato la quadra per il rinnovo del prestito secco. L’Empoli eserciterà prima l’opzione per l’allungamento del contratto, che lo legherà all’azzurro per altre due stagioni, poi lo girerà verosimilmente all’Ostiamare che, vale la pena di ricordare, è di proprietà dell’ex calciatore e ora allenatore del Genoa Daniele De Rossi.