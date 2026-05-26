Filippo Lapo Vertua, protagonista di un ottimo campionato di Serie D con la maglia dell’Ostiamare, rimarrà molto probabilmente nella squadra che quest’anno l’ha valorizzato. Il portiere classe 2006 ha giocato praticamente sempre titolare e anche le sue prestazioni sono state decisive per il raggiungimento della promozione. Bissare l’esperienza a Ostia rappresenta un ulteriore passaggio, stavolta nel calcio professionistico, propedeutico per la crescita del giovane estremo difensore.
Non ci sono ancora i crismi dell’ufficialità ma le due società sembrano aver trovato la quadra per il rinnovo del prestito secco. L’Empoli eserciterà prima l’opzione per l’allungamento del contratto, che lo legherà all’azzurro per altre due stagioni, poi lo girerà verosimilmente all’Ostiamare che, vale la pena di ricordare, è di proprietà dell’ex calciatore e ora allenatore del Genoa Daniele De Rossi.
Bene, giusto così.
Per una curva da 2.500 posti in cemento prefabbricato “chiavi in mano” (comprensiva di fondazioni, montaggio, sedute e finiture di base) la spesa stimata varia da \(1.000.000\) a \(1.500.000\) euro. Questo si traduce in un costo unitario compreso tra \(400\) e \(600\) euro a posto.I costi possono variare sensibilmente a seconda di alcune variabili:Copertura: Realizzare una copertura per l’intera struttura può incidere per un ulteriore \(30\)-\(50\%\) sul prezzo totale.
Ma sti 60 milioni chi se li mangia ?
e ora la scusa della pista un c’è ?
Realizzare una curva da 2.500 posti in cemento prefabbricato, considerando la fornitura e il montaggio della sola struttura “al grezzo” (gradinate, travi, pilastri e muri perimetrali), ha un costo indicativo compreso tra 600.000 € e 900.000 € (circa 240 € – 360 € a posto).
io l’avevo detto bastava il contributo regionale …
Siamo addomesticabili quasi tutti !
La ferraglia arrugginita ha un valore e un materiale riciclabile …
la smonto io e la vendo !
Ma che lo devi pagare te? Ma che c’entra poi con l’articolo….
Soldi Statali anche fosse 1 euro ok !
si paga le tasse quindi ho il diritto!
Se
ti sembra normale????
Secondo te qui si scrive a seconda dell’articolo tutte le volte ?
Se mi dai prove contrarie tu potresti anche convincermi ,ok
Perché qui si vuole fare credere che senza privati lo Stadio non si può fare , c’è troppa mafia i privati a questo punto l’avevano già fatto ma mi sembra che del calcio non gliene frega a nessuno tanto meno del tifoso , lo vogliono gratis e che dia un profitto a me che il Comune lo dia in mano può andare bene ma lo fai si sura per la città prima andava bene anche l’attuale capienza ora non più 12.000 Stop , vanno combattuti punti.
Se verrà come dicono un basterà il cemento prefabbricato perché i tempi non tornerebbero ci vorrebbe decenni!
quei tempi e per il prefabbricato
spendi 15 e 45 te li magni ?
a te serve uno bravo! ma parecchio bravo! hai rotto con questa storia della curva e dello stadio
falla finita per favore
Lo sai che quello che ho scritto si trova su internet , non lo ho inventato io ?
Perché non lo devo scrivere …
Ho fatto copie e incolla
già e tanto che ho scelto questo di articolo se continui lo fo su tutti!
A.E.S.
Arrestate Enrico subito!
Ma poi….avesse almeno le pa.l.le di andare a dirlo a chi di dovere. Mi sta facendo diventare bello stare in maratona per sempre 😂
Tranquillo appena la Meloni sgancia si fanno tutti belli , belli ….
Ma dico li fanno ora ampliabili li Stadi cosa vanno a cercare 20.000
avete visto lo Stadio del Taranto 20.049
fanno vedere le immagini da dentro ma si sta scherzando giù ….
Lo ridico hanno sempre dichiarato che la struttura da 21.000 non la toccano , diminuiscono le sedute a 17.800 …
questo e un ingannare il popolo…