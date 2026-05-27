Ormai da diverso tempo stiamo parlando di questa situazione che vede al centro una possibile rivoluzione societaria all’interno dell’Empoli. Del resto è stato lo stesso Fabrizio Corsi a non fare mistero del fatto che il club di Monteboro stia valutando da tempo una trasformazione strutturale, attraverso l’ingresso di nuovi capitali o addirittura tramite un cambio più profondo dell’assetto dirigenziale. Prendendo spunto anche da quanto riportato ieri da Il Tirreno, proviamo quindi a ragionare su quelli che, realisticamente, possono essere i quattro scenari possibili da qui ai prossimi mesi. Anche perché il tempo, piaccia o no, corre veloce. E se è vero che alcune dinamiche societarie necessitano inevitabilmente di riflessioni, valutazioni e trattative, è altrettanto vero che la nuova stagione sportiva è ormai alle porte e determinate decisioni non potranno avere tempi biblici. La sensazione, stando a ciò che filtra e alle informazioni che arrivano, è che questa situazione sia davvero cruciale per il futuro del club. Un club che, senza l’ingresso di risorse esterne, rischia di trovarsi davanti a difficoltà economiche sempre maggiori nella gestione ordinaria. E già pensando al prossimo campionato di Serie B, appare abbastanza evidente come si dovranno fare tagli importanti.

Il primo scenario è proprio quello che, idealmente, il club vorrebbe evitare maggiormente: lasciare tutto invariato. Nessun ingresso dall’esterno, nessun nuovo socio e quindi prosecuzione naturale del percorso portato avanti da Fabrizio Corsi e dall’attuale management, esattamente come accade dal 1991. È chiaro che questa soluzione porterebbe con sé un mercato inevitabilmente complicato, fondato soprattutto sulle cessioni e sulla necessità di alleggerire i costi. Ma soprattutto, guardando al medio-lungo periodo, è quella che potrebbe rendere ancora più ripida la salita per il futuro dell’Empoli. Il secondo scenario è quello dell’ingresso di un socio di minoranza o eventualmente paritario. In questo caso si pensa principalmente a un fondo di investimento o comunque a una realtà economica capace di affiancare l’attuale proprietà, garantendo nuova liquidità e strumenti finanziari utili a rimettere in carreggiata il club. Dal punto di vista sportivo, che è chiaramente l’aspetto che interessa maggiormente i tifosi, questo potrebbe tradursi in una maggiore serenità operativa e nella possibilità di affrontare il mercato con ambizioni e margini differenti. Ed è probabilmente questa, almeno ad oggi, la strada che appare più realistica e forse anche quella che l’attuale dirigenza auspica maggiormente.

Il terzo scenario è invece quello dell’ingresso di un socio di maggioranza. Quindi qualcuno disposto a rilevare la parte predominante delle quote societarie, lasciando però comunque un ruolo operativo o istituzionale a Fabrizio Corsi e, verosimilmente, anche a parte dell’attuale struttura dirigenziale. Una situazione che, in Italia, richiama molto da vicino quanto accaduto negli ultimi anni all’Atalanta. Infine c’è la quarta ipotesi, quella che rappresenterebbe la vera e propria rivoluzione totale: la cessione completa della società. In questo caso, un privato o un fondo di investimento rileverebbe integralmente il club, portando quindi a un totale cambio di proprietà e, con ogni probabilità, anche di figure dirigenziali. Un nuovo corso, insomma, con facce, idee e impostazioni completamente differenti rispetto a quelle che hanno caratterizzato l’Empoli degli ultimi decenni. Di fatto, al momento, non sembrano esserci molte altre strade percorribili oltre a queste quattro possibilità.

È bene però specificare che, ad oggi, non esistono elementi concreti tali da far pensare a una soluzione imminente o a una situazione già indirizzata in maniera definitiva verso uno di questi scenari. Quello che però sappiamo è che la società si sta muovendo affinché almeno una delle ipotesi comprese tra la seconda e la quarta possa realmente concretizzarsi. I tempi, come detto, non potranno essere infiniti. Ed è per questo che la sensazione è che, arrivati intorno alla fine di giugno senza particolari sviluppi, allora inizierà a prendere sempre più corpo l’idea di una prosecuzione naturale sotto l’attuale assetto societario, cioè quella che abbiamo definito come l’ipotesi numero uno.