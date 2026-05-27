Ormai da diverso tempo stiamo parlando di questa situazione che vede al centro una possibile rivoluzione societaria all’interno dell’Empoli. Del resto è stato lo stesso Fabrizio Corsi a non fare mistero del fatto che il club di Monteboro stia valutando da tempo una trasformazione strutturale, attraverso l’ingresso di nuovi capitali o addirittura tramite un cambio più profondo dell’assetto dirigenziale. Prendendo spunto anche da quanto riportato ieri da Il Tirreno, proviamo quindi a ragionare su quelli che, realisticamente, possono essere i quattro scenari possibili da qui ai prossimi mesi. Anche perché il tempo, piaccia o no, corre veloce. E se è vero che alcune dinamiche societarie necessitano inevitabilmente di riflessioni, valutazioni e trattative, è altrettanto vero che la nuova stagione sportiva è ormai alle porte e determinate decisioni non potranno avere tempi biblici. La sensazione, stando a ciò che filtra e alle informazioni che arrivano, è che questa situazione sia davvero cruciale per il futuro del club. Un club che, senza l’ingresso di risorse esterne, rischia di trovarsi davanti a difficoltà economiche sempre maggiori nella gestione ordinaria. E già pensando al prossimo campionato di Serie B, appare abbastanza evidente come si dovranno fare tagli importanti.
Il primo scenario è proprio quello che, idealmente, il club vorrebbe evitare maggiormente: lasciare tutto invariato. Nessun ingresso dall’esterno, nessun nuovo socio e quindi prosecuzione naturale del percorso portato avanti da Fabrizio Corsi e dall’attuale management, esattamente come accade dal 1991. È chiaro che questa soluzione porterebbe con sé un mercato inevitabilmente complicato, fondato soprattutto sulle cessioni e sulla necessità di alleggerire i costi. Ma soprattutto, guardando al medio-lungo periodo, è quella che potrebbe rendere ancora più ripida la salita per il futuro dell’Empoli. Il secondo scenario è quello dell’ingresso di un socio di minoranza o eventualmente paritario. In questo caso si pensa principalmente a un fondo di investimento o comunque a una realtà economica capace di affiancare l’attuale proprietà, garantendo nuova liquidità e strumenti finanziari utili a rimettere in carreggiata il club. Dal punto di vista sportivo, che è chiaramente l’aspetto che interessa maggiormente i tifosi, questo potrebbe tradursi in una maggiore serenità operativa e nella possibilità di affrontare il mercato con ambizioni e margini differenti. Ed è probabilmente questa, almeno ad oggi, la strada che appare più realistica e forse anche quella che l’attuale dirigenza auspica maggiormente.
Il terzo scenario è invece quello dell’ingresso di un socio di maggioranza. Quindi qualcuno disposto a rilevare la parte predominante delle quote societarie, lasciando però comunque un ruolo operativo o istituzionale a Fabrizio Corsi e, verosimilmente, anche a parte dell’attuale struttura dirigenziale. Una situazione che, in Italia, richiama molto da vicino quanto accaduto negli ultimi anni all’Atalanta. Infine c’è la quarta ipotesi, quella che rappresenterebbe la vera e propria rivoluzione totale: la cessione completa della società. In questo caso, un privato o un fondo di investimento rileverebbe integralmente il club, portando quindi a un totale cambio di proprietà e, con ogni probabilità, anche di figure dirigenziali. Un nuovo corso, insomma, con facce, idee e impostazioni completamente differenti rispetto a quelle che hanno caratterizzato l’Empoli degli ultimi decenni. Di fatto, al momento, non sembrano esserci molte altre strade percorribili oltre a queste quattro possibilità.
È bene però specificare che, ad oggi, non esistono elementi concreti tali da far pensare a una soluzione imminente o a una situazione già indirizzata in maniera definitiva verso uno di questi scenari. Quello che però sappiamo è che la società si sta muovendo affinché almeno una delle ipotesi comprese tra la seconda e la quarta possa realmente concretizzarsi. I tempi, come detto, non potranno essere infiniti. Ed è per questo che la sensazione è che, arrivati intorno alla fine di giugno senza particolari sviluppi, allora inizierà a prendere sempre più corpo l’idea di una prosecuzione naturale sotto l’attuale assetto societario, cioè quella che abbiamo definito come l’ipotesi numero uno.
Che le possibilità sono queste quattro è scontato.
Ci avete fatto pure un articolo?
Come siamo scarsi, vero? Perdonaci….
Ma che c’entra?
Semplicemente avete scritto un ovvietà.
Come dire domani può essere sole, può piovere, può esserci neve, può essere vento.
Una di queste è per forza.
Andre siamo tutti in attesa di notizie e quindi ci stanno anche articoli come questi. Ci sono anche persone tifose ma che non si argomentano tutti i giorni ed avere un recap degli scenari è utile per loro. Quello che è scontato per una parte di persone non lo è per altre.
È scontato nel momento in cui una delle quattro ipotesi è ovvio che si verifichi.
S’è aspettato tanto, che ci vole a far passare anche questi 20 giorni?
Tanto noi tifosi possiamo solo aspettare e…sperare.
Comunque grazie a PE per mantenerci aggiornati
Ovviamente le ipotesi migliori sono la due e la tre mentre la prima sarebbe la peggiore e la quarta un possibile salto nel buio sapendo solo a cose fatte l’identità della persona, de gruppo o del fondo che acquisterebbe l’intero pacchetto societario.
La cosa che trovo un po’ particolare è a totale mancanza di indiscrezioni, di voci su quella che è una operazione fondamentale per il futuro della società, della squadra e di tutto l’ambiente.
Possibile non trapeli nulla? Il silenzio non fa che aumentare le paure che alla fine si resti dove si è, cioè all’ipotesi numero uno e quindi alle porte di un’altra stagione da batticuore.
Anche perchè, come giustamente dice l’articolo, il tempo corre e la settima prossima a giugno ci saremo già
se non arriva qualche quattrinaio,prima o dopo riscivoleremo giu’,con fabrizzino potresti forse reggere una bassa serie c con giovani prospetti da vendere,e mantenere la categoria,insomma si rischia davvero di ritornare pari pari da dove eravamo partiti nel 1991….
via tutti piazza pulita
Come è stato scritto le ipotesi migliori sono la 2 e la 3, ma pensandoci bene la 3 sarebbe quella giusta, una soluzione stile Atalanta, però lassù oltre a Percassi senior hanno anche Percassi junior che è molto bravo ed hanno DS di prim’ordine.
Comunque sia anche negli scenari 2 e 3 non ci saebbero soldi freschi per questo mercato, ma almeno una prospettiva migliore guardando a 1 e due anni…L’ipotesi 4 sarebbe un salto nel buio in effetti, ma meglio dell’ipotesi 1, soprattutto se si pensa che nell’ipotesi 1 non ci fosse un’idea concreta di rimandare di qualche mese il discorso.
più che altro coi budget delle attuali squadre di serie b noi faremo molta fatica a mantenere la categoria. i costi del 1991 non sono certo quelli del 2026
Questo silenzio tombale mi fa pensare che si andrà avanti così, col solo Cor.. al comando.
Se avesse ancora la voglia di anni fa sarei anche contento…
Meglio ripartire dal basso, con una proprietà certa, autoctona, che conosciamo, che stare in Serie A ma nelle mani di un non specificato fondo arabo, russo, americano, indonesiano. Che appena non guadagna abbastanza ci molla e ci lascia in mutande.
ci sei già in mutande
Articolo solo per riempire spazio. Non e’ una notizia e non e’ informazione, ma a me leggere dell’Empoli fa sempre piacere. Almeno fino a quando ce l’avremo un Empoli
Credo che il Corsi dopo 30 e passa anni di proprietà, voglia vendere e basta, lasciando in toto a chi compra, l’onore e l’onere di portare avanti l’Empoli FC in tutti i suoi aspetti, sportivo, finanziario e manageriale e personalmente la cosa non mi lascia del tutto tranquillo; spero comunque di sbagliarmi.
Forza Azzurro sempre.
Apprezzo molto l’articolo e PE in generale. Riconosco la bontà del vostro lavoro.
Quello che trovo di cattivo gusto è la risposta del giornalista ad Andre.
Mio modesto parere si accettano applausi e critiche. Inaccettabile la volgarità o le offese. In quel caso si banna e si cancella.
Buon lavoro e buona estate. Sempre F.E.!!!💙
Ma che ti vuoi aspettare da uno che se non fa correggere gli articoli all’intelligenza artificiale scrive come mio nipote di 6 anni
i soldi sono sempre stati pochi, eppure siamo stati ammirati per il lavoro svolto dalla dirigenza e per il gioco espresso in campo
da qualche anno siamo una squadraccia inguardabile che mira soltanto a salvarsi il cu..lo
torniamo a fare l’Empoli che valorizzava i giocatori e gli allenatori, giocava bene a prescindere dal risultato e faceva l’altalena fra A e B
con i’Presy, se ha voglia, o con altri
Non hai capito che quell’Empoli non esiste più e non possiamo tornarci? Costi di gestione esorbitanti, presidente stanco, uscita di scena di figure di riferimento come Ghelfi. Non facciamo più scouting, ci affidiamo ai procuratori. Aprite gli occhi, il nostro “vecchio grande Empoli” non ci può essere più.
quattro palanche si spendeva e quattro son rimaste
il lavoro svolto, lo stile e l’immagine sono diversi
il gioco fa ca..care
saluti alla badessa
Non vi illudete il socio serve per le strutture
“duri come il marmo ” , se poi vende allora cambiano le cose ,,pere non vende perché ancora ci campa … vorrei per una volta essere smentito?
Va fermato il progetto Stadio da 21.000
lo hanno sempre detto ” la struttura non la vogliono toccare” …
La storiella che si fa bene tutti insieme e la presa per i fondelli del secolo !
Se poi e fatta con il prefabbricato …
voglio vedere che si inventano
60 milioni ,voi questo sistema come lo chiamate ?
Terreni a destra e manca ,terreni agricoli ,diventati edificabili…
Gratis che dia anche un profitto ,con i soldi pubblici ,sgravi fiscali …
Purtroppo siamo in un periodo di mala vita governati da politici corrotti tutti!
17 Serie A
13 Serie B
Una coppa UEFA
Una semifinale di coppa Italia
2 scudetti primavera
1 Torneo di Viareggio
E attualmente tutte le giovanili (dai Pulcini all’under 15, 16, 17) sono alle fasi finali.
A me non sembra che l’Empoli sia inguardabile. È pursempre reduce da 4 anni consecutivi di Serie A. Forse i commenti di certi “tifosi” dell’ultima ora, quelli lì sono inguardabili.
mi sa che non hai capito una emerita se..ga
parlavo della prima squadra
Neanche hanno preso ferie ora, che il campionato è fermo caro Beppe. Profeti di sventura, Cassandre e vecchi Gufi che passano tutto l’anno ad augurare le peggio cose all’Empoli. Poi ci pigliano 10 come a Monza, stanno qualche giorno con la coda fra le gambe e poi ricominciano. Come se nulla fosse.
anche te non hai capito una emerita se..ga
mi riferivo al gioco espresso dalla prima squadra
fai festa, fatti un giorno di vacanza
Il passato so guarda ma anche basta siete
schiavo del sistema , addomesticati
tiriamo fuori le palle se l’avete , e finito il tempo di prendere per i fondelli , questo sistema della ferraglia, marcia e della tettoia da pollaio … ridate la dignità a questa città , la gente ci prende per il V, ulo da una vita basta si vuole strutture , la serie non conta !
La seconda e la terza ipotesi sarebbero le più auspicabili, perché pur garantendo una maggiore stabilità economica, sarebbero anche sinonimo di continuità e capacità di portare avanti un progetto. A Corsi dobbiamo riconoscere la grande competenza e passione che ha messo nella guida dell’ Empoli negli ultimi 35 anni!!!
La prima ipotesi è quella che lascia meno prospettive “rassicuranti”.
Per quanto riguarda la quarta ipotesi, se si dovesse concretizzare, mi auspico che a rilevare il club azzurro sia un imprenditore locale, che possa garantire solidità, continuità e passione non soltanto nel breve, ma anche nel medio/lungo periodo. Ho paura che se invece si trattasse di un fondo si assisterebber ad un veloce declino dell’Empoli
Da una Piccola Citta’ a una Grande Societa’,che ci ha permesso di essere la seconda squadra in Europa(dietro il Villareal) per rendimento nei campionati professionisti. Grazie Fab.rizio.
Ma basta! io parto dalla base che e un furbacchione ormai si conosce, oltre ad avere il braccino da T-Rex …
che sia competente non si mette in dubbio ,ma che faccia il bene del tifoso nemmeno sotto tortura !